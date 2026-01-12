Le successeur de la Claw 8 AI+ pourrait débarquer plus vite que prévu

Intel a annoncé qu’une plateforme de jeu portable équipée des puces Panther Lake était en préparation

Des partenariats avec MSI, Acer, GPD et Microsoft laissent penser que plusieurs modèles de consoles portables pourraient arriver prochainement

Ces appareils ne devraient toutefois pas voir le jour dans l’immédiat, mais davantage d’informations sont attendues au cours de l’année 2026

Rien de bien marquant n’a été présenté du côté des PC de jeu portables lors du CES 2026, mais Intel a laissé entendre qu’une vague de nouveaux modèles majeurs pourrait être dévoilée plus tard dans l’année.

D’après Notebookcheck, Intel a en effet confirmé que des consoles portables intégrant sa nouvelle gamme de processeurs Panther Lake étaient en cours de développement. Cela inclurait potentiellement des collaborations avec MSI, Acer, GPD, Microsoft et Onexplayer. De nouvelles informations devraient être communiquées dans les prochains mois.

Lenovo et Asus ayant récemment lancé la Legion Go 2 et la ROG Xbox Ally X, ces deux fabricants ne devraient pas proposer de nouvelle console équipée de ces puces Intel avant un bon moment.

Ce contexte ouvre donc un espace pour d'autres grands noms du secteur, notamment MSI, qui pourrait proposer un successeur à sa console Claw AI+ fonctionnant avec le processeur Intel Core Ultra 7 258V.

À en croire les performances annoncées de la puce Panther Lake avec son GPU intégré Arc B390 – présenté comme 73 % plus rapide que le Radeon 890M d’AMD tout en consommant moins – Intel pourrait sérieusement venir concurrencer AMD sur le marché du jeu portable.

Si la future console MSI repose bien sur une puce Panther Lake, on pourrait assister à une nette montée en puissance par rapport aux consoles actuelles du marché. D’après Intel, cette nouvelle génération apporterait un vrai saut de performance (cf. le graphique ci-dessus).

Autre point fort : la compatibilité avec XeSS 3, prise en charge par Panther Lake et les précédentes puces Xe. Cette technologie permet la génération d’images à partir de plusieurs frames, une approche jusque-là surtout exploitée par Nvidia avec ses GPU RTX 5000 (même si une version similaire est également disponible via Lossless Scaling sur Steam).

Plus globalement, ce lancement confirme l’intensification de la rivalité entre AMD et Intel sur le segment des consoles portables.

Intel affirme davantage sa position dans le jeu vidéo

(Image credit: Intel)

Alors que l’APU Ryzen AI Max+ 395 d’AMD offre des performances dignes d’un PC portable gaming pour des modèles comme le GPD Win 5, le processeur Core Ultra 7 258V d’Intel reste considéré comme l’un des plus solides actuellement.

C’est cette puce que l’on retrouve dans la MSI Claw AI+, et la version Claw 8 AI+ figure parmi les meilleures consoles portables testées à ce jour. Certes, son tarif de 899 $ a pu faire débat, mais face à des modèles Max+ 395 flirtant avec les 2 000 $, le rapport qualité-prix semble plutôt clair.

Si les promesses de performance d’Intel pour Panther Lake se confirment, la prochaine Claw 8 AI+ pourrait bien offrir une expérience encore plus puissante. Ce serait aussi l’occasion pour Intel de s’imposer un peu plus sur le terrain du hardware gaming, surtout que la carte graphique Arc B770, récemment dévoilée via une fuite, embarquerait 16 Go de VRAM.

De belles choses semblent se profiler pour AMD comme pour Intel, que ce soit du côté des GPU de bureau ou des SoC intégrés aux futures consoles portables. L’année 2026 s’annonce particulièrement excitante.