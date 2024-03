Samsung Galaxy Z Flip 6 : les dernières fuites sont un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles

Récemment, nous avons vu des fuites de haute qualité du Samsung Galaxy Z Fold 6, et maintenant la même source est de retour avec des fuites du Samsung Galaxy Z Flip 6. Mais alors que nous étions plutôt négatifs à propos du premier, cette fuite sur le Z Flip 6 est plus mitigée.

Partagés par l'informateur @OnLeaks en collaboration avec SmartPrix, les rendus montrent un téléphone qui ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Z Flip 5. Comme ce dernier, il dispose d'une caméra arrière à double objectif, d'une caméra selfie à perforation et de la même disposition générale des ports et des boutons.

Selon les spécifications qui l'accompagnent, le Samsung Galaxy Z Flip 6 a également les mêmes tailles d'écran, c'est-à-dire un écran de 3,4 pouces et un écran pliable de 6,7 pouces, avec les mêmes niveaux de luminosité qu'auparavant.

Image 1 of 2 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

C'est l'un des points négatifs du téléphone montré dans cette fuite, car nous avions précédemment entendu dire que le Samsung Galaxy Z Flip 6 aurait un écran de 3,9 pouces. En tant que tel, nous prendrions cette nouvelle fuite avec des pincettes, mais @OnLeaks a des antécédents presque parfaits, donc nous sommes enclins à les croire.

La source mentionne également que les deux appareils ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais en fait, l'écran de couverture du Z Flip 5 a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il n'est donc pas clair s'il s'agit d'un 60Hz ou d'un 120Hz, mais nous pensons que c'est le premier cas, car avec une si petite taille, ce n'est pas un écran que vous utiliserez suffisamment pour bénéficier d'un 120Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 : plus de batterie et moins de plis

Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'écran pliable, puisque cette fuite mentionne la réduction ou l'éradication du pli. Apparemment, le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait également avoir une charnière plus résistante que celle du Z Flip 5.

La principale bonne nouvelle est la mention d'une plus grande batterie. Ils font écho à une autre fuite en disant que le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir une batterie de 4 000mAh (contre 3 700mAh pour le Galaxy Z Flip 5). Ils mentionnent également que les dimensions sont apparemment de 165,0 x 71,7 x 7,4 mm lorsqu'il est déplié. À titre de comparaison, le Z Flip 5 mesure 165,1 x 71,9 x 6,9 mm, ce qui rendrait le Z Flip 6 un peu plus épais, mais l'une des raisons possibles de cette épaisseur supplémentaire serait une batterie plus grande.

D'autres détails mentionnés dans cette fuite comprennent une mise à niveau attendue vers une puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 (utilisée par le Samsung Galaxy S24 Ultra), l'ajout de fonctionnalités Galaxy AI, une capacité de stockage initiale de 256 Go, et le retour des caméras arrière de 12 Mpixels du Z Flip 5.

Vous pouvez voir le téléphone en deux teintes ici - Lavande et Menthe, mais nous nous attendons à ce que d'autres couleurs soient également proposées, et la source indique également que le téléphone devrait être disponible entre la mi-juillet et le mois d'août, à un prix similaire à celui de son prédécesseur (ce qui signifie un prix de départ d'environ 1 199 €. Il faudra donc attendre quelques mois avant de savoir si ces informations sont exactes.