Le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir un écran plus résistant et une pliure moins visible

Jusqu'à présent, la plupart des rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy Z Flip 6 aura un écran de 6,7 pouces, tout comme le Samsung Galaxy Z Flip 5. On pourrait donc supposer qu'il n'y aura pas beaucoup d'améliorations en termes d'affichage pour le prochain téléphone pliable, mais le dernier rapport suggère qu'il pourrait y avoir deux grandes mises à jour.

Selon The Elec (via Android Authority), le Samsung Galaxy Z Flip 6 utilisera un verre ultra-fin (UTG) plus épais sur son écran pliable, passant des 30 microns du Z Flip 5 à 50 microns.

L'un des avantages évidents de ce changement est que l'écran devrait être plus résistant, ce qui est toujours souhaitable, surtout sur des écrans pliables naturellement vulnérables. Mais en plus de cela, ce passage à un verre plus épais réduira apparemment également la pliure.

Cela, en soi, est une amélioration encore plus importante, car le Samsung Galaxy Z Flip 5 a une pliure visible et potentiellement gênante.

Un nouveau charnière pour le Z Flip 7

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La même source suggère que d'autres changements sont prévus pour le Samsung Galaxy Z Flip 7, ce téléphone pourrait avoir une nouvelle charnière, ce qui permettrait également d'utiliser un verre encore plus épais et une nouvelle "structure UTG" pour rendre la pliure encore plus discrète.

Bien que ces rumeurs soient à prendre avec des pincettes, l'idée d'une pliure plus petite pour le Galaxy Z Flip 6 s'aligne avec certains rapports précédents. Cela dit, on a également entendu que le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir une nouvelle charnière, ce qui pourrait ne pas être le cas si cette deuxième rumeur se vérifie, avec cette nouvelle charnière allant plutôt au Galaxy Z Flip 7.

Quoi qu'il en soit, il est extrêmement tôt pour des fuites sur le Samsung Galaxy Z Flip 7, il faut donc rester sceptique quant aux détails de ce téléphone pour l'instant.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Le Samsung Galaxy Z Flip 6, cependant, devrait être lancé très prochainement, avec une annonce prévue pour le 10 juillet, donc on espère en savoir plus sur son écran, sa charnière, et tout le reste, d'ici environ deux mois.