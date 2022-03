Test Corsair iCUE 5000T RGB

Lorsque vous sortez pour la première fois le Corsair iCUE 5000T de sa grande boîte, la première chose qui vous frappe est son caractère imposant. Il n'y a pas de construction légère ici. C'est de l'acier et du verre trempé, et sa qualité de construction est excellente. Avec ses 530 x 251 x 560mm (20,87 x 9,88 x 22,05 pouces), c'est un gros boîtier et vous aurez besoin d'un grand bureau pour l'accueillir.

Test system specs CPU: Intel Core i9-12900K

Carte mère: MSI Z690 Unify

Cooling: Corsair iCUE H100i Elite LCD 240mm AIO

RAM: 2x 16GB Corsair Dominator Platinum DDR5-5200

GPU: AMD Radeon RX 6800

SSD: Team Group Cardea A440 2TB

Alimentation: Super Flower Leadex Titanium 850W

Corsair dit que le 5000T est une mid-tower. Si vous regardez le positionnement des sept slots d'extension et le placement traditionnel de l'alimentation, c'est peut-être le cas, mais si vous ajoutez la hauteur supplémentaire des pieds et l'espace au sommet pour un radiateur de 360mm et des ventilateurs, cela semble nettement plus grand qu'une mid-tower.

Ce boitier offre de la place pour quatre disques durs de 2,5 pouces et deux de 3,5 pouces, et il peut accueillir des cartes mères jusqu'à la taille E-ATX. Il accepte les refroidisseurs de CPU jusqu'à 170 mm de hauteur, un PSU jusqu'à 250 mm de long et des GPU jusqu'à 400 mm de long. Cela signifie qu'il est capable d'accueillir presque tout. Les ports frontaux se composent d'un port USB 3.1 Type-C, de quatre ports USB 3.0 et d'une prise combo audio/microphone.

Le 5000T est un boîtier qui met l'accent sur l'éclairage RGB. Le marché est saturé de boîtiers de ce type, mais Corsair s'est surpassé avec le 5000T. Le boîtier lui-même comporte 160 LED adressables qui sont disposées en six bandes : 2 le long de chaque côté du haut, du bas et de l'avant du boîtier. Vous en avez 16 de plus par ventilateur, ce qui signifie que le 5000T est livré avec pas moins de 208 LED adressables individuellement, et ce sans tenir compte de celles des autres composants. Bling !

(Image credit: TechRadar)

Le connecteur iCUE Commander Core XT, un vrai point fort

Toutes les LEDs sont connectées au contrôleur iCUE Commander Core XT inclus. Il peut contrôler le RGB et les vitesses de six ventilateurs et il peut être étendu avec un hub LED pour contrôler jusqu'à 12 ventilateurs. Il dispose d'un connecteur supplémentaire pour un dispositif RGB à trois broches et de ports pour deux capteurs de température. Ces derniers sont utiles pour augmenter les ventilateurs du boîtier si un composant commence à devenir trop chaud. Il serait logique d'en fixer un sur la plaque arrière d'un GPU. Le Commander XT est un vrai point fort.

Le 5000T n'est pas qu'une apparence tape-à-l'oeil. Il est livré avec trois ventilateurs Corsair LL120 RGB PWM. Ils coûtent 100€ sur la boutique Corsair pour un pack de trois. Cela explique en partie le coût élevé du 5000T. Les ventilateurs fonctionnent à des vitesses comprises entre 600 et 1500 tours/minute. Ils sont pratiquement inaudibles à basse vitesse mais, sans surprise, ils deviennent assez perceptibles à des vitesses plus élevées.

L'installation du système est assez simple ; cependant, le boîtier a ses particularités, surtout si vous vous lancez dans l'installation sans un peu de planification. L'installation de l'alimentation nécessitera probablement le retrait de la cage du disque dur, surtout si votre bloc d'alimentation a des câbles rigides. Il y a beaucoup d'espace disponible entre la cage et l'avant du boîtier, nous ne comprenons pas pourquoi Corsair ne peut pas simplement la déplacer vers l'avant de quelques centimètres.

(Image credit: TechRadar)

La plaque de montage du ventilateur 360mm derrière le plateau de la carte mère devra être retirée pour installer un disque dur. Cette plaque et la plaque de dissimulation des câbles du côté de la carte mère ne sont pas aussi faciles à retirer qu'elles pourraient l'être, car le passage des câbles peut interférer. Heureusement, ce genre de choses est un problème ponctuel. Une fois le montage terminé, on en parle plus.

Pour notre construction, nous avons choisi des composants qui méritent un tel boîtier. Un Core i9-12900K et un MSI Z690 Unify sont tout à fait à leur place. Nous avons également choisi plusieurs autres composants Corsair pour la construction, y compris un refroidisseur LCD H100i Elite et la RAM Dominator Platinum DDR5-5200. Cela nous donne un bon système pour tester le logiciel iCUE de Corsair.

Bien qu'il puisse être considéré comme un logiciel assez gourmand en ressources, dans nos tests, iCUE fonctionne très bien. Les présélections d'éclairage ont fonctionné sans problème sur tous les composants Corsair, y compris une souris Corsair Glaive qui a peut-être six ans. En tant que personne qui n'accorde personnellement pas beaucoup de valeur au RGB, je dois admettre que j'ai apprécié de jouer avec les différents effets et paramètres. Les couleurs sont vives et vibrantes et le logiciel n'a eu aucun mal à synchroniser le refroidissement du refroidisseur H100I avec les trois ventilateurs du boîtier LL120.

(Image credit: TechRadar)

Un AIO de 240mm est le minimum pour tester un 12900K, mais nous sommes heureux de dire que nous n'avons vu aucun ralentissement pendant la boucle de Cinebench. Les ventilateurs LL120 ont apporté assez d'air frais dans le système pour garder la carte mère VRM froide.

Nous sommes préoccupés par l'absence d'un ventilateur arrière. Tous les systèmes n'en ont pas besoin, en particulier si vous utilisez des ventilateurs sur le dessus du boîtier mais, néanmoins, c'est une omission.

Venons-en maintenant au prix. À 400 euros environ, il doit faire face à une concurrence féroce, non seulement dans sa gamme de prix, mais aussi en dessous. L'iCUE 5000X ou l'Obsidian 500D SE de Corsair n'ont peut-être pas les capacités RGB ou le contrôleur Commander XT du 5000T, mais ils sont beaucoup moins chers, donc vous devrez décider si toutes ces qualités RGB en valent la peine pour vous.

(Image credit: TechRadar)

Si vous êtes un amateur de RGB et surtout que vous avez d'autres composants Corsair, il y a de fortes chances que vous aimiez tout ce boîtier. Sa conception à mailles ouvertes peut garder les composants les plus chauds au frais et il est construit comme un cuirassé. Si cela ne vous dérange pas de payer un supplément pour quelque chose qui abritera plusieurs builds dans les années à venir, alors l'iCUE 5000T fera le travail. Sa présence imposante fera parler les visiteurs. Mais nous pensons qu'il devrait être quelques euros moins cher pour nous donner plus de raisons de l'aimer.

Dois-je acheter le boîtier tour Corsair iCue 5000T RGB ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous voulez un système qui attire l'attention Si vous êtes fier de votre PC et que vous voulez que tout le monde le sache, vous allez adorer la quantité de personnalisation RGB proposée. Si vous possédez d'autres composants Corsair, vous pouvez créer un bureau avec potentiellement des centaines de LEDs toutes réglées comme vous le souhaitez.

Vous avez des composants haut de gamme qui peuvent tirer parti du refroidissement proposé Si vous utilisez un système haut de gamme avec des composants qui méritent un tel boîtier, comme un CPU multi-core et un GPU de 300W+, alors vous aurez besoin d'un boîtier ouvert avec un flux d'air important et le support de plusieurs radiateurs. Le 5000T est à la hauteur.

Vous êtes obsédé par la gestion des câbles Le 5000T dispose d'un système de gestion des câbles bien conçu, avec un panneau pour cacher à peu près tout. Les câbles rigides de l'alimentation peuvent rendre l'installation un peu compliquée, mais une fois que vous serez opérationnel, vous aurez un système fantastiquement propre et soigné.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas un système haut de gamme qui le justifie Corsair offre des boîtiers performants à la moitié du prix du 5000T et, détourner quelques centaines de dollars de votre budget vers un meilleur GPU ou CPU peut faire une différence majeure.

Vous avez besoin d'un vrai boîtier mid-tower Ne vous laissez pas tromper par la nomenclature mid-tower. Le 5000T est un gros boîtier qui prend beaucoup de place. Si l'espace sur le bureau est un problème, vous feriez mieux de regarder ailleurs.