iOS 18.4.1 : une mise à jour cruciale pour la sécurité… et pour CarPlay

Depuis quelques semaines, de nombreux utilisateurs d’Apple CarPlay étaient confrontés à des bugs à répétition, des plantages et divers dysfonctionnements gênants du système embarqué. Apple vient enfin de publier une mise à jour qui semble avoir résolu ces désagréments.

Le correctif est intégré à la mise à jour iOS 18.4.1, diffusée hier par Apple. Selon les notes de version, cette mise à jour “apporte des correctifs importants, des mises à jour de sécurité, et corrige un problème rare empêchant la connexion sans fil à CarPlay dans certains véhicules”.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs concernés par ces bugs persistants dans leurs voitures compatibles CarPlay. Il faudra toutefois attendre les retours des utilisateurs pour s’assurer que tous les problèmes ont bien disparu, car plusieurs dysfonctionnements différents avaient été signalés.

