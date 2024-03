Samsung Galaxy Z Flip 6 : une amélioration massive à presque tous les égards

Alors que de nombreuses fuites du Samsung Galaxy Z Fold 6 suggèrent que le prochain grand écran pliable de Samsung ne sera pas une grande amélioration, il semblerait que le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait être une grande différence par rapport à son prédécesseur, avec des mises à jour de presque tous les éléments.

De nombreuses rumeurs l'ont suggéré, la dernière en date étant une liste de spécifications détaillée de @TheGalox_ sur X (via Phandroid). La plupart de ces spécifications sont des choses que nous avons déjà entendues, mais les entendre d'une autre source augmente la probabilité qu'elles soient exactes.

Selon cette source, le Samsung Galaxy Z Flip 6 aura un écran de 3,9 pouces (contre 3,4 pouces pour le Samsung Galaxy Z Flip 5). Il devrait également disposer d'une batterie de 4 000 mAh (contre 3 700 mAh), d'un appareil photo principal de 50 Mpx (contre 12 Mpx) et d'une charnière et d'un agencement interne améliorés.

Galaxy Z Flip6• Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy• Bigger cooling system • 3.9 inch outer & 6.7 inch inner displays• 50/12 cameras • 4000mah battery • Improved hinge & internal layout • Gorilla Glass Armor• 7 years of updates• Galaxy AI• Possible 12gb ram models pic.twitter.com/OH1kXnYHPdMarch 13, 2024 See more

L'informateur affirme également que le Samsung Galaxy Z Flip 6 aura un plus grand système de refroidissement, qu'il aura sans surprise un chipset Snapdragon 8 Gen 3 plus puissant (contre un Snapdragon 8 Gen 2), et qu'il pourrait avoir jusqu'à 12 Go de mémoire vive (contre 8 Go).

Il devrait également être résistant, avec le Gorilla Glass Armor mentionné, qui est plus solide que le Gorilla Glass Victus 2 du Samsung Galaxy Z Flip 5, et comme prévu, il est dit qu'il est équipé de Galaxy AI et vient avec la promesse de sept ans de mises à jour Android (contre quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour le Z Flip 5).

Certains éléments pourraient ne pas être mis à niveau

Les seules caractéristiques mentionnées ici qui ne constituent pas une amélioration sont l'appareil photo secondaire de 12MP (qui est probablement un ultra-large comme sur le Z Flip 5), et l'écran principal de 6,7 pouces. Cependant, nous pensons qu'il sera au moins plus lumineux, afin d'égaler la luminosité maximale de 2 600 nits du Samsung Galaxy S24.

Si tout cela se confirme, le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait être une énorme amélioration par rapport au modèle Flip actuel.

Cependant, bien que ce ne soit pas la première fois que nous entendons parler de ces spécifications, certaines sources ne sont pas d'accord avec certaines d'entre elles. Par exemple, une autre source affirme que le Galaxy Z Flip 6 sera doté d'un écran de 3,4 pouces et d'une paire d'appareils photo de 12 mégapixels.

Nous prenons donc cette dernière rumeur avec des pincettes, mais il s'agit certainement d'une possibilité intéressante. Nous devrions connaître toutes les spécifications officielles dans les prochains mois, le Samsung Galaxy Z Flip 6 étant susceptible de débarquer en juillet. Restez à l'écoute de TechRadar pour toutes les fuites et autres informations en attendant.