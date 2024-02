MacBook Pro OLED : il est apparemment retardé jusqu'en 2027

Le MacBook Pro propose certains des meilleurs écrans de toute l'industrie informatique, avec la technologie mini-LED d'Apple qui brille de mille feux face à ses concurrents. Malgré cela, on s'est souvent demandé à quel point les ordinateurs portables d'Apple seraient bons s'ils passaient leurs écrans à la merveille OLED.

Eh bien, il semblerait qu'on doive attendre un peu plus longtemps, car le MacBook Pro OLED aurait été repoussé à 2027. La nouvelle vient du média coréen The Elec, qui cite des sources de l'industrie de l'affichage comme porteurs de cette mauvaise nouvelle.

Selon une version traduite de l'article, les panneaux OLED fabriqués par Samsung Display se dirigent vers les ordinateurs portables Dell et HP "avant Apple", ce qui signifie un revers pour ceux espérant voir un Mac OLED plus tôt que prévu.

Samsung Display a investi dans l'équipement de fabrication OLED, indique The Elec, qui devrait être opérationnel dans la seconde moitié de 2025. Cependant, cela ne sera pas "une ligne exclusivement pour Apple", et il semble que Dell et HP aient pris les devants.

Apple OLED vs mini-LED

L'enthousiasme pour la perspective d'un MacBook Pro OLED tient aux avantages distincts de la technologie d'affichage sur les panneaux mini-LED utilisés dans les ordinateurs portables haut de gamme actuels d'Apple.

Comparé au mini-LED, l'OLED offre un meilleur éclairage par pixel, des angles de vision améliorés et des noirs plus profonds. C'est une manière superbe de profiter des meilleurs jeux Mac et émissions TV sur son ordinateur.

Cela dit, la partie n'est pas gagnée d'avance pour l'OLED. Le mini-LED prend l'avantage dans d'autres domaines, tels que la luminosité et la longévité. Les écrans mini-LED d'Apple – appelés Liquid Retina XDR par la société – sont parmi les meilleurs du secteur, surpassant presque tous les ordinateurs portables concurrents (y compris ceux dotés d'écrans OLED).

Cela signifie que les utilisateurs de Mac ne seront probablement pas pressés de remplacer leurs écrans mini-LED par des équivalents OLED, puisque le MacBook Pro offre déjà une vraie excellence dans ce domaine. Mais le retard est quand même décevant étant donné la réputation bien connue d'Apple pour la qualité méticuleuse et le souci du détail. Considérant tout cela, on doute que les OLEDs d'Apple soient autre chose qu'extraordinaires.

Cependant, tout cela devra attendre, il semblerait. Avec un MacBook Air OLED également supposément en préparation, on devra voir si ce report a un effet domino sur les autres plans d'ordinateur portable d'Apple.