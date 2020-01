Test de la Samsung Galaxy Watch Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 poursuit le reboot opéré par la marque coréenne sur le marché des montres connectées citadines. Ce qu’elle offre de plus ? Un écran agrandi, un mode économie d’énergie pour tenir plus longtemps sur une charge unique, des capteurs à foison pour attirer les sportifs… et surtout une bague rotative corrigée qui finit par devenir indispensable. Des améliorations qui, hélas, coûtent cher. Surtout quand le premier modèle de la gamme n’a que huit mois d’écart, et donc peu de différences avec la nouvelle génération.

Résumé

La Galaxy Watch Active 2 cumule le meilleur des deux derniers essais de Samsung pour créer la smartwatch idéale. Elle reprend la double taille de boitier de la Galaxy Watch ainsi que la bague rotative qui a fait son succès. Elle conserve aussi la finesse et l’apparence minimaliste de la Galaxy Watch Active plus une augmentation de la RAM bienvenue. Cette troisième tentative parviendra-t-elle à ravir quelques parts de marché à la série Apple Watch, championne incontestable des ventes de montres connectées ?

Répondons sans ménager le suspense : oui. Au-delà de son look épuré, l’Active 2 brille par ses performances et son multiple choix de capteurs qui en font également un coach de remise en forme intéressant. Le suivi du sommeil et le moniteur de fréquence cardiaque sont également d’une extrême précision, capables de rivaliser les outils référentiels de l’Apple Watch 5.

Le système d’exploitation TizenOS, lui, apporte fluidité et simplicité d’usage. L’interface et ses diverses applications peuvent être configurées à votre guise, tandis que le menu circulaire vous permet d’accéder directement à vos programmes favoris.

Enfin, la nouvelle option économie d’énergie étire l’autonomie au maximum dès que la montre connectée passe en bas régime. La batterie est certes moins impressionnante que celle de la Galaxy Watch 46 mm, mais l’Active 2 peut dépasser 48 heures sans recharge.

Des qualités qui ont un prix. Et il s’avère plus élevé que celui de l’Active 1, fragilisant par la même occasion sa compétitivité. La dernière montre Samsung reste toutefois une excellente offre, si tant est qu’on puisse l’obtenir avec une remise exceptionnelle. Pour ne rater aucune promotion sur la Samsung Galaxy Watch Active 2, nous vous invitons à surveiller les meilleurs prix mis en avant juste au-dessus de cette synthèse. Ils sont actualisés en temps réel, dès lors vous serez constamment informé(e) des dernières bonnes affaires.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est commercialisée depuis le 13 septembre 2019, à partir de 299 €. Ce prix correspond à la version 40 mm en aluminium. Si vous préférez le modèle acier, il vous en coûtera 399 € ou 449 € avec la connectivité 4G. La version 44 mm propose aussi trois tarifs distincts : 319 € pour le cadran aluminium, 419 € pour celui en acier et 469 € pour la 4G incluse.

A titre de comparaison, la version unique 40 mm de la Galaxy Watch active, sortie huit mois plus tôt, est disponible aujourd’hui à 199 €. Du côté de la concurrence, l’Apple Watch 5 oscille entre 449 € pour l’option GPS et 549 € si la 4G vous est indispensable.

Nous avons donc une montre connectée prise en tenaille entre son « prototype » économique mais moins complet et une rivale à la configuration adaptée pour tous les poignets, pas pour tous les budgets.

Design et écran

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est plus que généreuse en variantes. Par la taille d’abord, vous pouvez choisir le boitier 40 mm - copie de l’Active 1 – ou un second plus large de 44 mm. La structure diffère également entre le modèle aluminium léger et coloré, conçu pour les sportifs occasionnels, et celui en acier inoxydable, plus premium. Enfin, une alternative 4G vous permet de profiter de fonctions cellulaires qui vous dispenseront de votre smartphone.

La montre Samsung est très colorée et s’adapte aux goûts de chaque utilisateur : bleu, rose, gris, noir, argent ou or, vous n’avez que l’embarras du choix. Par défaut, le bracelet est en silicone mais Samsung met à disposition des bracelets en cuir dans sa boutique, du plus bel effet sur votre montre en acier.

L'écran Super AMOLED de résolution 360 x 360 de l'Active 2 a été élargi. Nous passons de 1,1 à 1,2 pouce pour la version 40 mm, 1,4 pouce pour celle de 44 mm. C'est à peu près la norme pour cette génération de montres connectées et il y a suffisamment d'espace sur l'écran pour filtrer les informations essentielles. La lecture est autant confortable pour lire vos notifications que vos SMS, beaucoup moins pour parcourir vos mail (un problème récurrent pour ce type d’appareil).

La plupart des applications Samsung sont optimisées pour ce petit écran, les programmes tierces à l’inverse ne pourront pas tous être exécutés. Il vous faudra attendre leur portage sur Tizen pour profiter d’un affichage optimal, à l’instar de l’application YouTube adaptée l’été dernier.

S’accordant harmonieusement avec l’écran, la bague rotative rend la navigation plus rapide et facile. Il vous suffit de le tourner cran après cran pour changer d’application ou de paramètre. La méthode est beaucoup moins lâche que le balayage tactile sur l'écran. Rassurez-vous si vous préférez ce dernier, l’écran de l’Active 2 n’a pas perdu en sensibilité depuis la génération précédente.

Les deux boutons latéraux sont également des répliques de l’Active 1 : le bouton « Accueil » fait apparaître vos applications, appuyez deux fois dessus et vous activerez en plus l’assistance de Bixby ; le bouton « Retour » permet de revenir sur l’écran ou les écrans antérieurs et corriger vos réglages. A noter que vous pouvez redéfinir ces boutons comme des raccourcis vers un paramètre ou une application de votre préférence.

Performances

L'Active 2 récupère le processeur double cœur des deux modèles Galaxy Watch antérieurs : l’Exynos 9110. Avec une fréquence de 1,15 GHz, couplé à 768 Mo de RAM, la smartwatch vous permet d’enchainer les notifications et d’abuser de vos applications avec une fluidité agréable.

Dommage que la capacité de stockage ne suive pas. Samsung annonce 4 Go d’espace auxquels vous devez soustraire la taille du système d’exploitation et des programmes préchargés. Il ne vous reste plus que 1,5 Go pour quelques applications de remise en forme ou une compilation de vos titres musicaux préférés.

Pour piloter ses montres connectées Galaxy Watch, Samsung a développé son propre OS : Tizen. Complété par la surcouche One UI, vous entrez dans un environnement familier si vous utilisez déjà un Samsung Galaxy S10 ou un Note S10. Deux smartphones avec lesquels la smartwatch se synchronise à merveille, par exemple pour prendre (si, si), visualiser et retoucher des photos.

Malheureusement, TizenOS accueille bien trop peu d’applications tierces à ce jour. Hormis quelques apps standards qui vous serviront à allumer une lampe de poche, surveiller votre régime calorique ou définir des itinéraires de courses à pied, le catalogue logiciel se restreint aux apps propriétaires de Samsung. Un gros point négatif pour le système d’exploitation qui traine, de ce fait, derrière Apple WatchOS et même Wear OS.

Autre faiblesse de l’Active 2 : les utilisateurs d’iPhone verront leur usage limité, particulièrement l’envoi de SMS ou d’e-mails impossible actuellement.

Apps Fitness et Santé

Même si la Galaxy Watch Active 2 n’est pas marketée comme une montre sportive, elle n’en reste pas moins très satisfaisante pour les athlètes avec 39 modes d'entraînement pour la course à pied, la marche, le cyclisme ou encore la natation.

Passé quelques anomalies liées aux capteurs de mouvement - les crunch-abdos et les jumping jacks sont mal comptabilisés -, l’Active 2 se révèle excellente pour les exercices cardio. Elle embarque un moniteur de fréquence cardiaque aussi pointu que celui des Apple Watch 4 et 5.

Les routines sont également appréciées et mémorisées par la montre connectée. Testée quotidiennement pendant nos séances jogging, notre « coach » vibrait à chaque pause inhabituelle, nous demandons de définir notre immobilisation comme un simple entracte ou l’arrêt définitif du parcours.

Côté audio, l’Active 2 s’appaire sans effort à vos écouteurs Bluetooth. Vous pouvez ainsi écouter le suivi de votre progression sur les 30 derniers jours, délivré par l’application Samsung Health. Lancer vos playlists musicales, en revanche, s’avère bien plus compliqué. La synchronisation de votre compte Spotify nécessite votre smartphone à proximité. Qui plus est, les alertes et les notifications fréquentes de la montre ont la fâcheuse manie de couper le son et de perturber votre écoute. Nous espérons que Samsung en tiendra compte et ajoutera un mode sans interruption dans une mise à jour ultérieure.

Certes, nous vous vous conseillons de ne pas plonger avec, mais la Galaxy Watch Active 2 est classée IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Elle peut survivre à une immersion jusqu'à 5 mètres. Il existe même une fonctionnalité spéciale catastrophe qui désactive l’écran tactile et vibre pour éliminer l'excédent d'eau.

Autonomie

Si une spécification s’avère au-dessus de nos espérances sur cette actualisation de la gamme Galaxy Watch, c'est la durée de vie de la batterie. L’active 1 était une vraie régression en terme d’autonomie, notre Active 2 a dépassé deux jours complets en usage standard. La capacité réelle du boitier 40 mm est de 247 mAh (contre 230 mAh pour l’Active 1). Celle du modèle 44 mm monte à 340 mAh, ce qui lui confère un certain avantage. Et ce malgré qu’elle doive alimenter un écran plus grand.

Evidemment, la batterie a tendance à se décharger rapidement si vous écoutez de la musique ou utiliser le GPS pour vos sessions d’entrainement. Samsung a eu cependant la bonne idée d’ajouter un mode d’économie d’énergie. Dès que la batterie passe sous le seuil de 15%, la luminosité se réduit, la connexion Wi-Fi est désactivée et seules les informations clés demeurent actualisées sur l’écran.

La recharge de l’Active 2 s’opère par induction et passe de 0 à 50% en une heure.

Achetez-la si...

Vous possédez un smartphone Android et vous recherchez une montre connectée, voire une montre fitness, de qualité supérieure. Si vous possédiez déjà une Galaxy Watch, la remplacer par une Active 2, autour de votre poignet, coule de source. Vous bénéficierez d’une puissance et d’une autonomie tout aussi appréciables, avec une navigation plus fluide et un look terriblement premium (pour le modèle en acier).

Ne l’achetez pas si…

Vous êtes plus à l’aise, à l’inverse, dans un écosystème iOS. Bien que l’Active 2 soit compatible avec votre iPhone, elle restreint votre champ des possibles versus celui d’un utilisateur câblé Android. De plus, l’Apple Watch demeure la meilleure solution (la 3 est d’ailleurs disponible à un prix inférieur).

De même, si vous avez découvert les montres connectées Samsung sous Wear OS, vous risquez d’être déstabilisé(e) par la migration vers TizenOS et son catalogue d’applications limité.

Alternatives

Apple Watch 3

On ne présente plus la montre connectée d’Apple. Ses performances hors norme et sa prise en main intuitive en fait la famille de smartwatches la plus vendue aujourd’hui (plus d’une montre connectée achetée sur trois est une Apple Watch). Si la Watch 5 explose votre budget, vous pouvez toujours vous orienter vers la Watch 3, encore opérationnelle. Avec un prix moyen de 259 € (209,99 € dans certaines marketplaces), vous ferez même quelques économies. Vous passeriez cependant à côté du cadran haptique et de la batterie manifestement meilleure de l’Active 2.

Samsung Galaxy Watch Active

Elle partage avec son héritière les mêmes processeurs, système d’exploitation et donc le plus gros des performances matérielles. Moins chère de 100 € minimum, la Watch Active s’avère la meilleure alternative à petit prix. Vous la rechargerez plus souvent et vous userez son écran plus rapidement mais votre banquier sera fier votre aptitude à faire des choix raisonnables.