Test du Roborock S8 Pro Ultra : le robot aspirateur qui laisse vos sols étincelants

Le Roborock S8 Pro Ultra est un aspirateur robot impressionnant mais coûteux qui offre à la fois des capacités d'aspiration et de nettoyage. Une station d'accueil autonettoyante et autovideuse le place quelques crans au-dessus des autres aspirateurs robots, garantissant une expérience de nettoyage sans intervention. Les débris légers et les petits détritus disparaîtront, tandis que l'aspirateur, pour l'essentiel, naviguera avec succès dans votre espace, en évitant les obstacles. Une application intuitive dotée d'une carte intelligente permet également de contrôler l'appareil et d'ajuster les paramètres en toute simplicité.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Test en deux minutes

Le Roborock S8 Pro Ultra offre une multitude de fonctionnalités, de l'aspirateur à la serpillière en passant par le vidage automatique, l'autonettoyage et l'évitement des obstacles en 3D. Toutes ces fonctionnalités sont proposées à un prix élevé, ce qui implique des attentes proches de la perfection. Y répond-il parfaitement ? Non, mais il reste une option solide qui laissera vos sols plus propres que jamais.

Roborock propose exclusivement des aspirateurs, en particulier des aspirateurs robots, et consacre donc la majeure partie de ses efforts à l'amélioration de cette technologie. Le modèle haut de gamme S8 Pro Ultra fait partie de la gamme d'aspirateurs S8 de la marque dont il est le plus récent modèle. Un modèle moins cher de Roborock, tel que le Q5+, ne dispose pas des fonctions de nettoyage et d'autonettoyage, mais est tout de même équipé d'une base à vidange automatique pour moins d'un tiers du prix.

Lorsque le moment est venu de nettoyer, la configuration du Roborock S8 Pro Ultra et son lancement ont été simples et sans problème, grâce à l'application facile à utiliser qui l'accompagne. L'application a créé une carte très précise de la maison, nous permettant de choisir les pièces et les zones à nettoyer en fonction de nos préférences. Vous pouvez également établir des horaires, créer des routines et modifier les réglages de l'aspirateur, entre autres choses. L'application vous envoie même des alertes lorsque le nettoyage est terminé ou en cas de problème pendant le nettoyage.

Mis à part le besoin occasionnel de libérer le Roborock S8 Pro Ultra des griffes d'un tapis ou d'un cordon maléfique, ce modèle n'a eu aucun problème à traverser l'appartement de deux chambres à coucher/deux salles de bain. L'aspirateur robot a réussi à éviter la plupart des obstacles, ramassant la majorité des débris ou des miettes sur son chemin. En revanche, il n'a pas été aussi performant avec les objets plus volumineux, ce qui vous obligera peut-être à effectuer un nettoyage manuel dans ces cas-là.

Bien entendu, il passe la serpillière simultanément ou séparément, selon les réglages que vous choisissez. L'eau se remplit automatiquement à partir de la station d'accueil, de sorte que tout ce que vous avez à faire est de lancer un nettoyage via l'application. La tête vibrante de la serpillière s'agite sur votre sol, nettoyant les petites taches et la poussière avec facilité, tandis que la tête se soulève intelligemment sur les moquettes et les tapis. Cependant, comme pour l'aspirateur, vous éviterez d'utiliser cet aspirateur robot pour les grosses salissures, car il ne fera que les étaler un peu plus.

La véritable star du spectacle est la station d'accueil appelée RockDock Ultra. Elle tient toutes ses promesses et vous laisse peu de travail en termes d'entretien de l'aspirateur robot. L'autonettoyage et le séchage à l'air chaud ont permis à la serpillière de rester presque neuve et pratiquement exempte de saletés, même après deux semaines d'utilisation. Grâce à la fonction de vidange automatique, vous n'avez plus à vous soucier de vider le bac à poussière vous-même. Il suffit de jeter l'eau sale, de remplir le réservoir d'eau propre et de remplacer le sac à poussière tous les deux mois.

Le Roborock S8 Pro Ultra est cher, mais si vous voulez l'un des meilleurs aspirateurs robots du moment, qui vous permet de nettoyer tout en étant le moins sollicité possible, c'est celui qu'il vous faut. Vos sols seront étincelants et vous pourrez éliminer deux corvées de votre liste de tâches en appuyant simplement sur un bouton. C'est sans douteune raison suffisante pour faire des folies.

Roborock S8 Pro Ultra : prix et disponibilité

Prix catalogue : 1 499€

Le Roborock S8 Pro Ultra est disponible aux États-Unis et en Australie, mais aussi en France depuis peu, notamment sur le site d'Amazon.

Son prix de1 499€ peut sembler choquant pour certains ; cependant, lorsque vous considérez l'aspiration hautement intelligente, l'entretien limité et le dock autonettoyant et autovideur du modèle haut de gamme de Roborock, il est plus facile de le digérer. Le DreameBot L10s Ultra de Dreametech, par exemple, offre un ensemble de fonctions similaires pour un prix inférieur, mais qui reste tout aussi élevé, soit 1199€ en France.

Bien sûr, il y a des coûts d'entretien à prendre en compte. La plupart des composants devraient durer des mois, voire des années, en fonction de l'utilisation. Toutefois, les sacs à poussière et les serpillières devront être remplacés plus fréquemment et les accessoires ne sont pas toujours bon marché.

Rapport qualité-prix : 4/5

Roborock S8 Pro Ultra : caractéristiques

Le Roborock S8 Pro Ultra est composé d'un aspirateur robot et d'une station de base.

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre appareil d'évaluation Roborock S8 Pro Ultra Robot Vacuum Station de base Dimensions 35 x 35.3 x 9.65 cm 42.6 x 51.4 x 45 cm Poids 4,5kg NC Volume de la boîte à poussière / du sac 350 ml 2.5 l Volume du réservoir d'eau 200 ml 3.5 l Réservoir d'eau usagée N/A 2.9 l Niveau sonore maximal 69 dB 77 dB Durée maximale d'utilisation 180 min (mode silencieux) N/A Temps de recharge 4 heures N/A Aspiration 6000Pa N/A

Roborock S8 Pro Ultra : design

Poubelle de 350 ml/réservoir d'eau de 200 ml sur l'aspirateur

Grande station d'accueil

Brosse principale/élément de nettoyage relevable

Le Roborock S8 Pro Ultra arrive dans une boîte massive et extrêmement lourde. Une fois le carton ouvert, vous trouverez une grande feuille d'instructions, l'aspirateur robot entièrement assemblé et l'énorme station de base, le Rockdock Ultra.

L'aspirateur robot lui-même n'est pas non plus très petit, puisqu'il pèse 4,5kg pour un diamètre de 43,5 cm et une hauteur de 9,5 cm. Une partie de cette hauteur est due au capteur LiDAR qui se trouve sur le dessus pour la navigation et l'évitement des obstacles. Vous ne disposez pas des caméras de sécurité que l'on trouve sur d'autres aspirateurs robots haut de gamme, notamment le S7 MaxV Ultra de Roborock, ce qui signifie que vous ne pouvez pas envoyer l'aspirateur surveiller vos animaux de compagnie.

Malgré sa taille, le S8 Pro Ultra reste élégant et se décline en deux couleurs : un blanc épuré ou un noir audacieux, avec un RockDock Ultra assorti. Les options d'aspiration de l'aspirateur sont sélectionnées sur l'application, et vous pouvez choisir entre Quiet, Balanced, Turbo, Max et Max+ (uniquement disponible lorsque vous passez l'aspirateur). Le niveau sonore augmente nettement à chaque fois que l'on monte dans les réglages. Comme pour l'aspirateur, la fonction de nettoyage VibraRise offre des niveaux d'intensité de nettoyage allant de léger à intense, et il n'est pas possible de modifier les niveaux de débit d'eau. Honnêtement, nous n'avons pas pu faire la différence entre les différents niveaux de vibration, ni sur le plan visuel, ni sur le plan des performances.

En regardant de plus près la face supérieure de l'aspirateur robot, vous trouverez trois boutons : un bouton d'alimentation qui sert également à reprendre le nettoyage, un bouton pour la serpillière uniquement qui sert également de sécurité enfant et un bouton "Home" qui renvoie l'aspirateur à la station d'accueil. En soulevant le couvercle à charnière, on découvre l'indicateur Wi-Fi et le bac à poussière amovible de 350 ml. Mais comme cet aspirateur est auto-videur, vous n'aurez que rarement à vous soucier de le sortir, sauf pour laver le filtre de temps en temps. Il y a également un réservoir d'eau de 200 ml, mais il n'est pas accessible.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Retournez l'aspirateur et vous trouverez les roues, la serpillière et les brosses. Malheureusement, le balai VibraRise n'est pas amovible, bien qu'il se soulève intelligemment au-dessus des tapis et des moquettes.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Les deux brosses principales sont également très différentes de celles d'un aspirateur classique. Il n'y a pas de longs poils ici, mais une double brosse à rouleau en caoutchouc similaire à celle que l'on trouve dans de nombreux aspirateurs iRobot. Nous avons constaté que ces brosses empêchent les cheveux et autres débris de s'emmêler, ce qui facilite grandement l'entretien de l'appareil. Les deux brosses se soulèvent et se dégagent en fonction du sol et du mode de nettoyage utilisé. Une seule brosse latérale permet de nettoyer les bords.

La station d'accueil, la RockDock Ultra, rend le Roborock S8 Pro Ultra encore plus spécial ; mais elle est également énorme, mesurant 42,5 x 45 x 51,4 cm. Par conséquent, si vous ne disposez pas d'un grand espace pour la stocker, vous risquez de la trouver un peu encombrante. Vous devrez également prévoir un espace de 0,7 m devant ce dock pour permettre à l'aspirateur d'accoster, ainsi qu'un espace de 5 cm au-dessus pour remplir et vider les réservoirs d'eau.

Au moins, l'installation est assez simple ; un sac à poussière de 2,5 litres est préinstallé, il ne vous reste plus qu'à remplir le réservoir d'eau propre avec de l'eau et de la solution de nettoyage (en option). Les réservoirs d'eau sale et d'eau propre sont tous deux dotés de poignées pour faciliter le remplissage et la vidange, et vous serez informé vocalement par l'aspirateur et alerté sur l'application lorsqu'il faudra le faire.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Cependant, ce ne sont pas les seules capacités de la station d'accueil ; cette dernière permet à l'aspirateur d'être relativement autonome grâce à une fonction d'auto-nettoyage. Lorsque votre aspirateur revient sur la station d'accueil après ou pendant un nettoyage, il lave la serpillière. Il fait ensuite demi-tour pour vider le bac à poussière et se recharger. Pendant que l'aspirateur robot se recharge, il sèche la serpillière à l'air chaud pour éviter les odeurs et les moisissures. Toutes ces fonctionnalités expliquent pourquoi la station d'accueil est si grande.

Le prix du Roborock S8 Pro Ultra implique que nous aurions aimé qu'il soit livré avec des accessoires de remplacement ou peut-être une solution de nettoyage. Bien sûr, Roborock recommande de n'utiliser que sa solution de nettoyage. Mais le seul supplément que vous trouverez dans la boîte est un sac à poussière de remplacement. Heureusement, de nombreux composants n'ont pas besoin d'être remplacés souvent, et l'application devrait vous informer lorsqu'il est temps de le faire.

Design : 4.5/ 5

Roborock S8 Pro Ultra : performances

Excellent vidage automatique et autonettoyage

Nettoyage médiocre des grosses salissures et des liquides renversés, meilleur pour les débris légers

Détecte facilement les différents types de sols

La mise en route du Roborock S8 Pro Ultra est assez facile. Après avoir lu le mode d'emploi, nous avons retiré l'aspirateur robot entièrement assemblé et la station d'accueil, puis nous avons rempli le réservoir d'eau propre avec de l'eau. Nous avons laissé l'aspirateur se charger pendant que nous téléchargions l'application et que nous connections l'appareil au Wi-Fi. Au final, il nous aura fallu moins de 10 minutes pour préparer l'aspirateur à son premier nettoyage.

Après avoir chargé le Roborock S8 Pro Ultra à 100%, nous l'avons envoyé faire son premier nettoyage avec tous les réglages standard, ce qui signifie que l'aspirateur et la serpillière étaient activés. Vous n'avez pas besoin de créer une carte ou quoi que ce soit d'autre au préalable, donc un simple appui sur le bouton "nettoyage complet" de l'application a permis à l'appareil de poursuivre son bonhomme de chemin.

L'appareil a traversé l'appartement de deux chambres à coucher/deux salles de bains avec une relative facilité. Il a longé les murs et s'est faufilé autour des tables et des chaises. Les tapis à franges plus souples se sont révélés plus difficiles, car l'appareil s'est coincé à plusieurs reprises. On peut voir que les sols stratifiés sont restés légèrement humides et dépourvus de miettes lors du passage de l'aspirateur. À chaque fois que l'aspirateur touchait un tapis, la serpillière VibraRise se soulevait et l'on entendait la puissance d'aspiration augmenter. Toutes les 40 minutes, l'aspirateur retournait au RockDock Ultra pour nettoyer la serpillière et repartir.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Lorsqu'il a couvert l'ensemble de la maison, l'aspirateur robot nous a informés vocalement de la situation et est retourné à la station d'accueil. La serpillière a été nettoyée en premier, puis l'aspirateur s'est mis à tourner sur lui-même pour vider le bac à poussière et commencer à se recharger. C'était assez impressionnant à regarder. Une carte précise de l'habitation a été créée, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été sauvegardée, alors nous l'avons envoyée à l'aide d'une fonction de cartographie rapide. Cette fois, une carte précise a été enregistrée, et chaque nettoyage a été ajouté à l'intelligence de la carte.

En ce qui concerne la carte, bien qu'elle indique les obstacles, elle ne dissuade pas l'appareil de retourner dans ces espaces pour les nettoyer. Il y avait une note claire sur l'emplacement des câbles, mais l'aspirateur s'est tout de même rendu dans cette zone et a réussi à aspirer le câble de chargement d'un téléphone à plusieurs reprises. Il a fait de même avec d'autres obstacles (tapis, par exemple). Heureusement, il est très simple de démonter les deux brosses principales et de les remettre en place. Mais le nombre de fois où nous avons reçu des notifications de l'application, et où le robot nous a alerté vocalement sur le fait qu'il était coincé ou que les brosses principales étaient bloquées, s'est révélé un peu décourageant - surtout si l'on considère le prix et les fonctions d'évitement d'obstacles annoncées par Roborock.

Les obstacles plus évidents tels que les vêtements jetés sur le sol de la chambre, ou le fait que nous nous trouvions physiquement sur son chemin, sont une autre histoire. Le Roborock S8 Pro Ultra se contente de contourner ces obstacles, en les tapotant légèrement de temps en temps pour voir s'ils bougent. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut ramasser les câbles et les tapis avant d'envoyer l'aspirateur faire le ménage.

En ce qui concerne la capacité d'aspiration du Roborock S8 Pro Ultra, il a fait un bon travail en ramassant des débris légers et de la poussière. Il n'a pas réussi à nettoyer les miettes contre le mur de la cuisine, en raison de la hauteur de l'aspirateur qui l'empêche de passer sous les armoires.

Nous avons effectué d'autres tests avec de la farine et des flocons d'avoine. En commençant par les sols stratifiés durs avec le réglage normal de l'aspirateur activé, le S8 Pro Ultra a bien ramassé la plupart des flocons d'avoine, mais il a laissé la farine étalée sur le sol. L'utilisation du niveau d'aspiration le plus élevé a donné des résultats similaires, bien que l'ajout du paramètre de nettoyage ait permis de ramasser davantage de farine. Quant aux tests effectués sur le tapis, ils ont donné des résultats similaires à ceux obtenus sur le sol dur, mais en laissant encore plus de farine. En fait, après plusieurs nettoyages, la farine est toujours incrustée dans le tapis. Pour les grosses salissures dispersées, cet aspirateur robot n'est donc pas une bonne option.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Bien entendu, cet aspirateur robot passe également la serpillière - et vous n'avez pas grand-chose à gérer. La station d'accueil remplit le réservoir d'eau de l'aspirateur à partir d'un réservoir d'eau propre, et c'est parti. La seule chose à faire est donc de remplir le réservoir d'eau, ce que nous avons fait tous les deux ou trois nettoyages complets de la maison.

Lors de l'inspection des sols après un nettoyage complet de la maison, les traces de pas sales et les boissons renversées au hasard avaient disparu. Pas de quoi se plaindre. Cependant, nous avons fait des tests avec du yaourt et du miel et les résultats n'ont pas été très brillants. Même en utilisant le niveau de vibration le plus élevé de la serpillière et un réglage spécial de l'itinéraire, tout ce qu'elle a fait, c'est étaler tout ce qui se trouvait sur le sol. Et à chaque fois qu'il terminait une tâche de nettoyage qui durait peut-être 5 minutes, il retournait toujours nettoyer la serpillière dans la station d'accueil, ce qui semblait un peu exagéré.

Grâce au RockDock Ultra, l'entretien de l'aspirateur robot est très limité. Bien qu'il soit un peu encombrant, il fonctionne parfaitement depuis que nous l'avons testé. Chaque fois que l'aspirateur robot termine un balayage, il retourne à la station d'accueil pour être nettoyé. À l'aide de brosses fixées à la station d'accueil et d'eau propre, vous pouvez entendre la serpillière se faire laver. L'inspection de la serpillière révèle ensuite que la plupart des taches ont disparu. Ensuite, pendant que l'aspirateur robot se recharge, vous pouvez entendre un bourdonnement assezsilencieux, qui correspond au séchage à l'air chaud de la serpillière afin d'éviter les odeurs et les moisissures. Après deux semaines d'utilisation, la serpillière n'a toujours pas d'odeur et semble presque neuve.

Le RockDock Ultra vide également automatiquement le bac à poussière de l'aspirateur robot. Même les saletés et les débris les plus incrustés semblaient être sortis du bac grâce au vidage automatique. Vous n'aurez à vous soucier de rien d'autre que de changer le sac à poussière de la station d'accueil tous les deux mois.

Bien entendu, les brosses, les filtres et les balais à franges devront être remplacés un jour ou l'autre. Heureusement, cela ne devrait pas être trop fréquent, et l'application vous donnera une indication approximative du moment où il faudra le faire. Surveillez simplement les brosses et retirez les cheveux ou autres débris qui pourraient nuire aux performances de l'aspirateur.

En ce qui concerne le son, le Roborock S8 Pro Ultra est au même niveau que les autres aspirateurs robots. En réglage normal, vous entendrez un bourdonnement légèrement plus fort que celui d'un climatiseur de fenêtre, soit environ 61 dB. Il est perceptible, mais pas trop gênant. La puissance d'aspiration augmente sur les tapis, avec des niveaux de bruit de 69 dB, ce qui peut être un peu plus difficile à ignorer. Toutefois, lorsque le RockDock Ultra vide le bac à poussière de l'aspirateur robot, le bruit de 77 dB peut surprendre ceux qui ne sont pas préparés.

Performances : 4/5

Roborock S8 Pro Ultra : application

Simple à installer et à utiliser

Réglage facile des paramètres de nettoyage

Carte intelligente

Difficile de faire fonctionner les assistants intelligents/la commande vocale

L'application Roborock offre une installation facile. Il suffit de scanner le code QR fourni sur l'emballage, de créer un profil avec un e-mail et un mot de passe, puis un processus étape par étape vous permet de connecter l'aspirateur robot au Wi-Fi. Ensuite, vous accédez à une page d'accueil assez simple qui affiche l'autonomie de la batterie, donne accès aux notifications, vous permet de commencer à nettoyer ou d'éteindre l'appareil, et vous permet de passer à la page d'achat ou à la page de profil. Mais le bouton sur lequel vous appuierez le plus souvent est "Entrée".

Vous accédez alors aux réglages de la carte et de l'aspirateur. Une option permet d'envoyer le robot faire un plan rapide de votre maison ; nous avons créé un plan précis de l'appartement à deux chambres et deux salles de bain en 8 minutes environ. Vous pouvez également demander à l'aspirateur de cartographier votre espace lors du premier nettoyage, mais l'enregistrement n'a pas réussi lorsque nous avons effectué cette opération. Cependant, lors du deuxième nettoyage, des informations plus précises ont été ajoutées à la carte, avec des notes sur les obstacles et les tapis mal fixés. Bizarrement, cela n'a pas empêché l'aspirateur de se rendre dans ces espaces lors des nettoyages suivants.

Une fois la carte créée, il est possible de renommer les pièces, de définir des limites et même d'ajouter des meubles à la carte. Il est également possible de noter les différents types de sol, mais l'aspirateur robot a semblé distinguer tout seul les tapis et le sol stratifié. Vous n'êtes pas non plus limité à une carte en 2D ; il existe une option 3D pour ceux qui préfèrent cette vue. Une carte matricielle est également disponible, mais elle a transformé l'espace que nous occupions en une surface indiscernable.

Comme pour les autres aspirateurs robots, vous pouvez sélectionner certaines pièces ou zones à nettoyer. Dans le coin inférieur de la carte, vous pouvez régler la puissance d'aspiration de l'aspirateur et l'intensité du nettoyage de la serpillière. Il est vrai que nous avons eu du mal à trouver ce bouton au début. Malheureusement, il n'est pas possible de régler le débit d'eau de la serpillière.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres de l'aspirateur et de la station d'accueil, vous pouvez le faire en sélectionnant les trois points dans le coin supérieur de la page de la carte. Vous pourrez également définir des horaires à partir de cette page et vérifier l'entretien des composants. La télécommande est une caractéristique unique qui vous permet de déplacer l'aspirateur robot comme vous le feriez avec une voiture électrique. Il faut une minute pour s'habituer à la commande par bouton ou "joystick", mais une fois que c'est fait, c'est très pratique pour nettoyer les petites surfaces ou les endroits qui ont pu être oubliés lors du nettoyage initial.

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

En ce qui concerne les assistants intelligents et la commande vocale, le Roborock S8 Pro Ultra prend en charge Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Les instructions sur la façon d'ajouter cette fonctionnalité se trouvent dans la section profil de l'application. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, et vous devrez franchir plusieurs étapes, y compris le téléchargement d'une application supplémentaire appelée Mi Home, pour que l'un de ces assistants intelligents fonctionne avec cet aspirateur. On est loin du Deebot T9+ d'Ecovacs que nous avons testé il y a quelques semaines et qui se connectait facilement.

Application : 4/ 5

Roborock S8 Pro Ultra : autonomie de la batterie

Autonomie de 130 minutes en mode normal, 180 minutes en mode silencieux

Retour automatique à la base à un niveau de batterie de 20 % pour se recharger

Recharge en 3 heures à partir d'un niveau de batterie de 20 %.

Le Roborock S8 Pro Ultra est doté d'une batterie lithium-ion de 5 200 mAh. En le laissant sur ses réglages normaux, avec l'aspirateur et la serpillière activés, il a duré environ 130 minutes. Lorsque le niveau de la batterie atteint 20 %, il retourne nettoyer la serpillière et se recharge. Cette autonomie s'est avérée juste suffisante pour qu'il nettoie une fois de plus tout l'appartement. Roborock affirme que la batterie dure 180 minutes sur le réglage le plus silencieux, soit un peu plus de 2 heures d'utilisation en mode standard, ce qui est comparable aux aspirateurs robots similaires. Compte tenu de son prix, il aurait été intéressant qu'il dure un peu plus longtemps.

Cependant, nous avons testé le mode "aspirateur suivi d'une serpillière" et l'autonomie a été nettement plus longue, avec un peu moins de 3 heures avant d'atteindre 20 % et de devoir être rechargée. L'autonomie de la batterie dépend donc vraiment des paramètres activés.

Pour recharger la batterie, rien de plus simple : l'aspirateur se branche directement sur le RockDock Ultra et commence à se recharger. S'il n'a pas terminé une tâche de nettoyage, il repart pour terminer le travail une fois qu'il a suffisamment de jus. Au cours de la période de test, la recharge à 100 % à partir de 20 % a pris environ 3 heures. Le fabricant affirme qu'il faut environ 4 heures, donc si la batterie était tombée à 0 %, ce serait tout à fait exact.



Autonomie de la batterie : 4 / 5

(Image credit: Future / Danielle Abraham)

Devriez-vous acheter le Roborock S8 Pro Ultra ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin du Roborock S8 Pro Ultra Caractéristiques Remarques Évaluation Prix Cher 4/5 Design Installation et entretien faciles, grande station d'accueil 4.5/5 Performances Excellent système d'auto-nettoyage et de vidange automatique, permettant d'aspirer et de passer la serpillière simultanément, idéal pour les salissures légères et les éclaboussures. 4/5 Application Facile à utiliser et à régler, cartographie intelligente précise, assistants intelligents difficiles à connecter 4/5 Autonomie de la batterie Autonomie satisfaisante, recharge relativement rapide 4/5

Achetez-le si...

Vous voulez un aspirateur robot presque autonome

Avec le vidage, le nettoyage et le remplissage automatiques, vous n'avez pas grand-chose à faire avant d'envoyer le Roborock S8 Pro Ultra faire le ménage.

Vous voulez des fonctions multiples

Les fonctions de nettoyage et d'aspiration sont disponibles ici, les deux pouvant être effectuées simultanément et fonctionnant parfaitement.

Vous voulez une application intuitive

Utilisez l'application pour établir des horaires, créer des routines et ajuster les paramètres. Elle permet également de créer un plan précis de votre maison.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez l'envoyer en auto-nettoyage

L'application peut faire beaucoup de choses, mais pas l'envoyer se nettoyer ou se vider.

Vous avez une maison petite

La station d'accueil est massive et peut s'avérer gênante lorsque l'espace est limité.

Vous voulez qu'il ramasse les gros débris ou les liquides renversés

Cet aspirateur robot, comme d'autres, n'est pas très performant avec les débris de grande taille et concentrés. En fait, il risque d'aggraver le désordre.

Dreametech DreameBot L10s Ultra : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Dreametech L10s Ultra Ecovacs Deebot T9+ Roborock S7 MaxV Ultra Prix 1 199 € 899 € 1 199 € Durée d'utilisation Jusqu'à 210 minutes Jusqu'à 175 min Jusqu'à 180 minutes Taille de la poubelle 350 ml 420 ml 400 ml Autovidage Oui Oui Oui Auto-nettoyage Oui Non Oui Méthodes de contrôle App, Amazon Alexa, Google Home, Siri App, Amazon Alexa, Google Home, Siri App, Amazon Alexa, Google Home Dimensions 35 x 35 x 9.7 cm 35.3 x 35.3 x 9.36 cm 35.3 x 35 x 9.6 cm

Si l'aspirateur robot ne vous convient pas, pourquoi ne pas envisager un aspirateur sans fil ?

Shark Stratos sans fil avec Clean Sense IQ IZ862H

Faisant partie de la gamme Stratos, cet aspirateur-balai sans fil est doté d'une tête et d'un manche flexibles qui vous permettent de passer l'aspirateur à des angles de 90 degrés et sous les meubles sans vous pencher. La technologie Clean Sense IQ, qui détecte la quantité de saleté présente sur le sol et ajuste la puissance d'aspiration en conséquence, est également absente de l'aspirateur vertical. Lire notre test complet du Shark Stratos sans fil avec Clean Sense IQ IZ862H (en anglais)

Aspirateur-balai sans fil Bissell CleanView Pet Slim

Si vous êtes plutôt à la recherche d'un aspirateur-balai capable d'aspirer toutes les saletés des animaux domestiques, pensez à l'aspirateur-balai sans fil Bissell CleanView Pet Slim. Il offre une excellente aspiration, est abordable et peut se transformer en aspirateur à main, mais il est un peu encombrant. Lire notre test complet de l'aspirateur-balai sans fil Bissell CleanView Pet Slim (en anglais)

Testé à domicile pendant deux semaines

Utilisé sur les sols durs et les tapis

Le Roborock S8 Pro Ultra a été installé dans l'espace de vie principal de la maison au cours des deux dernières semaines. Cet emplacement central a permis un accès facile à la maison de deux chambres à coucher et deux salles de bain. Pour ce qui est du revêtement de sol, toute la maison est recouverte du même stratifié dur, avec quelques tapis un peu partout. Malheureusement, nous ne disposions pas de moquette pour effectuer des tests.

Lorsque nous avons testé l'aspirateur robot, nous avons veillé à ce que la plus grande partie du sol soit libre de vêtements et d'autres obstacles éventuels, comme nous le ferions avec un aspirateur vertical normal. Nous avons également ramassé des tapis et des câbles, car le S8 Pro Ultra ne s'en sortait pas très bien s'ils se trouvaient sur son chemin. Au total, il a fallu une minute pour effectuer ces opérations avant chaque nettoyage, mais ce petit effort en valait la peine pour des résultats optimaux.

Premier examen en avril 2023