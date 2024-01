L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus pourraient bénéficier d'une augmentation de la mémoire vive, mais pas de vitesses 5G

La dernière fuite concernant l'iPhone 16 contient à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour le modèle standard et l'iPhone 16 Plus - ils pourraient bénéficier d'une augmentation de la mémoire vive, mais ne pas profiter d'un nouveau modem 5G.

C'est ce qu'affirme l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle affirmation. Il s'agit plutôt d'une réitération de ce qu'il avait déjà dit en octobre à propos de la gamme iPhone 16. Néanmoins, cela montre que trois mois plus tard, il est toujours confiant dans ces affirmations.

Plus précisément, Pu (via MacRumors) affirme que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus disposeront de 8 Go de RAM, contre 6 Go pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Cela les mettrait en phase avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que, semble-t-il, avec l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ; Pu affirme que les modèles Pro ne bénéficieront pas d'une augmentation de la mémoire vive cette année.

iPhone 16 Pro : Une 5G plus rapide et une meilleure autonomie

En revanche, les modèles Pro seront apparemment équipés d'un nouveau modem Snapdragon X75 (toujours selon MacRumors). Ce modem offrirait des vitesses de téléchargement et d'upload 5G plus rapides que le modem X70 équipant les iPhone actuels, tout en consommant jusqu'à 20 % d'énergie en moins.

Malheureusement, l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus ne bénéficieront apparemment pas de cette mise à niveau et resteront équipés du Snapdragon X70 que l'on trouve dans tous les modèles d'iPhone 15.

Par contre, les modèles standard devraient au moins bénéficier de la prise en charge du Wi-Fi 6E, ce qui améliorerait leurs performances Wi-Fi et les alignerait sur les modèles Pro à cet égard.

Bien que Pu semble confiant dans ces affirmations, nous les prenons avec des pincettes, d'autant plus que la gamme iPhone 16 n'arrivera probablement pas avant septembre, et qu'il est donc encore tôt pour les rumeurs.

Toutefois, si tout cela se confirme, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus pourraient être plus performants en matière de multitâche que leurs prédécesseurs, tandis que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient être mieux équipés pour tirer le meilleur parti de la 5G et offrir une meilleure autonomie de batterie en utilisant la 5G.