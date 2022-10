Les meilleures souris de 2022 : trouvez le modèle parfait pour votre paume

Included in this guide:

Associez l'une des meilleures souris à votre ordinateur portable ou PC pour plus de confort et une exécution de vos tâches plus fluide. Que vous soyez à la recherche d'une souris pro, que vous soyez un joueur invétéré ou que vous ayez un esprit plus créatif, trouver la souris idéale vous évitera des douleurs et des blessures à long terme lorsque vous créerez du contenu, travaillerez sur des feuilles de calcul ou vous adonnerez à des sessions de jeu de plusieurs heures.

Bien que vous puissiez simplement acheter n'importe quelle vieille souris bon marché, il est beaucoup plus fiable et durable, plus précis et plus confortable d'investir dans une souris de qualité. Ce sont là des caractéristiques essentielles pour une souris qui sera utilisée en permanence. Si une souris n'a pas un design ergonomique, vous risquez de vous blesser la main, le poignet ou l'épaule.

Ceux qui investissent déjà dans les meilleurs claviers gaming et les meilleurs PC gamer voudront acheter la meilleure souris pour leur setup. Pour faciliter ce processus, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs choix qui ne peuvent qu'améliorer votre expérience sur votre ordinateur.

Quelle souris choisir en 2022 ?

1. Logitech MX Master 3S La meilleure souris du marché Caractéristiques techniques DPI: 8 000 Connectivité: Bluetooth et sans fil de 2,4 GHz Boutons: 7 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Jusqu'à 70 jours d'autonomie, charge USB-C, compatibilité avec Logitech Flow, personnalisations spécifiques aux applications Pourquoi l'acheter + Clic silencieux + Batterie longue durée + Commandes personnalisables avec sept boutons Pourquoi attendre - Peut être inconfortable pour les petites mains

Logitech a une fois de plus mis à jour sa série MX Master, la MX Master 3S succédant à la populaire MX Master 3. Ainsi, non seulement la gamme est excellente, mais elle ne cesse de s'améliorer.

Bien entendu, la MX Master 3S ne se contente pas de cette réputation, elle offre la même polyvalence que ses prédécesseurs, notamment les sept boutons personnalisables et les trois options de connectivité. La durée de vie de la batterie est également plus longue que jamais, offrant jusqu'à 70 jours de charge, ce qui est une aubaine pour les utilisateurs professionnels qui détestent devoir recharger souvent.

Mais il y a aussi des améliorations. Lors des tests, nous avons constaté qu'elle était beaucoup plus silencieuse - 90% plus silencieuse, selon Logitech. Elle est également équipée d'un capteur de 8000 DPI qui lui permet de fonctionner parfaitement même sur des surfaces en verre. Nous avons constaté que ce capteur est plus réactif et plus précis.

Lire notre test complet (en anglais) : Logitech MX Master 3S

2. Microsoft Modern Mobile Mouse La meilleure souris à petit prix Caractéristiques techniques DPI: 1 000 Connectivité: Bluetooth Boutons: 4 Ergonomie: Pour ambidextres Caractéristiques: Technologie BlueTrack de Microsoft, jusqu'à 10 mètres de portée, rapports sur le niveau de la batterie Pourquoi l'acheter + Le design ambidextre en fait un excellent choix pour les gauchers. + Son prix abordable est un atout pour les utilisateurs avec un petit budget Pourquoi attendre - Le design non-rechargeable est décevant

Microsoft a mis à jour sa Mobile Mouse et lui a apporté un rafraîchissement moderne - d'où son nom. Elle en a bien l'air, avec un look rectangulaire arrondi, un profil plus bas et plus fin, un poids plus léger et son design ambidextre.

Mais ce n'est pas tout. Elle est également dotée de la technologie BlueTrack de Microsoft, qui vous permet d'éviter les tapis de souris encombrants, ainsi que de la connectivité Bluetooth, dont la portée peut atteindre 10 mètres. Bien que nous n'ayons pas entièrement testé cette souris, des utilisateurs vérifiés ont fait l'éloge de sa fluidité et de ses performances précises et réactives. Elle possède de jolis boutons qui "claquent", peut-être un peu trop forts pour certains, mais qui sont tout de même très agréables à utiliser.

Pour s'harmoniser avec l'esthétique de votre équipement existant, elle est disponible en huit teintes différentes. Et le meilleur ? Elle n'est pas aussi chère qu'elle en a l'air.

3. Razer Pro Click Une souris haut de gamme avec des performances et une ergonomie de premier ordre Caractéristiques techniques DPI: 16 000 Connectivité: Bluetooth Boutons: 8 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Jusqu'à 4 appareils appairés, 8 boutons programmables indépendamment, capteur optique 5G Pourquoi l'acheter + Son excellente ergonomie conviendra aux personnes qui travaillent sur l'ordinateur pendant des heures. + Peut se connecter à plusieurs appareils pour un usage multitâche Pourquoi attendre - L'absence de port USB-C est inexcusable de nos jours

Pourquoi opter pour le médiocre quand on peut avoir une souris de bureau à la fois étonnante, riche en fonctionnalités et extrêmement fonctionnelle ? La Razer Pro Click est l'une de nos souris préférées parmi toutes celles que nous avons testées. Si les macros sont votre vie - que vous utilisiez beaucoup les éditeurs vidéo ou que vous vous appuyiez fortement sur la conception graphique - c'est la souris de vos rêves, avec 8 boutons entièrement programmables à votre disposition.

Razer lui confère également une résolution de 16 000 DPI pour une expérience des plus fluides et des plus rapides, et lui ajoute la connectivité multi-hôte consciente que la plupart d'entre vous utilisent plusieurs appareils à la fois. C'est l'une des souris de bureau les plus réactives que nous ayons jamais testées, ainsi que la plus confortable à utiliser.

Bien sûr, en tant que professionnel ou créateur, vous faites les choses avec style. Cette souris répond également à cette exigence grâce à son magnifique et élégant design blanc et gris.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Pro Click

4. Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse La meilleure souris pour PC Windows Caractéristiques techniques DPI: N/A Connectivité: Bluetooth Boutons: 5 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: jusqu'à 9 mètres de portée, connectivité multi-appareils, durée de vie des piles jusqu'à 15 mois Pourquoi l'acheter + La longue durée de vie de la batterie est une aubaine + La connectivité multi-appareils est idéale pour le multitâche Pourquoi attendre - Le design non-rechargeable est décevant et inutile

Les souris ergonomiques ne sont pas toujours plus chères. La souris ergonomique Bluetooth de Microsoft en est la preuve. Elle offre un excellent rapport qualité-prix, en plus d'une prise en main confortable, d'une position naturelle de la main et est également très légère.

Alors que nous sommes encore en train de passer en revue cette souris, des utilisateurs vérifiés sur Amazon l'ont félicitée pour ses excellentes performances. C'est la souris idéale pour les utilisateurs de Windows, qu'ils utilisent leur PC uniquement pour le streaming, la navigation et l'envoi d'e-mails ou qu'ils passent une journée entière à travailler.

L'autonomie de sa batterie, qui peut atteindre 15 mois, est une véritable aubaine pour la plupart des utilisateurs, mais ceux qui espèrent pouvoir la recharger seront déçus. Elle est également dotée de deux boutons programmables et d'une connectivité multi-appareils - jusqu'à trois appareils peuvent être connectés en même temps.

5. Logitech MX Anywhere 3 La meilleure souris portable Caractéristiques techniques DPI: 200 - 4 000 Connectivité: Récepteur USB, Bluetooth Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: jusqu'à 70 jours d'autonomie, charge USB-C, grips latéraux en silicone, défilement électromagnétique MagSpeed Pourquoi l'acheter + La connectivité multi-appareils est une fonctionnalité inattendue mais bienvenue + Les personnalisations spécifiques à chaque application contribuent à la fluidité des flux de travail Pourquoi attendre - Les coussinets inférieurs ne glissent pas si facilement

Que vous travailliez dans des cafés ou que vous disposiez d'un petit bureau, cette nouvelle version de la souris MX Anywhere de Logitech est un excellent compagnon de travail. C'est particulièrement vrai si vous êtes un artiste numérique qui apprécie la fluidité.

Cette souris sans fil n'est pas seulement conçue pour être super portable. Elle a également été conçue pour faciliter votre flux de travail grâce à des fonctionnalités fantastiques telles que la connectivité à trois appareils, qui vous permet de passer de votre ordinateur portable à votre tablette et à votre téléphone d'un simple clic sur un bouton minuscule, des profils spécifiques aux applications et la personnalisation des boutons, ainsi qu'une autonomie de 70 jours avec une charge complète.

Certains pourraient penser que plus de 50€ est un prix élevé pour une petite souris, et d'autres voudraient probablement aussi investir dans un tapis de souris approprié, mais après l'avoir testée nous-mêmes, nous pensons qu'elle vaut le supplément de prix. Elle est même proposée en trois teintes différentes pour s'adapter à votre esthétique.

Lire notre test complet (en anglais) : Logitech MX Anywhere 3

6. Logitech Ergo M575 Wireless Trackball La meilleure souris trackball Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 2 000 Connectivité: Récepteur USB, Bluetooth Boutons: 5 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Jusqu'à 2 ans d'autonomie, fabriqué avec du plastique recyclé post-consommation certifié. Pourquoi l'acheter + Son design ergonomique permet de limiter les problèmes liés aux doigts et aux poignets + Idéal pour les petits bureaux grâce à son design haut et non large Pourquoi attendre - Pas la plus durable, selon les utilisateurs qui l'utilisent depuis longtemps

Libérez votre poignet de la pression et laissez votre pouce prendre le contrôle pour une fois. Le contrôle de la boule de commande sans fil Logitech Ergo M575 par le pouce est souple et réactif. Plus important encore, elle permet à votre poignet et à vos bras de rester à l'aise et au repos. La forme ergonomique de son repose-poignet, qui réduit la fatigue de la main et du bras, ajoute à son confort.

Nous n'avons pas encore testé cette souris nous-mêmes, mais elle est fortement recommandée par des utilisateurs vérifiés, certains notant son amélioration par rapport à l'ancienne M570 grâce à sa boule plus lourde et à sa construction plus étudiée. Les utilisateurs notent également une amélioration au niveau de leur poignet et de leur bras, affirmant qu'elle a contribué à atténuer la gêne qu'ils ressentaient en utilisant une souris ordinaire.

Malheureusement, elle n'est pas rechargeable. Toutefois, le fait qu'elle offre une autonomie d'environ 24 mois devrait compenser ce léger oubli.

7. Apple Magic Mouse La meilleure souris pour Macs et MacBooks Caractéristiques techniques DPI: 1 300 Connectivité: Bluetooth Boutons: 0 Ergonomie: Pour ambidextres Caractéristiques: Multi-touches Pourquoi l'acheter + Un design fantastique, propre et minimaliste + Multi-touches intelligent et inégalé Pourquoi attendre - Très inconfortable (pour nous ; votre avis peut différer)

Lorsqu'Apple n'est pas occupée à fabriquer des téléphones très coûteux et des Mac et MacBook encore plus coûteux, elle travaille dur pour créer l'une des souris les plus étranges et les plus efficaces que nous ayons jamais eues entre les mains.

Bien que nous n'ayons pas encore terminé notre test de la Magic Mouse, nous utilisons la nôtre depuis des mois maintenant, et c'est toujours la meilleure souris pour le travail et la création que nous ayons jamais utilisée. Si vous avez des doutes en regardant les caractéristiques techniques, sachez que la souris Magic Mouse ne comporte aucun bouton. Cette souris est entièrement contrôlée par des gestes, ce qui lui confère tous les avantages d'un trackpad, ainsi que d'une souris.

La seule chose qui nous rebute, c'est que son port de charge se trouve sur le dessous, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant la charge. Cependant, l'autonomie de sa batterie est longue, ce qui vous évitera d'être constamment confronté à ce problème.

8. Logitech Lift Ergonomic Vertical Mouse La meilleure souris verticale pour minimiser les microtraumatismes répétés Caractéristiques techniques DPI: 4 000 Connectivité: Récepteur USB Logi Bolt, Bluetooth Boutons: 6 Ergonomie: Verticale Caractéristiques: Jusqu'à 24 mois de charge, composé de 70% de plastique recyclé post-consommation Pourquoi l'acheter + Idéal pour les petites et moyennes mains + Position naturelle de la poignée de main + Idéal pour les personnes ayant des problèmes de poignet et de bras Pourquoi attendre - Nécessite un peu d'apprentissage pour être utilisé

La souris verticale ergonomique Logitech Lift pourrait bien soulager la gêne que vous ressentez au niveau du poignet ou du bras lors de l'utilisation régulière de votre souris. Alors que d'autres souris ne parviennent pas à maintenir le bras dans sa position optimale, cette souris verticale de Logitech le garde dans sa position naturelle de poignée de main, ce qui contribue à prévenir les microtraumatismes répétés.

Il n'est jamais trop tard pour commencer à en utiliser une. Même si vous ne souffrez pas de douleurs chroniques dues à l'utilisation de la souris, c'est une excellente idée de commencer à en utiliser une, surtout si vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur.

Bien que nous n'ayons pas encore commencé à la tester, nous avons entendu d'excellents commentaires de la part des utilisateurs, dont certains affirment qu'elle a non seulement réduit leurs douleurs de poignet préexistantes, mais qu'elle a également minimisé la fatigue. Elle est donc idéale pour les personnes qui passent de longues heures à travailler.

9. Razer DeathAdder V3 Pro La meilleure souris pour gamer Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 30 000 Connectivité: Razer HyperSpeed Wireless, USB-C Boutons: 5 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Batterie de 90 heures, mise à niveau vers un polling rate de 4 000 Hz, commutateurs optiques Pourquoi l'acheter + Des performances impeccables + Excellente ergonomie + Longue durée de vie de la batterie Pourquoi attendre - Chère selon nous - Pas de RGB

La souris DeathAdder V3 Pro de Razer est la meilleure souris pour le gaming. Cette souris de jeu incroyablement légère est tout aussi impressionnante en termes de performances et d'autonomie que d'ergonomie. Elle suit le rythme rapide des jeux sur lesquels nous l'avons testée et offre un clic satisfaisant grâce à ses commutateurs optiques améliorés.

Pour en revenir à son ergonomie, nous avons constaté qu'elle est légère comme une plume et qu'elle offre le même soutien que les meilleures souris ergonomiques. Razer a accordé une attention toute particulière aux détails de sa forme, avec toutes les bosses, les courbes, les creux et les emplacements des boutons stratégiquement positionnés pour vous offrir une expérience de jeu optimale, que vous ayez une prise en main en forme de griffe ou de paume.

Enfin, il y a cette autonomie de 90 heures, qui nous a permis une semaine d'utilisation à raison d'environ 8 heures ou plus par jour sans avoir besoin de charger. Le prix est un peu élevé, mais le jeu en vaut la chandelle.

Lire notre test complet : Razer DeathAdder V3 Pro

10. Roccat Kone XP La meilleure souris filaire pour jouer Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 19 000 Connectivité: Filaire Boutons: 15 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Boutons amovibles, fonction Easy-Shift Pourquoi l'acheter + De nombreux boutons remappables + Légère et très ergonomique + Glisse en douceur Pourquoi attendre - L'éclairage n'est pas vraiment personnalisable - Le design ne conviendra pas à tout le monde

La Roccat Kone XP surpasse de nombreuses souris gaming filaires en termes de performances et de polyvalence. Grâce à ses extrémités en PTFE pur traité thermiquement, son capteur optique 19K DPI et ses commutateurs optiques Titan, elle peut faire face aux jeux les plus rapides et exigeants. Non seulement elle est super rapide et réactive, mais nous avons également constaté qu'elle semble plus légère que ce qu'elle est, grâce à ses "pattes", et qu'elle est très confortable à utiliser.

En plus de ses boutons entièrement personnalisables, elle est également dotée de la fonction Easy-Shift de Roccat, qui offre à ses boutons un deuxième ensemble de fonctions rapidement accessibles via le bouton Easy-Shift. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, que vous avez un total de 29 actions accessibles avec seulement 15 boutons.

L'éclairage RVB peut ne pas plaire à tout le monde et ne permet pas une personnalisation complète. Cependant, si vous ne vous souciez pas trop de l'esthétique, c'est la meilleure souris filaire pour le gaming.

Lire notre test complet (en anglais) : Roccat Kone XP

Votre souris doit fonctionner comme une extension de votre main et de votre bras, et non comme une entité distincte. Il vous faut une souris capable de bouger et de cliquer aussi vite que vous, sans temps de latence ni manque de réponse. Si vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur, vous pouvez opter pour une souris ergonomique afin de soulager et de prévenir les douleurs à la main, au poignet ou à l'épaule.

Si vous ne supportez pas d'avoir des fils connectés à votre ordinateur, vous pouvez envisager une souris sans fil ou Bluetooth. Cependant, il y a peu de choses plus ennuyeuses qu'une souris qui ne se connecte pas, vous devez donc choisir une souris dont le signal est fort et les problèmes de connectivité minimes. Une longue durée de vie de la batterie est également essentielle.

Outre les deux boutons et la molette de défilement, les meilleures souris comportent des boutons supplémentaires que vous pouvez programmer en fonction de vos besoins informatiques. Si vous êtes gaucher, vous voudrez investir dans une souris ambidextre ou spécialement conçue pour être ergonomique pour la main gauche. Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous voyagez souvent, vous voudrez une souris légère et facile à transporter. Par-dessus tout, vous devez choisir une souris qui se situe dans votre fourchette de prix et qui fait le travail sans être trop chère.

Il ne s'agit peut-être que de périphériques, mais nous prenons nos tests de souris au sérieux. Après tout, la qualité d'un ordinateur dépend de celle de ses périphériques, et si vous utilisez une souris de mauvaise qualité, votre expérience ne sera jamais optimale.

Nous testons donc de manière approfondie toutes les souris qui atterrissent sur notre bureau, de leurs performances à leur ergonomie en passant par leurs caractéristiques. Tout d'abord, nous examinons son design, pas seulement son apparence et sa facilité d'utilisation ou de configuration, mais aussi son confort dans nos mains - si elle est trop lourde, trop légère ou juste ce qu'il faut, si elle glisse facilement sur la plupart des surfaces et pour quels styles de prise en main elle est idéale.

Ensuite, nous testons ses performances, notamment sa vitesse, sa précision et sa fiabilité, en l'utilisant dans nos tâches quotidiennes et dans les jeux, surtout s'il s'agit d'une souris gaming. Nous vérifions également ses boutons et ses molettes de défilement pour voir s'ils sont faciles et confortables à utiliser. Si vous avez utilisé une souris bon marché toute votre vie, vous remarquerez certainement la différence entre cette souris et une excellente souris. Et c'est ce que nous recherchons ici, qu'il s'agisse d'une souris pour le travail ou pour jouer, d'une souris filaire ou sans fil. Si elle est sans fil, cependant, nous testons également sa connectivité, sa portée et l'autonomie de sa batterie.

Naturellement, si une souris possède des caractéristiques spécifiques telles que le poids ajustable, les boutons programmables ou l'éclairage RVB, nous les vérifions également pour voir dans quelle mesure elles sont performantes et utiles. En fin de compte, nous prenons en considération tous les éléments et les comparons à leur prix pour voir si ces souris représentent un bon rapport qualité-prix pour nos lecteurs avant de faire notre recommandation.