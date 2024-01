iOS 17.4 : six nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone - voici ce qu'il faut savoir

La version finale d'iOS 17.3 vient tout juste d'arriver, mais la première version bêta d'iOS 17.4 a déjà été publiée, ce qui nous donne une bonne idée de ce qui vous attend sur votre iPhone.

Le point fort - du moins pour les citoyens de l'Union européenne - est que les boutiques d'applications tierces seront bientôt autorisées sur l'iPhone, de même que les véritables navigateurs tiers (au lieu du système actuel où les navigateurs tiers ne sont guère plus que des versions remodelées de Safari).

Si ces changements ont fait la une des journaux, ce ne sont pas les seules mises à jour et améliorations contenues dans la version bêta 17.4 d'iOS. Vous trouverez ci-dessous les autres points forts, qui ont été repérés par MacRumors et d'autres.

1. Applications streaming de jeux

Le Xbox Cloud Gaming pourrait bientôt disposer d'une application iPhone dédiée (Image credit: Microsoft)

L'un des changements majeurs, qui ne concerne pas seulement l'Union Européenne mais le monde entier, est que les applications de streaming de jeux seront désormais autorisées par Apple.

Cela signifie que des applications telles que Xbox Cloud Gaming et GeForce Now pourront exister en tant qu'applications dédiées, alors qu'auparavant, il n'était possible d'y accéder que par le biais d'un navigateur. Cela devrait rendre le processus de streaming de jeux sur un iPhone plus simple qu'auparavant.

2. Un nouvel Apple Pencil

(Image credit: Apple)

Ce n'est pas techniquement une fonctionnalité d'iOS 17.4, mais 9to5Mac a trouvé des preuves dans les fichiers internes d'iOS 17.4 qu'Apple travaille sur un Apple Pencil 3 qui se démarquerait de ses prédécesseurs en fonctionnant avec l'application Find My.

Cela devrait permettre de localiser facilement le stylet si vous le perdez, et comme il est très petit, c'est exactement le genre de chose que vous pourriez perdre, ce serait donc une fonctionnalité utile à avoir.

On ne sait pas exactement quand cet Apple Pencil sera lancé, ni s'il prendra en charge la technologie Ultra Wideband pour une localisation précise, ou si sa dernière position approximative sera simplement indiquée sur une carte.

3. Transcriptions de podcasts

(Image credit: MacRumors / Apple)

Tout comme Apple Music peut afficher les paroles de la chanson que vous écoutez, l'application Podcasts peut désormais afficher les transcriptions du podcast que vous êtes en train de diffuser.

Comme avec Apple Music, les mots sont mis en évidence lorsqu'ils sont lus, mais contrairement à Apple Music, ces transcriptions sont générées automatiquement.

4. Amélioration de la protection contre le vol d'appareils

(Image credit: MacRumors / Apple)

Apple a ajouté la Protection en cas de vol de l'appareil avec iOS 17.3, vous permettant d'exiger Face ID ou Touch ID lorsque vous effectuez des actions sensibles, même lorsque le téléphone est déverrouillé, ainsi que d'exiger un délai avant de pouvoir modifier certains paramètres, tels que la désactivation de Find My iPhone.

Avec la version bêta d'iOS 17.4, cette fonctionnalité s'améliore encore un peu, puisque vous pouvez désormais choisir si vous souhaitez que ce délai soit toujours requis ou seulement lorsque vous êtes loin d'un "lieu familier", comme votre domicile ou votre lieu de travail.

5. Emoji supplémentaires

(Image credit: MacRumors / Apple)

La version bêta 17.4 d'iOS contient également six nouveaux emoji. Il s'agit plus précisément d'un hochement de tête, d'une tête secouant la tête comme pour dire "non", d'une tranche de citron vert, d'un phénix, d'une chaîne brisée et d'un champignon brun.

6. Siri devient multilingue

(Image credit: MacRumors / Apple)

Avec la version bêta de l'iOS 17.4, vous pouvez configurer Siri pour qu'il lise les messages dans la langue de votre choix, sans modifier la langue principale de Siri. Par exemple, vous pouvez conserver le français comme langue principale (utilisée pour écouter et répondre), mais faire en sorte que Siri lise les messages en espagnol. Il s'agit là d'une fonctionnalité de niche, mais qui sera certainement utile à certaines personnes.