Samsung Galaxy Z Fold 6 : un téléphone encombrant et ennuyeux

Samsung a été très conservateur avec ses mises à jour de téléphones pliables ces dernières années, et d'après une nouvelle fuite massive, il semble que cela pourrait continuer avec le Samsung Galaxy Z Fold 6.

SmartPrix en collaboration avec @OnLeaks (un informateur avec un superbe palmarès) a publié des rendus supposés montrer le Galaxy Z Fold 6 - et ils ne sont pas ce que nous appellerions inspirants.

Le design général ressemble beaucoup à celui du Samsung Galaxy Z Fold 5, mais avec un aspect plus anguleux et cubique, grâce à des côtés plats et des coins moins courbés. Que ce soit un bon ou un mauvais changement dépendra de vos goûts personnels, mais ce ne serait certainement pas le "changement majeur de facteur de forme" que l'informateur @Tech_Reve a précédemment dit attendre.

Image 1 of 3 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Il pourrait cependant y avoir un léger changement de facteur de forme, puisque cette dernière fuite indique des dimensions de 153,5 x 132,5 x 6,1 mm lorsqu'il est déplié, contre 154,9 x 129,9 x 6,1 mm pour le Samsung Galaxy Z Fold 5. C'est une différence négligeable, mais cela rendrait le Z Fold 6 légèrement plus court et plus large.

Cela pourrait être pour accommoder un nouveau ratio d'aspect plus large sur l'écran de couverture du Samsung Galaxy Z Fold 6, ce qui est quelque chose que nous avons déjà entendu, et qui serait souhaitable, car beaucoup d'utilisateurs pensent que l'écran de couverture du Z Fold 5 est un peu trop étroit. Mais nous ne pensons pas qu'une si petite différence de dimensions puisse faire une grande différence dans le rapport hauteur/largeur.

La taille de l'écran de couverture est également apparemment la même qu'auparavant, à savoir 6,2 pouces, contrairement à une fuite précédente qui annonçait un écran de couverture de 6,4 pouces pour le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Nous avions également entendu précédemment que le Galaxy Z Fold 6 pourrait être plus mince que le Z Fold 5, mais selon cette dernière fuite, ils sont identiques en épaisseur lorsqu'ils sont dépliés. Il pourrait encore y avoir des différences lorsque les téléphones sont repliés, mais nous n'y comptons pas puisque le Z Fold 5 se plie déjà à plat.

Samsung Galaxy Z Fold 6 : tout a déjà été vu

La plupart des autres spécifications et détails montrés et listés ici sont également les mêmes que sur le Galaxy Z Fold 5. Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est montré ici avec une caméra selfie à perforation sur l'écran de couverture, une caméra sous l'écran principal, une caméra à triple objectif à l'arrière, et aucun emplacement pour un stylet S Pen.

Il semble également avoir un écran pliable de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme son prédécesseur, bien qu'il soit censé devenir plus lumineux, avec une luminosité maximale de 2 600 nits, ce qui lui permettrait d'égaler la gamme Samsung Galaxy S24.

Les caméras seraient également les mêmes qu'auparavant, à savoir une caméra principale de 50MP, une ultra-large de 12MP et une téléobjectif de 10MP offrant un zoom optique 3x, ainsi qu'une caméra à perforation de 10MP et une caméra sous l'écran de 4MP.

La taille de la batterie et la vitesse de chargement seraient également identiques à celles du modèle de l'année dernière, à savoir 4 400 mAh et 25 W, plutôt que la batterie de 4 600 mAh qui avait été annoncée pour le Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 : repérer la différence

Alors qu'est-ce qui change, à part des modifications de forme et un écran plus lumineux ? Selon cette fuite, le Galaxy Z Fold 6 sera équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3. Il devrait également disposer de 16 Go de mémoire vive (contre 12 Go pour le Z Fold 5), bien que la capacité de stockage soit à nouveau limitée à 1 To.

Enfin, cette fuite suggère que l'écran de couverture sera protégé par Corning Gorilla Armor, ce qui correspond au Samsung Galaxy S24 Ultra et le rend plus résistant que l'écran de couverture du Z Fold 5.

Mais à part une augmentation attendue de la puissance, tout cela semble être de petites améliorations, et avec des rivaux très médiatisés comme le Google Pixel Fold 2 et le OnePlus Open 2 également attendus cette année, cela pourrait ne pas être suffisant.

Bien sûr, nous prendrions tout cela avec des pincettes, mais @OnLeaks est l'un des auteurs de fuites les plus fiables de l'industrie, et nous pensons donc que cette fuite est au moins en grande partie exacte. Nous en aurons la certitude à la fin du mois de juillet, car c'est à cette date que le Samsung Galaxy Z Fold 6 sera commercialisé selon cette fuite, ce qui correspond à une autre fuite récente de la date de sortie du Galaxy Z Fold 6.