Meilleures souris pour les petites mains : quels sont les modèles les plus confortables ?

Jetez un coup d'œil à notre sélection des meilleures souris pour les petites mains ci-dessous. L'une d'entre elles devrait répondre à vos besoins, que vous recherchiez la souris bureautique la plus ergonomique, ou une souris gaming ultra-rapide.

Complétez votre équipement informatique avec la meilleure souris compacte. Même si vous avez des mains plus grandes que la moyenne, adopter l'une de ces souris s'avérera un choix plus judicieux. Non seulement elles sont admirablement transportables et peuvent facilement être rangées dans votre sac lorsque vous vous déplacez. Mais elles vous permettront également de gagner de la place sur votre bureau, si vous devez composez avec un espace de travail partagé ou étroit.

Bien sûr, si vous avez des mains plus petites, vous trouverez ces souris compactes un peu plus confortables et moins fatigantes. Chaque modèle apparaît plus léger que les souris de taille normale et s'adapte mieux à vos mains, vous offrant ainsi un soutien premium.

Ne vous contentez pas de la première petite souris bon marché que vous trouvez. Que vous mettiez votre PC à niveau ou que vous créiez une nouvelle configuration, il est préférable d'opter pour la meilleure souris compacte possible. Elle sera beaucoup plus fiable, plus précise et plus performante que toutes ses concurrentes de moindre qualité.

1. Razer Pro Click Mini La meilleure petite souris bureautique Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 12000 Connectivité: Sans fil Razer HyperSpeed 2,4GHz, Bluetooth Boutons: 7 Ergonomie: Ambidextre Dimensions: 100,2 x 62,7 x 34,2 mm Pourquoi l'acheter + Confortable à utiliser + Molette de défilement et boutons très pratiques Pourquoi attendre - Pas vraiment abordable

L'impressionnante Razer Pro Click a maintenant une petite sœur, ce qui est une excellente nouvelle pour les nomades numériques et les télétravailleurs. Razer a déjà prouvé qu'elle était une marque avec laquelle il fallait compter en matière d'outils bureautiques, et la Razer Pro Click Mini n'est pas tombée loin de l'arbre. Aussi petite et compacte qu'elle soit, c'est une souris sans fil extrêmement fiable et polyvalente, aussi agréable que silencieuse. Ses boutons tactiles et sa molette de défilement haut de gamme sont incroyablement satisfaisants à utiliser tandis que son design, bien que compact, concède suffisamment de prise et de soutien. Par ailleurs, elle met à disposition deux options de connectivité sans fil robustes et infaillibles.

2. Cooler Master MasterMouse MM520 La meilleure petite souris pour les joueurs Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 12000 Connectivité: USB Boutons: 7 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 78,49 x 116,8 x 29,46 mm Pourquoi l'acheter + Capteur très performant + Bons interrupteurs + Confort décent Pourquoi attendre - Moins robuste que la concurrence

Les joueurs qui utilisent leur souris avec la main en griffe vont adorer ce petit périphérique, surtout s'ils ont de petites paumes. La Cooler Master MasterMouse MM520 est très riche en fonctionnalités pour une souris gaming à moins de 50 €, et à juste titre. Avec sept boutons programmables, jusqu'à 12 000 DPI, quatre profils de réglage DPI à la volée, des commutateurs OMRON conçus pour 20 millions de clics et trois zones d'éclairage RGB entièrement programmables, vous en avez pour votre argent. Et, c'est pourquoi elle compte aussi parmi nos souris de jeu économiques préférées. À ce prix, cependant, ne vous attendez pas à ce que cette souris ait la qualité de fabrication la plus rigide.

3. Corsair Harpoon RGB Wireless La meilleure petite souris sans fil Caractéristiques techniques DPI: 10 000 Connectivité: Bluetooth, USB Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 116 x 68 x 40 mm Pourquoi l'acheter + Incroyablement bon marché + Connexion sans fil fiable Pourquoi attendre - Port de charge enterré - Conçue pour les droitiers seulement

Les souris sans fil sont-elles vraiment adaptées aux jeux ? Si la latence est suffisamment faible, cela fonctionnera certainement. Et, dans le cas de la souris Corsair Harpoon RGB Wireless, ce n'est pas la seule caractéristique favorable aux gamers. Figurant également parmi les meilleures souris de jeu que nous ayons jamais testées, cette petite souris offre des performances de premier ordre à un prix très accessible. Elle se dote également d'une résolution de 10 000 DPI, ainsi que de toutes les fonctionnalités que vous pouvez souhaiter, de l'éclairage RGB aux six boutons entièrement programmables, en passant par une autonomie de 60 heures. Si le sans-fil ne vous convient pas, la connectivité filaire est également disponible ici.

4. Logitech Lift Une petite souris verticale très ergonomique. Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 4 000 Connectivité: Sans-fil 2,4 GHz, Récepteur USB-C, Bluetooth Boutons : 6 Ergonomie: Pour droitiers et gauchers Dimensions: 108 x 70 x 71 mm Pourquoi l'acheter + Ergonomique + Faite pour les petites et moyennes mains + Pour droitiers et gauchers Pourquoi attendre - Le bouton de connectivité placé à un endroit peu pratique - Le capteur peut se montrer un peu capricieux

La Logitech Lift est une souris sans fil ergonomique et fonctionnelle, qui rendra vos tâches bureautique ou votre télé-travail bien plus agréable.

Niveau ergonomie, on ne peut pas faire mieux ! En effet, la Logitech Lift place votre main dans une position très naturelle et neutre, ce qui favorise votre confort, et vous permet de travailler pendant plusieurs heures sans ressentir ni fatigue, ni douleurs. Elle convient aux droitiers comme aux gauchers et a été faite pour les personnes qui ont des mains de taille petite à moyenne.

Mais elle n'est pas seulement agréable à utiliser, la souris Logitech Lift offre également de nombreuses fonctionnalités axées sur la productivité, afin de vous faire gagner du temps.

À moins que vous ne cherchiez une souris sans fil spécifique pour les jeux vidéos, la Logitech Lift est l'outil de travail ou de création idéal.

5. Hyper X Pulsefire Haste La meilleure petite souris pour les maniaques de la propreté Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 16000 Connectivité: USB Boutons : 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 124,2 x 38,2 x 66,8 mm Pourquoi l'acheter + Agréablement légère + Commutateurs anti-poussière + Design intéressant Pourquoi attendre - Pas très ergonomique - L'éclairage RGB laisse à désirer

Le design en nid d'abeille de la Hyper X Pulsefire Haste, qui recouvre la quasi-totalité de la souris, est plus qu'un choix esthétique. Cette conception permet de réduire le poids à 59 g et met dans vos (petites) mains un périphérique qui saura se faire oublier. Bien qu'il ne s'agisse pas de la souris la plus ergonomique du marché et qu'elle ne soit pas livrée avec les personnalisations RGB les plus impressionnantes, elle reste très performante. Vous apprécierez aussi ses commutateurs étanches qui la protègent de toute poussière néfaste.

6. Logitech MX Anywhere 3 La meilleure petite souris pour les créatifs Caractéristiques techniques DPI: 200-4000 Connectivité: Récepteur USB, Bluetooth Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 14,4 x 8,4 x 6,6 mm Pourquoi l'acheter + Connectivité multi-appareils + Personnalisations spécifiques aux applications + Longue durée de vie de la batterie Pourquoi attendre - Pas la moins chère - Les coussinets inférieurs ne sont pas aussi doux au toucher

Que vous travailliez dans des cafés ou que vous disposiez d'un petit bureau, cette souris MX Anywhere de Logitech est un excellent compagnon, surtout si vous êtes un créatif qui a résolument besoin de fluidité. Cette souris sans fil n'est pas seulement conçue pour être super portable, elle simplifie votre flux de travail grâce à des fonctionnalités fantastiques telles que la connectivité à trois appareils, vous permettant de passer de votre ordinateur portable à votre tablette puis à votre smartphon d'un simple clic. Vous bénéficiez aussi de plusieurs profils et de personnalisations spécifiques en fonction des applications que vous exécutez. Vous apprécierez enfin son autonomie de 70 jours sur une seule charge. Certains pourraient penser que plus de 50 € est un prix élevé pour une souris minuscule, et d'autres voudraient probablement investir dans un tapis de souris approprié, mais le coût supplémentaire en vaut la peine. Elle est même proposée en trois teintes différentes pour s'adapter à votre esthétique.

7. Apple Magic Mouse 2 La meilleure petite souris pour Mac et MacBook Caractéristiques techniques DPI: 1300 Connectivité: Bluetooth, Port Lightning, Sans fil Boutons: 0 Ergonomie: Ambidextre Dimensions: 113,5 x 57,1 x 21,6 mm Pourquoi l'acheter + Remarquablement esthétique + Longue durée de vie de la batterie Pourquoi attendre - Impossible à utiliser pendant la charge - Peut fatiguer votre poignet après des sessions plus musclées

Si vous avez lu quelques-unes de nos meilleures critiques de MacBook, nous sommes pratiquement sûrs que vous savez ce que nous pensons de la Magic Mouse d'Apple et de son héritière, la Magic Mouse 2. Ces périphériques sveltes sont les meilleurs compagnons de votre machine macOS. En fait, il s'agit de la meilleure petite souris pour votre MacBook Pro ou MacBook Air. Parmi ses nombreuses caractéristiques, citons la surface multi-touch qui vous permet de balayer et de faire défiler comme si vous utilisiez un écran tactile, et la fonctionnalité sans fil qui vous évite d'être retenu par ces câbles encombrants. La seconde génération est également plus fluide et s'associe plus facilement à votre Mac. Très fine, elle se glissera facilement partout où vous voudrez la ranger, y compris dans votre poche de chemise.

8. Logitech M330 Silent Plus La souris compacte la plus silencieuse Caractéristiques techniques DPI: 1000 Connectivité: Sans fil, USB Boutons: 3 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 105,4 x 67,9 x 38,4 mm Pourquoi l'acheter + Très silencieuse + Bonne autonomie Pourquoi attendre - Pas beaucoup de fonctionnalités

La souris M330 Silent Plus de Logitech n'a pas été retenue uniquement en raison de sa petite taille (4,15 pouces de long et 2,67 pouces de large). Elle figure dans cette liste parce que c'est la meilleure petite souris que nous ayons trouvée qui soit étonnamment silencieuse. Mais il n'y a pas que ses boutons gauche et droit qui s'avèrent discrets (tout en offrant une sensation tactile satisfaisante). Elle glisse aussi tout en douceur sur n'importe quelle surface, alors que la molette de défilement émettra un cliquetis à peine perceptible. Parmi les autres caractéristiques à apprécier, citons sa fonction d'économie d'énergie, sa connexion sans fil et le suivi optique avancé de Logitech pour des mouvements précis.

9. Logitech Pop Mouse La meilleure petite souris pour ceux qui voient le monde en couleur Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 4 000 Connectivité: Bluetooth, récepteur USB Logi Bolt Boutons: 4 Ergonomie: Ambidextre Dimensions: 104,8 x 59,4 x 35,2 mm Pourquoi l'acheter + Compacte et relativement légère + Très silencieuse et polyvalente Pourquoi attendre - Le feedback n'est pas très satisfaisant

Logitech est en train de changer l'aspect des périphériques sans compromettre les performances, et la nouvelle souris Logitech Pop Mouse en est un excellent exemple. Déclinée en trois coloris, cette superbe série fait partie des souris les plus attrayantes du marché, surtout si vous en avez assez de l'esthétique noire ou blanche. Bien sûr, elle est également incroyablement compacte, fine et de format de poche sans sacrifier le confort et le support, ce qui en fait un excellent compagnon de voyage si vous voulez vous éloigner du trackpad. Il est livré avec de petits ajouts sympas, comme un bouton de raccourci emoji et deux options de connectivité différentes.

10. Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 La meilleure petite souris pour utilisateurs ambidextres Caractéristiques techniques DPI: 1000 Connectivité: Nano émetteur-récepteur USB 1.0 Boutons: 3 Ergonomie: Ambidextre Dimensions: 100 x 58,1 mm Pourquoi l'acheter + Grande autonomie + Confortable + Résistante Pourquoi attendre - La molette n'est pas assez souple

Cette championne pour utilisateurs ambidextres est plus que simplement abordable. C'est en fait la souris la moins chère de cette liste, à moins de 20 €, ce qui signifie une flexibilité totale, quels que soient votre budget et votre main privilégiée. Pour cela, les gauchers l'apprécieront également. Mais une souris ne se résume pas à cela (ou au fait qu'elle soit petite et portable) : elle se révèle très confortable, possède une fonctionnalité sans fil et offre jusqu'à six mois d'autonomie. Mieux encore, elle se déploie en différentes couleurs (lire : attrayantes et vives), ce qui ajoute un peu d'éclat à votre installation ennuyeuse.

11. Razer Orochi V2 La meilleure petite souris à customiser Caractéristiques techniques DPI: Jusqu'à 18 000 Connectivité: Bluetooth, récepteur USB 2,4 GHz Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 108 x 60 x 38 mm Pourquoi l'acheter + Compacte et légère + Double connectivité et options de batterie appréciables Pourquoi attendre - Pas vraiment économique

La forme et l'esthétique ne font pas tout, mais la Razer Orochi V2 prouve qu'elles comptent. Surtout lorsqu'elles sont associées à d'excellentes performances et à une grande polyvalence. Cette petite souris de jeu dispose d'un capteur 18 000 DPI assez rapide, de plusieurs options de batterie et de connectivité, de six boutons programmables et d'une autonomie pouvant atteindre 950 heures en mode Bluetooth. Et ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle est difficile à utiliser. Son design symétrique, ses boutons gauche et droit abaissés, son dos surélevé, son arrière effilé et sa poignée de pouce profilée en font une souris incroyablement confortable. Vous en avez assez du même design noir ou blanc ? Vous pouvez même personnaliser son enveloppe.