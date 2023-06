L'aéroport de Singapour généralise l'utilisation de robots policiers

L'utilisation de robots est en plein essor, même avant l'avènement de l'intelligence artificielle, dont le ChatGPT d'OpenAI est un exemple. Le chien robot de Boston Dynamics équipe désormais la police de New York . L'entreprise propose également Atlas, un robot capable de travailler . Plus près de nous, le Roborock S8 Pro Ultra nettoie votre maison à la perfection. Mais cette fois, les robots vont assurer la sécurité d'un aéroport international.

L'aéroport de Singapour est sans doute l'un des plus modernes au monde. Le passage à l'immigration fait parfois penser au RPG de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, avec ses appareils d'identification ultramodernes. Mais la cité-État va bientôt passer à la vitesse supérieure en faisant patrouiller de véritables robots policiers.

Des robots contrôlés par de vrais policiers

Ces robots peuvent se déplacer de manière autonome dans les salons de l'aéroport, tandis que les haut-parleurs intégrés permettent à un agent de police à distance de communiquer directement avec les personnes à proximité. En cas de besoin d'assistance, les microphones intégrés permettent également aux voyageurs d'entrer facilement en contact avec un agent bien humain.

Les robots mesurent 170 centimètres, mais peuvent s'élever beaucoup plus haut. En effet, ils bénéficient d'un mât extensible surmonté d'une caméra, ce qui permet à la police d'avoir une vue claire de l'environnement immédiat du robot. Les forces de police de Singapour ont récemment confirmé que deux de ces robots avaient été mis en service au terminal 4 de l'aéroport de Changi. Par la suite, ils devraient être déployés dans d'autres secteurs.

Lim Ke Wei, de la division de la police de l'aéroport, précise ainsi : "Ces robots de patrouille fonctionnent de manière autonome aux côtés de nos agents, leur apportant un regard et un soutien supplémentaires sur le terrain. L'intégration de la robotique améliore l'efficacité opérationnelle et les capacités de nos agents de première ligne, ce qui leur permet d'être plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions".