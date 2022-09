Test AMD Ryzen 7 7700X

L’AMD Ryzen 7700X en résumé

Fiche technique Nœud : 5 nm

Socket : AM5

Cœurs : 8

Threads : 16

Fréquence de base : 4,5 GHz

Fréquence Boost : 5,4 GHz

Cache L3 : 40 Mo

TDP : 105 W

PCIe : 5.0

RAM (max) : 128 Go Dual-Channel DDR5

Overclocking : Oui

Puce graphique intégrée : GPU RDNA 2 2 cœurs

La course aux performances pousse généralement les monteurs PC à se précipiter vers les derniers processeurs Intel Core i9 ou AMD Ryzen 9. Pour autant, cette année, ils auraient tort d’ignorer le Ryzen 7 7700X de la Team Red. Car il pourrait bien représenter le meilleur processeur jamais conçu pour le grand public.

La toute nouvelle série Ryzen 7000 comprend les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X. C’est ce dernier modèle qui aujourd’hui allie remarquablement performances, prix et sobriété énergétique.

Le Ryzen 7 7700X ose faire de l’ombre au Ryzen 9 5950X, qui possède deux fois plus de cœurs de traitement. Pourtant, le Ryzen 7 7700X l'enterre en fournissant une exécution fluide des applications comme des jeux - tout en tenant la distance sur les tâches créatives lourdes. Même s'il ne peut pas surpasser l’excellence du Ryzen 9 7950X sur ce point.

Les créateurs de contenus ne devraient pas se détourner du Ryzen 7 7700X néanmoins, puisqu’il fait merveilleusement tourner Photoshop et Lightroom. Les monteurs vidéo et les modélisateurs 3D trouveront aussi suffisamment de puissance pour les accompagner dans leurs projets réguliers.

Plus que tout, les joueurs PC vont vouloir tester les limites de ce processeur qui daignent se mesurer aux meilleures références gaming du marché, telles que l'AMD Ryzen 7 5800X3D et l'Intel Core i9-12900K.

Le prix de vente conseillé a été revu à la baisse par AMD, depuis le lancement de la génération précédente. Cependant, adopter le Ryzen 7 7700X, c’est aussi se plier à l’achat d’une toute nouvelle carte mère, et - contrairement aux puces Intel Alder Lake - vous devrez également vous équiper en RAM DDR5. Des barrettes encore onéreuses, même si leur coût tend à se lisser.

Le passage au socket AM5 s'accompagne d'une nouvelle compatibilité PCIe 5.0, de sorte que le Ryzen 7 7700X sera en mesure de tirer parti de ces deux technologies innovatrices. Mieux encore, le passage à la DDR5 apporte également AMD EXPO, permettant d’overclocker la mémoire vive en un clic, à la manière du processus Intel XMP. Hélas, le 3D V-Cache, apprécié au sein du Ryzen 7 5800X3D, manque ici à l’appel.

Même sans cette technologie premium, la transition vers un nœud 5 nm fourni par TSMC apporte des fréquences d'horloge et un overclocking incroyables. Ce qui signifie que les monteurs PC susmentionnés trouveront leur bonheur, en économisant 360 € sur l’achat du Ryzen 9 7950X - et ce, sans faire de grands sacrifices.

Prix et disponibilité

L'AMD Ryzen 7 7700X fait partie de l'avant-garde des processeurs de nouvelle génération, et il est sans doute le plus excitant (Image credit: Future)

Prix conseillé : 489 €

Disponibilité imminente

L'AMD Ryzen 7 7700X sera disponible à partir du 27 septembre 2022 au prix de 399 $ aux États-Unis. En Europe, son prix grimpe à 489 €, mais sa date de sortie demeure inconnue à l’heure où nous écrivons ses lignes. Toutefois, Cdiscount a déjà référencé les différents modèles de la série 7000, aussi nous devrions pouvoir mettre la main sur le Ryzen 7 7700X plus ou moins en même temps que le marché américain.



L’AMD Ryzen 7 5700X a été lancé en avril dernier, au prix de 324 €, avec une fréquence d’horloge et un TDP limités (3,4 GHz et 65 W). Tandis que le Ryzen 7 5800X propose 3,8 GHZ et 105 W, pour un prix initial de 370 € (il est aujourd’hui disponible pour 40 € de moins environ). Notez que la hausse tarifaire imposée par le 7700X s’explique par sa toute nouvelle architecture et l’inflation galopante du marché européen.



Par rapport au Core i7-12700K d'Intel, le Ryzen 7 7700X apparaît 10 € plus cher que son prix actuel, mais 60 € plus abordable que son prix de lancement.

La possession d’un processeur AMD Zen 4 vous réclamera un investissement certain dans du matériel additionnel. Une facture que ne devrait pas vous imposer la série Intel Raptor Lake, attendue un peu plus tard cette année. Reste que les prochaines puces de la Team Blue se vendront bien plus cher, creusant ainsi l’écart avec leurs rivales AMD dans les semaines et les mois à venir.

Note : 4,5/5

Caractéristiques principales

L'AMD Ryzen 7 7700X nécessitera une toute nouvelle carte mère AM5, ainsi que de la RAM DDR5 (Image credit: Future)

PCIe 5.0 et DDR5 arrivent sur les puces Ryzen

Fréquences d'horloge nettement plus élevées et architecture 5 nm

Technologie 3D V-Cache absente

L'AMD Ryzen 7 7700X à huit cœurs et 16 threads inaugure l’architecture AMD Zen 4 et le nœud 5 nm de nouvelle génération de la Team Red. Il prend en charge la RAM PCIe 5.0 et DDR5.

Ces deux dernières caractéristiques permettent à AMD de s'aligner sur Intel et la série Alder Lake sortie en novembre 2021. Malheureusement, la nouvelle série Ryzen 7000 n'inclut pas de compatibilité avec la RAM DDR4, a contrario des futurs processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération.

Vous obtenez cependant le nouveau nœud 5nm FinFET de TSMC et des fréquences d'horloge considérablement augmentées pour des cœurs plus rapides et plus efficaces.

Face au précédent Ryzen 7 5800X dont les fréquences d’horloge de base et boost atteignent respectivement 3,80 GHz et 4,70 GHz, le Ryzen 7 7700X propose 4,50 GHz et 5,40 GHz sur le papier. Ce qui représente une augmentation de la fréquence de base de 18%, et une croissance de 15% pour la fréquence boost. Le modèle 7700X peut également se vanter d’avoisiner la fréquence boost du Ryzen 9 5950X (4,90 GHz), à son niveau d’entrée.

Et si le Ryzen 7 7700X ne supporte pas la technologie 3D V-Cache du Ryzen 7 5800X3D, il dispose néanmoins de 8 Mo de cache L3 en plus (40 Mo au total) par rapport aux 32 Mo du 5800X, soit une augmentation de 25% du cache L3.

AMD a redessiné le boîtier de la puce, et cela ne plaira pas à tout le monde (Image credit: Future)

En regardant de plus près la conception big.LITTLE du i7-12700K 10nm, vous remarquerez huit cœurs Performance (P-cores) avec un total de 16 threads et quatre cœurs Efficient (E-cores), avec un thread pour chaque. Placé dans un duel contre le Ryzen 7 7700X, ce dernier enregistre un léger désavantage en termes de threads.

Les fréquences d’horloge de l'i7-12700K sont significativement "plus lentes", qu’il s’agisse des cœurs Performance ou des cœurs Efficient atteignant respectivement 4,90 GHz et 3,80 GHz en mode boost. Tous les cœurs du Ryzen 7 7700X sont des cœurs Performance, donc même si sa fréquence de base est 25% plus rapide que celle des cœurs P du i7-12700K et que sa fréquence boost se veut 10% plus véloce, la puce de la Team Blue conserve toujours un léger avantage grâce à ses cœurs E qui gèrent les tâches de fond… embourbant les cœurs du Ryzen 7 7700X.

En outre, le Ryzen 7 7700X affiche une enveloppe thermique (TDP) inférieur à celle du i7-12700K : 105 W contre 125 W. Autrement dit, le champion AMD n'a pas besoin d'autant de puissance brute pour fonctionner, ce qui rend ses performances bien plus impressionnantes.

Enfin, il faut noter que le boîtier de la puce et les connecteurs ont changé (vous disposez de plus de broches pliables !). A noter cependant : la base du boîtier peut être encrassée par la pâte thermique, si vous ne faites pas attention.

Note : 5/5

Performances

Des performances gaming exceptionnelles

Grosse augmentation des performances globales d’une génération à l'autre

GPU RDNA 2 à 2 cœurs

Image 1 of 9 (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram )

L'AMD Ryzen 7 7700X représente une avancée substantielle par rapport à tous les processeurs de la série Ryzen 5000 qui l'ont précédé. Il délivre essentiellement des performances comparables à celles du Ryzen 9 5950X, lorsqu'on fait la moyenne de tous les benchmarks. Qu'il s'agisse de performances brutes à un ou plusieurs cœurs, d’utilisation multitâche, de création de contenus ou d’exécution de jeux, le Ryzen 7 7700X balaie pratiquement tous les autres processeurs du marché que nous avons testés. A l'exception du Core i9-12900K et du Ryzen 9 7950X.

Sur des benchmarks spécifiques, il peut se retrouver derrière le Core i9-12900K - le meilleur processeur du marché jusqu'à l'arrivée du Ryzen 9 7950X - ou le Ryzen 7 5800X3D, meilleur processeur gaming avant qu’il ne débarque.

Le 7700X se voit distancé par le i9-12900K sur le terrain de l’usage multi-coeurs brut. Un combat qu'un processeur à 8 cœurs et 16 threads ne peut remporter face à un rival de 16 cœurs et 24 threads.

Pourtant, dans tous les autres benchmarks, le Ryzen 7 7700X reste constamment en tête des classements, même si la première place lui échappe parfois. Ce processeur réserve de nombreuses surprises, notamment une amélioration de 25,28% des performances globales par rapport au Ryzen 7 5800X, et une augmentation de 35,39% par rapport à l'AMD Ryzen 7 5700G.

Cette dernière puce est comparable au Ryzen 7 7700X en ce qu'elle possède un GPU intégré, contrairement au Ryzen 7 5700X. Mais elle doit composer avec un TDP inférieur de 40 W (65 W contre 105 W) et la moitié du cache L3 de la nouvelle puce. Aussi, le 5700G n'a jamais eu la moindre chance ici.

Il est intéressant de noter que le Ryzen 7 7700X obtient un score global inférieur de 15,12% à celui du Core i9-12900K, cela représente la moitié du déficit de performance globale du Ryzen 7 5800X par rapport à la même puce.

Image 1 of 8 (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram )

Sur les benchmarks synthétiques, les performances mono-cœur du Ryzen 7 7700X sont légèrement supérieures à celles du Core i9-12900K, avec une augmentation moyenne d'environ 27% par rapport au Ryzen 7 5800X. En termes de performances informatiques générales, telles que mesurées par PCMark 10, il devance le Core i9-12900K (9 512 à 9 399), et bat largement le Ryzen 7 5800X (9 512 à 8 305) pour une performance supérieure de 14%, en moyenne.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram ) (Image credit: Future / Infogram )

Quand il s'agit de création de contenus, les performances multi-coeurs sont souveraines - et c'est sans doute la catégorie la plus faible du Ryzen 7 7700X. En termes de montage et d'encodage vidéo ainsi que de rendu 3D, le Core i9-12900K remporte la palme dans tous les tests, arrivant en deuxième position derrière le Ryzen 9 5950X sur le rendu Junkshop de Blender 3.3.0 (avec un score final de 112 à 120). Le Ryzen 7 7700X s’installe à une respectable troisième place avec un score de 90, bien devant le Ryzen 7 5800X3D (68) et le Core i5-12600K (66).

Le Ryzen 7 7700X s'en sort beaucoup mieux dans PugetBench (qui évalue notamment les performances sous Photoshop), avec un score de 1 478 contre 1 396 pour le Core i9-12900K. Seul le Ryzen 9 7950X a obtenu un meilleur score dans nos tests (1 487). En prenant compte de la marge d'erreur, nous pouvons envisager une belle égalité dans ce segment.

Image 1 of 8 (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram ) (Image credit: Future / InfoGram )

Pour ce qui est des performances gaming, nous avons testé le Ryzen 7 7700X contre des puces concurrentes en définissant une résolution de jeu standard de 1080p, avec les paramètres graphiques les plus bas possibles et avec l’appui de la carte graphique RTX 3090 pour éliminer tout goulot d'étranglement potentiel.

De manière constante, le Ryzen 7 7700X a lutté contre le Ryzen 7 5800X3D, qui possède beaucoup plus de cache L3, ce qui accélère considérablement les performances gaming du CPU. En moyenne, le Ryzen 7 7700X dépasse toutes les autres puces que nous avons testées, le Core i9-12900K l'emportant de très peu avec un framerate légèrement supérieur sur Cyberpunk 2077 et Total War: Warhammer III.

L’élément le plus remarquable à propos des performances du Ryzen 7 7700X est qu'il parvient à résister face à des puces disposant d’un TDP supérieur. Sur l'ensemble de notre évaluation avec le 7700X, il a maximisé sa consommation à 121,222W et a plus ou moins égalé les performances du Ryzen 9 5950X, qui a enregistré 144,895W à son pic.

Le Core i9-12900K est encore pire : il surpasse le Ryzen 7 7700X d'environ 18 %, mais sa consommation maximale est de 251,61 W, soit plus du double de la consommation record du Ryzen 7 7700X.

En résumé, même si le 7700X lutte contre des processeurs plus puissants, il dépense beaucoup moins d'énergie pour y parvenir.

Note : 5/5

Faut-il acheter l’AMD Ryzen 7 7700X ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez mettre à jour votre PC avec le meilleur processeur gaming

L'AMD Ryzen 7 7700X est le meilleur processeur gaming que nous avons testé à ce jour. Ces rivaux Intel Raptor Lake à venir pourraient le surpasser, mais pour l'instant, il règne sans résistance (trop menaçante).

Vous recherchez le meilleur rapport performances-prix

La proposition du Ryzen 7 7700X est difficilement contournable, et bien que son prix d'entrée corresponde davantage au marché du milieu de gamme que du segment “top budget”, il vaut la peine d'investir un peu plus compte tenu des économies que vous réaliserez à terme.

Il vous faut une puce graphique intégrée

Le Ryzen 7 7700X est doté d'un GPU RDNA 2 double cœur intégré, ce qui vous dispense de l’achat d'une carte graphique en supplément. Un vrai bonus.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un créateur de contenus professionnel

Bien que ce processeur soit idéal pour presque tous les usages, les créateurs de contenu auront tendance à privilégier le Ryzen 9 7950X pour des performances plus adaptées.

Vous disposez d'un budget serré

Le Ryzen 7 7700X va nécessiter une nouvelle carte mère et de la RAM DDR5 pour être pleinement opérationnel. Donc si vous n'avez pas déjà ces éléments sous votre boîtier PC, cela pourrait s’avérer une mise à niveau beaucoup plus coûteuse que son prix conseillé ne le laisse supposer.