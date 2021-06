Xbox Cloud Gaming fait peau neuve sur iPhone, iPad et PC

Xbox Cloud Gaming a reçu une mise à jour substantielle, avec un déploiement commun sur les appareils iOS et Windows 10, vient d’annoncer Microsoft. Le service de cloud gaming n'était jusqu’ici disponible que sur les mobiles Android, nous apprécions donc son arrivée sur iPhone, iPad et PC.

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent se rendre sur xbox.com/play depuis Microsoft Edge, Chrome ou Safari sur leur appareil mobile ou leur PC, et se connecter pour commencer à lancer des centaines de jeux.

Vous pouvez jouer à l’ensemble des titres disponibles avec l'aide d'une manette sans fil Xbox compatible. Ou utiliser l'un des nombreux accessoires de jeu mobiles pris en charge, comme le Razer Kishi ou même une manette DualShock 4. Si vous n'avez pas de manette à portée de main et que vous jouez sur un mobile ou une tablette, plus de 50 jeux incluent des commandes tactiles personnalisées. Apparemment, un joueur sur six n'utilise que des commandes tactiles sur les plateformes de cloud gaming, selon Microsoft.

Microsoft a également révélé que le service Xbox Cloud Gaming est désormais piloté par du matériel Xbox Series X personnalisé, ce qui signifie que les joueurs bénéficieront de temps de chargement plus rapides, d'une meilleure fréquence d'images et pourront diffuser des flux en 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Nous l'avons essayé nous-mêmes et pouvons confirmer que l'expérience globale s’avère largement améliorée, avec des jeux qui se chargent plus rapidement, une qualité d'image grandement améliorée et des framerates plus élevés dans l'ensemble.

Sur Xbox Wire, Microsoft a déclaré : "À l'avenir, nous continuerons à innover et à ajouter d'autres fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu sur le cloud". Nous devrons attendre pour savoir quelles sont ces nouvelles options, mais il est clair que Microsoft prend au sérieux sa plateforme de cloud gaming, car c'est un moyen d'atteindre plus de joueurs que jamais auparavant. En outre, le service reste techniquement en version bêta à ce jour.

Une compétition féroce

La mise à niveau de Xbox Cloud Gaming permet de concurrencer plus efficacement des services comme Google Stadia, Amazon Luna et Nvidia GeForce Now - qui offrent tous un streaming 1080p à 60 images par seconde. Cependant, contrairement à Stadia et Luna, vous n'avez pas à payer de supplément pour lancer un titre lorsque vous utilisez le service de Microsoft. Vous avez accès à des centaines de titres sous Xbox Game Pass. Vos sauvegardes sont également transférées de manière transparente entre la console et le cloud.

Il est important de noter que le service Xbox Cloud Gaming est uniquement disponible pour ceux qui s'abonnent au niveau le plus élevé de Xbox Game Pass, soit le Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci coûte Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € par mois, mais donne aux abonnés l'accès à l'ensemble de la bibliothèque Xbox Game Pass sur console et PC, ainsi qu’aux catalogues EA Play, Xbox Live, Xbox Cloud Gaming et à divers avantages et réductions exclusives.