Honor Magic 5 Pro : un flagship polyvalent qui mérite sa place à la table des grands

Honor Magic 5 Pro : test de deux minutes

Lors d'un entretien avec TechRadar au MWC 2023, George Zhao, PDG d'Honor, n'a pas caché les capacités du dernier flagship de son entreprise, le Honor Magic5 Pro. "Si vous comparez [ce téléphone] à d'autres appareils phares, il est meilleur qu'eux. Personne ne peut nous concurrencer", a-t-il déclaré.

À l'époque, il était facile de considérer l'enthousiasme de Zhao comme une simple démonstration de foi exagérée de la part d'un PDG désireux de susciter l'intérêt pour le nouveau produit de son entreprise. Cependant, après avoir passé du temps à examiner le Magic5 Pro, nous pouvons affirmer avec certitude que le produit phare d'Honor pour 2023 a effectivement les qualités requises pour rivaliser avec les meilleurs téléphones sur le marché en 2023 et, dans certains domaines, pour les surpasser.

En bref, ce successeur de l'excellent Honor Magic4 Pro s'est avéré être un appareil unique et riche en fonctionnalités, avec peu d'inconvénients évidents. L'écran du Magic5 Pro est grand et lumineux, ses appareils photo sont parmi les plus impressionnants que nous ayons vus et sa grosse batterie garantit au moins 12 heures d'utilisation intensive avant d'avoir besoin d'un chargeur. Lorsque c'est le cas, la vitesse de chargement du téléphone est fulgurante et vous disposez même d'un bloc d'alimentation dans la boîte (ce qui n'est pas toujours le cas de nos jours).

Jusqu'ici, tout va bien, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais comme la plupart des smartphones haut de gamme, le Magic5 Pro n'est pas exempt de défauts. Par exemple, la protubérance importante que crée l'appareil photo du téléphone lui confère un design inhabituel (lire : peu pratique) qui ne conviendra certainement pas à tout le monde. Ses vitesses de charge impressionnantes entraînent également de brèves périodes de surchauffe.

Dans l'ensemble, Honor a produit un flagship polyvalent et impressionnant, capable de rivaliser avec les derniers et les meilleurs modèles d'Apple, de Samsung, de Huawei et d'autres. Si vous vivez en Europe et que vous êtes à la recherche d'un smartphone riche en fonctionnalités qui se démarque des autres, le Magic5 Pro mérite absolument d'être pris en considération.

Honor Magic5 Pro : prix et disponibilité

Disponible en Europe, au Mexique et dans la plupart des pays d'Asie

Prix : 1 199 €.

Le Honor Magic5 Pro a été dévoilé au MWC 2023 en même temps que le nouveau téléphone pliable d'Honor, le Honor Magic Vs.

Le téléphone est commercialisé en France depuis le 28 avril, au prix de 1 199 €.

À titre de comparaison, le Honor Magic4 Pro était également vendu au prix de 1 199€ lors de son lancement et a été mis en vente environ à la même date (13 mai 2022). Le Honor Magic5 Lite est déjà disponible à l'achat à partir de 369 €.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Honor Magic5 Pro : caractéristiques techniques

Découvrez les caractéristiques complètes du téléphone ci-dessous :

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques du Honor Magic 5 Pro Header Cell - Column 1 Dimensions : 76.7 x 162.9 x 8.77 mm Poids : 219g OS : MagicOS 7.1 sur Android 13 Taille de l'écran : 6.81 pouces Définition : 1312 x 2848 pixels CPU : Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go LPDDR5X Stockage : 512 Go UFS 4.0 Appareil photo arrière : 50MP (grand-angle), 50MP (ultra grand-angle), 50MP (téléobjectif avec zoom optique 3,5x) Appareil photo avant : 12 MP Batterie : 5100 mAh

Honor Magic5 Pro : design

Un design à trois lentilles qui attire le regard

... mais il n'est pas particulièrement pratique

Le poids de 219 g est raisonnable compte tenu de la taille de l'appareil

Mesurant 76,7 x 162,9 x 8,77 mm et pesant 219 g, le Honor Magic5 Pro conserve l'essentiel de ce qui a fait le succès de son prédécesseur sur le plan du design, à une exception près : son appareil photo arrière.

En lieu et place de l'Eye of Muse à quatre lentilles du Magic4 Pro, c'est une Star Wheel à trois lentilles qui dépasse de l'arrière du téléphone, sur ce qu'Honor appelle la Gaudi Curve (courbe de Gaudi).

Personnellement, nous pensons que le design est cool - il donne certainement au Honor Magic5 Pro une identité distincte, mais d'un point de vue pratique, ce n'est pas l'innovation la plus confortable qui soit.

En tenant le téléphone d'une seule main, nous avons constaté que l'index frottait contre le bord de cette grosse bosse de l'appareil photo, et parfois même contre les deux lentilles inférieures. Ce n'est pas un problème lorsque nous utilisons le Magic5 Pro à deux mains (parce que nous n'avons pas besoin de déplacer le doigt aussi haut pour supporter le poids du téléphone), mais nous pouvons imaginer que les personnes qui ont des mains encore plus grandes que les nôtres finiront par laisser des empreintes digitales sur les lentilles arrière.

Il est intéressant de noter qu'Alex Walker-Todd, rédacteur en chef de TechRadar pour les téléphones, a dit qu'il aimait la façon dont l'arrière du Magic5 Pro se positionnait dans la main - le design du téléphone est donc définitivement une question de préférence personnelle. C'est pourquoi il peut être judicieux d'essayer l'appareil dans un magasin avant de l'acheter.

Le Magic5 Pro est disponible en deux couleurs - Meadow Green et noir - avec une finition mate dans le premier cas, ce qui devrait permettre d'éviter les inévitables traces de doigts sur l'arrière du téléphone, du moins. Le Magic5 Pro est également étanche à l'eau et à la poussière selon la norme IP68, et l'appareil a bien résisté à une légère aspersion d'eau de douche lors de nos tests.

Design : 3.5 / 5

Honor Magic5 Pro : affichage

Écran OLED lisse et coloré de 6,81 pouces

Taux de gradation favorable au sommeil

Le Honor Magic5 Pro utilise un écran LTPO OLED de 6,81 pouces similaire à celui du Magic4 Pro, ce qui n'est en aucun cas une mauvaise chose. Vous bénéficiez d'une définition précise de 1312 x 2848 points et d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, ce qui permet d'obtenir une sensation de fluidité et un aspect toujours magnifique.

L'écran dépasse celui de son prédécesseur en termes de luminosité, offrant 1800 nits en HDR maximum, soit un peu plus que le Samsung Galaxy S23 Ultra et un peu moins que le pic de luminosité de l'iPhone 14 Pro Max. Au maximum de sa luminosité, le Honor Magic 5 Pro est en fait assez aveuglant, il est donc difficile d'imaginer que vous puissiez être en manque de luminosité.

Honor a également inclus un impressionnant taux de cycle de gradation PWM de 2160 Hz sur la dalle. La gradation PWM fait référence à la technologie utilisée pour contrôler les niveaux de luminosité en faisant scintiller les LED très rapidement. En imitant la gradation dynamique de la lumière naturelle, l'écran du Magic5 Pro est censé réduire la fatigue oculaire de 18 % (par rapport à d'autres smartphones haut de gamme).

Honor affirme également que l'affichage nocturne du téléphone, adapté au rythme circadien, favorise le sommeil. Nous n'avons pas pu tester cette affirmation, mais la société a consulté le Dr Glen Jeffery, professeur de neurosciences à l'UCL, pour étayer ses affirmations concernant les qualités du Magic5 Pro en matière de sommeil, et Jeffery a conclu que "la nouvelle technologie d'Honor peut être en mesure d'aider à éviter [les perturbations du sommeil]. En régulant la lumière bleue dans le Magic5 Pro, Honor fait un pas important dans cette direction".

Pour ce que ça vaut, nous n'avons jamais remarqué que nos yeux étaient fatigués, même lorsque nous utilisions le téléphone pendant de longues périodes, ce qui est rafraîchissant compte tenu du temps passé devant les écrans à notre époque.

L'écran du Magic5 Pro, qui est beau à regarder et qui permet de dormir, fait partie des écrans mobiles les plus impressionnants que nous ayons jamais vus. La société d'analyse comparative DXOMARK semble également d'accord, puisqu'elle a classé l'écran du Magic5 Pro comme le meilleur actuellement disponible sur un téléphone en 2023.

La découpe en forme de pilule de la caméra frontale du téléphone divisera certainement l'opinion, tout comme les bords incurvés de l'écran, qui, nous le savons, ne plaisent pas beaucoup à certains joueurs, mais nous n'avons pas trouvé que l'un ou l'autre de ces problèmes affectait de manière significative notre expérience d'utilisation (et d'appréciation) de la caractéristique la plus impressionnante du Magic5 Pro.

Affichage : 5 / 5

Honor Magic5 Pro : appareils photo

Trois capteurs arrière exceptionnels de 50 Mpx

Fortes capacités de zoom à des distances raisonnables

La capture vidéo 4K est limitée

Honor a fait grand cas de la configuration de l'appareil photo du Honor Magic5 Pro, et ce pour une bonne raison. Dans le dos de l'appareil, on trouve un objectif grand-angle de 50 Mpx f/1,6, un objectif ultra grand-angle de 50 Mpx f/2,0 et un téléobjectif périscopique de 50 Mpx f/3,0, avec un zoom optique 3,5 fois plus puissant.

Le capteur principal du Magic5 Pro est 35 % plus grand que celui de l'iPhone 14 Pro Max et du Galaxy S23 Ultra, ce qui signifie - sur le papier, du moins - qu'il peut relever les défis de la lumière plus efficacement que ces deux appareils, et l'utilisation par le téléphone de la photographie computationnelle (c'est-à-dire sa capacité à capturer des images en utilisant simultanément différents objectifs) offre une clarté de zoom comparable à celle de ses rivaux haut de gamme.

Le mode de prise de vue par défaut du Magic5 Pro est plus que suffisant pour la plupart des tâches photographiques - avec ou sans l'assistance de l'IA activée - avec des images toujours nettes et bien équilibrées. Les couleurs sont exceptionnellement vives et l'algorithme Millisecond Falcon Capture du téléphone permet de prendre des photos très rapidement, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Image 1 of 5 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

La photographie de nuit est tout aussi impressionnante sur le Magic5 Pro, bien que nous ayons rencontré un phénomène de flare (ci-dessous) que nous n'avons pas pu rectifier, même en jouant avec les paramètres nocturnes du téléphone. Néanmoins, dans ce cas, les traînées de lumière émergeant des lampadaires ont produit un effet étrangement éthéré - et pas totalement indésirable.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

À l'occasion, le Magic5 Pro surcompense également lorsqu'il s'agit de " remplir " les zones d'obscurité avec de la lumière artificielle. Dans l'exemple ci-dessous, la première image montre ce que nous voyions réellement devant nous, et la seconde montre ce que le Magic5 Pro a capturé. Encore une fois, le fait que le téléphone puisse manipuler la lumière à ce point est très impressionnant, mais dans ce cas, nous ne voulions pas que l'image ait l'air d'avoir été prise en plein jour.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Comme nous l'avons dit, les capacités de zoom du Magic5 Pro sont comparables à celles du Samsung Galaxy S23 Ultra, ce qui signifie qu'elles sont tout à fait remarquables. Debout au dernier étage d'un hôtel de Barcelone, nous avons pu capturer des images de piétons au niveau de la rue, que nous avions du mal à distinguer de nos propres yeux.

Cela dit, comme pour le dernier fleuron de Samsung, le zoom du Magic5 Pro s'apparente davantage à un générateur de peinture Dall-E lorsque l'on dépasse un grossissement de 50x. Comme vous pouvez le voir dans la série d'images ci-dessous, la netteté de l'image est maintenue à un grossissement de 3,5x et 10x, mais le sujet est fortement déformé lorsque le grossissement est plus important.

Image 1 of 5 Honor Magic 5 Pro avec un zoom 1x (Image credit: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro avec un zoom de 3,5 (Image credit: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro avec un zoom 10x (Image credit: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro avec un zoom 50x (Image credit: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro avec un zoom 100x (Image credit: Future / Axel Metz)

De plus, le viseur ne bouge plus en synchronisation avec votre main lorsque vous photographiez à 100x, ce qui rend la capture d'objets éloignés en mouvement presque impossible. Nous vous conseillons donc de n'exploiter au maximum les capacités de zoom du Magic5 Pro que lorsque vous voulez prouver à vos amis que, oui, votre téléphone peut distinguer ce pigeon assis au sommet de l'immeuble Chrysler.

Les objets en mouvement rapide ne posent aucun problème lorsqu'ils sont beaucoup plus proches, grâce à la fonction de capture Falcon assistée par l'IA du Magic 5 Pro, qui vous permet de prendre des photos nettes d'objets en mouvement rapide, sans flou, même de nuit.

En ce qui concerne la vidéo, le Magic5 Pro peut capturer des séquences jusqu'en 4K à 30 ou 60 images par seconde, bien que le téléphone propose par défaut une résolution de 1080p, de sorte que vous devrez vous rendre dans les paramètres pour filmer dans une résolution plus nette. Malheureusement pour ceux qui souhaitent réaliser de longues vidéos, le Magic5 Pro plafonne les séquences 4K à 15 minutes, soit en raison de limitations de stockage, soit en raison de l'accumulation de chaleur.

Le Magic 5 Pro est également équipé d'une caméra frontale de 12 mégapixels qui entre dans la catégorie "pas mal, pas révolutionnaire", ce qui est l'histoire de presque tous les appareils phares à selfie en 2023.

Appareils photo : 4 / 5

Honor Magic5 Pro : performances

Puce Snapdragon 8 Gen 2

512 Go de stockage et 12 Go de RAM

Sous le capot, le Honor Magic5 Pro est équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le processeur qui équipe la plupart des meilleurs téléphones Android de 2023.

Les 12 Go de RAM du téléphone sont une amélioration par rapport aux 8 Go de son prédécesseur, et la capacité de stockage de 512 Go du Magic5 Pro est le double de celle du Magic4 Pro, ce qui garantit qu'il peut s'attaquer à toutes les tâches créatives ou professionnelles gourmandes en énergie qui lui sont confiées.

En bref, le Magic5 Pro offre le type de performances que l'on est en droit d'attendre d'un produit phare Android à près de quatre chiffres. Ni la navigation générale ni les jeux n'ont fait chauffer ou ralentir le téléphone de manière perceptible, les simulations de course Real Racing 3 et Asphalt 9 : Legends fonctionnant brillamment avec leurs paramètres graphiques les plus élevés.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Les scores Geekbench du Magic5 Pro sont comparables à ceux du Xiaomi 13, du Samsung Galaxy S23+ et du Motorola Edge 40 Pro, avec des différences de performances négligeables entre les quatre appareils. En d'autres termes, ce téléphone offre des performances exceptionnelles à tout moment et les acheteurs potentiels n'ont pas à s'inquiéter de l'absence de flagship d'Honor par rapport à ces trois marques haut de gamme plus établies.

Performances : 5 / 5

Honor Magic5 Pro : logiciel

Fonctionne sous MagicOS 7.1 (basé sur Android 13)

Fonctions uniques de protection de la vie privée

Le Honor Magic5 Pro fonctionne sous MagicOS 7.1, basé sur Android 13.

L'interface du téléphone sera familière aux fans d'Android, bien qu'il y ait des différences mineures dans la façon dont les grands dossiers et les gestes de balayage fonctionnent. Lors du premier démarrage du Magic5 Pro, vous rencontrerez l'habituelle surabondance d'applications, mais le nettoyage et le déplacement des éléments s'effectuent assez rapidement et sans difficulté.

Honor propose également une gamme de fonctionnalités spécifiques aux appareils intelligents - telles que MagicRing pour la collaboration multi-appareils et Magic Text pour la reconnaissance intelligente de texte - avec le Magic5 Pro. Vous obtiendrez également de très bonnes références en matière de sécurité, le téléphone étant doté de la première technologie de contrôle spatial de l'énergie sonore, qui est censée générer des ondes sonores opposées (c'est-à-dire des ondes sonores destructrices) pour empêcher les fuites sonores lors de vos appels téléphoniques privés.

En ce qui concerne les inconvénients, nous avons trouvé le lecteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran un peu capricieux - il nécessitait souvent plusieurs tentatives et nous bloquait parfois après un trop grand nombre d'essais incorrects - mais le logiciel de reconnaissance faciale avancé du téléphone s'est avéré constamment rapide.

Vous pouvez également compter sur trois mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité avec le Magic 5 Pro, ce qui correspond à l'engagement de Google pour sa série Pixel.

Logiciel : 4 / 5

Honor Magic5 Pro : autonomie de la batterie

Batterie de 5100 mAh

Chargement filaire 66 W, chargement sans fil 50 W

Le Honor Magic 5 Pro embarque une batterie géante de 5100 mAh qui offre plus de 12 heures d'autonomie en usage intensif (à titre de comparaison, c'est un peu plus que ce que le S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max peuvent offrir). Si vous êtes plutôt un utilisateur occasionnel, nous pensons que le Magic 5 Pro vous permettra d'atteindre une autonomie d'une journée et demie avant d'avoir besoin d'un chargeur.

Vous obtiendrez 66 W de charge filaire et 50 W de charge sans fil avec le téléphone, ce qui est un peu moins que les 100 W de charge filaire offerts par le Magic4 Pro, mais lors de nos tests, nous avons tout de même pu atteindre 43 % et 67 % en 15 minutes et 30 minutes, respectivement (à partir d'un état complètement éteint).

Ces vitesses seront largement suffisantes pour la plupart des utilisateurs, même s'il convient de noter que l'appareil a commencé à chauffer après environ 15 minutes de charge. De plus, vous recevrez un chargeur dans la boîte, ce qui n'est pas une évidence de nos jours.

Autonomie de la batterie : 4 / 5

Devriez-vous acheter le Honor Magic 5 Pro ?

Achetez-le si...

Vous souhaitez un appareil phare Android doté de nombreuses fonctionnalités et qui se démarque de la masse.

Le Magic5 Pro dispose de suffisamment de fonctionnalités pour être considéré comme une alternative à long terme aux flagships comparables de marques de téléphonie mobile plus établies.

Vous voulez le meilleur écran mobile (au moment de la rédaction)

Les appareils photo du Magic5 Pro sont excellents, mais son écran agréable à l'œil est ce qui distingue vraiment ce téléphone de la concurrence.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un téléphone d'apparence conventionnelle

Le Magic5 Pro privilégie l'individualité à l'aspect pratique. Son design non conventionnel ne conviendra donc pas à tout le monde.

Vous êtes un créateur de contenu

Étant donné que la capture vidéo 4K est limitée à 15 minutes, les créateurs ne pourront pas utiliser le Magic5 Pro pour réaliser de longues vidéos.

Honor Magic5 Pro : à considérer également

Période d'examen = sept jours

Tests inclus = Utilisation quotidienne, navigation sur Internet, navigation sur les médias sociaux, streaming vidéo, jeux, photographie

Outils utilisés = Geekbench 6, Geekbench ML, statistiques natives Android

Après avoir pris en main le Honor Magic5 Pro lors du MWC 2023, nous avons vécu avec une version prête à être testée de l'appareil pendant environ une semaine, en l'utilisant à des fins de productivité pendant notre journée de travail et pour naviguer sur les médias sociaux et jouer le soir.

Nous avons comparé l'expérience des simulations de course gourmandes en énergie sur le Honor Magic5 Pro à celle d'autres téléphones phares, ce qui nous a permis de quantifier à quel point le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de l'appareil est impressionnant du point de vue de la performance. Nous avons également utilisé le téléphone pour visionner des documentaires riches en couleurs sur YouTube, et nous nous sommes également connectés à Twitter pour évaluer l'expérience de navigation sur les médias sociaux.

Nous avons utilisé le tout nouveau Geekbench 6 pour les tests CPU (le Honor Magic5 Pro a obtenu un score moyen de 1898 pour un seul cœur et de 4874 pour plusieurs cœurs) et Geekbench ML pour l'apprentissage automatique et l'analyse comparative de l'IA (le téléphone a obtenu un score moyen de 610). Il convient également de noter que nous avons effectué les tests avec le téléphone en mode Performance, bien qu'il utilise le mode Équilibré en standard, dès sa sortie de l'emballage. L'autonomie de la batterie a été évaluée sur la base d'une utilisation réelle, et nous avons mesuré le temps de charge par intervalles de 15 minutes.

Première révision en avril 2023