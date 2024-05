Surfshark CleanWeb, découvrez le surf anonyme et sans pub

Se balader sur le Web n’est pas toujours synonyme de fluidité et d’expérience agréable. En effet, de nombreux sites abusent des publicités et n’hésitent pas à vous imposer l’affichage de multiples fenêtres indésirables. Conséquence, cela gâche la lisibilité des pages que vous consultez et cela vous ralentit. Dans certains cas, cela peut même vous exposer à des logiciels malveillants. Un risque qui s’accroit encore si vous vous connectez régulièrement sur des hotspots publics exposés au piratage.

Grâce à une réduction exceptionnelle de 86% et de 3 mois offerts, la solution Surfshark Starter avec un engagement de 24 mois (qui s’installe comme plugin dans votre navigateur) ne vous coûtera que 2,19 euros/mois seulement avec en prime 3 mois gratuits offerts. L’offre comprend un VPN sécurisé, un bloqueur de pub ainsi qu’une protection contre les malwares.

(Image credit: Surfshark)

Débarrassez-vous des cookies et des traqueurs publicitaires

L’utilisation de Surfshark CleanWeb permet de s’affranchir de tous ces problèmes. Non seulement vous échappez à tous les logiciels espions et autres traqueurs publicitaires mais vous profitez également d’une connexion parfaitement stable sans ralentissement.

La solution de Surfshark minimise également les risques liés aux logiciels malveillants en vous alertant des fuites d’informations existantes sur les sites Internet, et bloque directement les publicités sur les applications, une performance obtenue grâce à une technique développée par Surfshark.

Baptisée Nexus, cette technologie exclusive permet par voie logicielle de connecter tous les serveurs Surfshark entre eux pour ne constituer à la fin qu’un seul réseau totalement sécurisé. Cela permet à Surfshark de proposer des fonctionnalités uniques comme la capacité à modifier votre adresse IP plusieurs fois sans avoir besoin de vous déconnecter du réseau VPN.

Votre anonymat est parfaitement garanti, vos traces impossibles à suivre et votre navigation est épurée de toute publicité tout en réduisant votre consommation de données.

(Image credit: Surfshark)

Obtenez toujours le meilleur prix où qu’il soit

Être équipé d’un VPN procure de nombreux avantages au rang desquels de meilleurs prix sur les hôtels. Si vous projetez des vacances à l’étranger, avant d’effectuer votre réservation sur la première plate-forme qui se présente, prenez le temps d’activer votre VPN, vous n’êtes pas à l’abri d’une bonne surprise. En effet, selon le pays d’où vous vous connectez vous ne paierez pas le même tarif, les marges appliquées par les agences de voyages locales variant sensiblement d’un pays à l’autre.

Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir ! Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Les voyages sont l’une des catégories les plus concernées par ces écarts de prix mais ce n’est pas la seule raison de se munir d’un VPN. Ainsi certains sites réservent leurs meilleurs prix aux nouveaux clients. Une connexion via le VPN de Surfshark vous permettra d’effacer toutes traces de vos anciens passages et de bénéficier ainsi des remises que seuls les nouveaux clients peuvent avoir.

Un VPN performant

Le VPN de Surfshark propose des fonctionnalités très intéressantes comme l’auto-connect. Il suffit d’activer cette fonction dans les réglages pour que l’utilisation du VPN se déclenche automatiquement dès qu’une connexion Wifi ou Ethernet est détecté. A vous de choisir entre le serveur le plus rapide, le plus proche ou un pays précis, selon vos attentes.

(Image credit: Surfshark)

On trouve également une fonction Kill Switch, qui en cas de perturbation coupe automatiquement votre connexion Internet. Ainsi, quoi qu’il arrive vos données restent protégées et votre anonymat préservé.

A l’inverse si vous souhaitez être identifié sur certains sites, vous pouvez utiliser la tunnellisation fractionnée. Cela permet de définir des sites ou applications sur lesquels vous ne souhaitez pas utiliser le VPN. Votre connexion s’effectuera dans les conditions habituelles sans que vos données soient chiffrées.

Enfin le VPN de Surfshark permet par exemple de profiter du catalogue d’une plate-forme de streaming inaccessible depuis la France en masquant sa véritable adresse IP et donc sa géo-localisation réelle.

Une solution simple à installer et à utiliser

La solution Surfshark s’installe comme une extension dans votre navigateur, elle est ainsi facilement accessible et les réglages sont particulièrement intuitifs et activables d’un clic. Intégrant le bloqueur de publicité activé par défaut, l’extension de Surfshark fonctionne aussi bien sur Mac que PC et est compatible avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox et Edge). Pour ceux qui souhaitent de l’aide, de nombreux tutoriels sont disponibles.

Pour ne rien gâcher, une réduction exceptionnelle de 82% est proposée en ce moment. Rappelons que la solution Surfshark Starter avec un engagement d'un an ne vous coûtera que 2,79 euros/mois avec 3 mois gratuits en prime.