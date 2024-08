Même si l'Apple Intelligence est retardée, l'iPhone 16 ne le sera apparemment pas

Nous savons désormais qu'Apple Intelligence (la suite d'outils d'intelligence artificielle de l'entreprise) ne sera pas disponible avant iOS 18.1 - ce qui signifie qu'elle ne fera pas partie du lancement initial d'iOS 18 prévu en septembre.

Nous attendions également la série iPhone 16 en septembre, mais cela l'aurait placé dans la position délicate d'un lancement sans une fonctionnalité logicielle clé. Apple va-t-il retarder l'iPhone 16 pour qu'il puisse être lancé avec l'Apple Intelligence ? Pas si l'on en croit Mark Gurman, spécialiste des tuyaux Apple.

Dans sa lettre d'information Power On pour Bloomberg (via 9to5Mac), Gurman affirme que si les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence ne seront probablement pas disponibles avant octobre, l'iPhone 16 et ses frères et sœurs - l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - seront tout de même lancés en septembre, à peu près à la même période du mois que l'année dernière, Gurman indiquant le 10 septembre comme la date la plus probable.

Ce n'est peut-être pas une surprise, mais l'Apple Intelligence sera probablement l'une des principales caractéristiques des nouveaux téléphones (même si l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront également dotés d'une partie de l'Apple Intelligence).

De plus, il existe un précédent, puisque l'iPhone 4S a été retardé pour pouvoir être lancé avec Siri et iCloud.

(Image credit: Apple)

L'Apple Intelligence n'est peut-être pas très importante dans un premier temps

En général, Apple ne retarde pas ses téléphones pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités logicielles dès le premier jour, et Gurman affirme également que "les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence ne sont de toute façon pas très impressionnantes". Le fait de devoir attendre environ un mois pour les obtenir et télécharger ensuite une mise à jour logicielle ne devrait donc pas être un problème majeur.

Les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence (basées sur ce qui est présent dans la version bêta) comprennent des suggestions de réponses aux textes dans l'application Messages, une nouvelle interface pour Siri (ainsi que la possibilité de taper plutôt que de lui parler), l'option de transcrire et de résumer les appels téléphoniques, des résumés pour les pages web, et une poignée d'autres choses.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Ce n'est pas une mauvaise sélection, mais c'est sans doute moins que ce que nous avons déjà vu de la part de Google et de Samsung. De plus, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de l'Apple Intelligence n'arriveront que plus tard, le ChatGPT intégré étant simplement promis pour la fin de l'année, par exemple. Ainsi, même si Apple retardait l'iPhone 16 jusqu'en octobre, il ne disposerait toujours pas d'une suite complète d'outils d'intelligence artificielle.

Cependant, bien que Gurman ait une excellente réputation en matière de fuites, il est toujours possible que la série iPhone 16 soit retardée, mais pour l'instant, nous pensons qu'il est très peu probable qu'elle le soit.