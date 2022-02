Meilleurs tapis de souris gaming 2022 : les modèles indispensables pour jouer avec le plus grand confort

Les meilleurs tapis de souris gaming savent se montrer indispensables dans une configuration PC dédiée aux titres multijoueurs, en complément des meilleures souris gamer. Vous constaterez qu'un tapis de souris gamer améliore considérablement votre rapidité d'action tout comme votre navigation au sein d'une carte.

Les excellents tapis de souris gaming offrent une surface spécialement conçue pour une glisse plus douce et plus précise, ce qui optimise votre expérience de jeu et, par extension, vous aide à débloquer tous les trophées sur une campagne FPS solo ou à atteindre le sommet du classement de League of Legends. Un certain nombre de ces tapis de jeux concèdent également des fonctionnalités supplémentaires telles que l'éclairage RGB immersive, des ports USB et même une technologie de chargement sans fil pour votre souris compatible.

Se procurer le meilleur tapis de souris gaming restera un investissement abordable et judicieux. Voici nos meilleurs choix, accompagnés de notre outil de comparaison des prix pour vous aider à bénéficier des meilleures affaires possibles.

Le Corsair MM600 est doté d'une surface à faible frottement qui améliorera vos temps de réponse dans les jeux.

1. Corsair MM600 Le meilleur tapis de souris de jeu pour la majorité des utilisateurs Caractéristiques techniques Surface: 952,64 cm² Taille: 352 x 272 x 5 mm (L x P x H) Pourquoi l'acheter + Grande surface disponible + Faible frottement Pourquoi attendre - Pas de connexion USB

Le Corsair MM600 ne cherche pas à vous distraire avec des lumières aux couleurs vives comme le MM800. Au lieu de cela, il offre beaucoup plus de polyvalence que son homologue plus cher. Ce tapis de souris double face reste bien en place grâce à des butées en caoutchouc à chaque coin, de sorte que votre souris bouge - jamais votre tapis de souris. Le MM600 est conçu en aluminium rigide et présente une surface à faible frottement qui améliorera vos temps de réponse dans n'importe quel jeu.

Le SteelSeries QcK permet un contrôle extrêmement précis de la souris et une glisse en douceur.

Existant uniquement en tant que tapis de souris économique, le SteelSeries QcK fait exactement ce que vous attendez d'un tapis de souris et rien de plus. Le matériau de surface du QcK présente un tissu ultra-lisse pour un contrôle extrêmement précis de la souris et une glisse en douceur. En même temps, sa base en caoutchouc l'empêche de se déplacer sur votre bureau pendant que vous jouez. Elle est disponible dans une large variété de formes et de tailles, et il existe même une version plus haut de gamme avec éclairage RGB - la SteelSeries QcK Prism.

Le Cooler Master MP510 est fabriqué dans un tissu Cordura durable qui ne s'effiloche pas, ne se tache pas et n'absorbe aucun liquide.

3. Cooler Master MP510 Le tapis de souris gaming le plus polyvalent Caractéristiques techniques Surface: 524,97 - 3600 cm² Taille: 250 x 210 x 3 mm - 900 x 400 x 3 mm (L x P x H) Pourquoi l'acheter + Logo qui brille dans le noir + 4 tailles différentes Pourquoi attendre - Pas de RGB

Il existe de nombreux tapis de souris que nous aimons en théorie, mais qui ne conviennent pas à notre bureau, parce que trop grands ou trop petits. Cependant, le Cooler Master MP510 cherche à résoudre ce problème en proposant 4 tailles différentes, du petit tapis qui s'adaptera à n'importe quel bureau au tapis de souris géant qui occupera même la plus grande des surfaces. Il est fabriqué dans un tissu Cordura durable qui ne s'effiloche pas, ne se tache pas et n'absorbe pas les liquides. Vous n'aurez donc pas à paniquer lorsque vous renversez inévitablement votre boisson - si ce n'est pour tous vos autres périphériques.

Le Razer Sphex v2 est durable et optimisé pour le contrôle des souris de jeu laser ou optiques.

Bien sûr, tout le monde apprécie les tapis de souris offrant un éclairage RGB, mais si vous recherchez davantage une surface de bureau discrète et transparente, le Razer Sphex v2 est une alternative incontournable. Ultra fin (moins d'un demi-millimètre de hauteur), il englobe tout de même une surface en polycarbonate durable. Qui plus est, celle-ci apparaît optimisée pour le contrôle des souris gaming laser ou optiques. Nous avons choisi la taille normale, mais si vous possédez un bureau plus petit, il existe également une variante de taille Small.

(Image credit: Roccat)

Le Roccat Taito Control est un parfait exemple de la façon dont un accessoire sans fioritures peut constituer un excellent complément à une plateforme de jeu. Il n'y a pas d'éclairage RGB ou de charge sans fil. Au lieu de cela, vous disposez d'un tapis de souris incroyablement durable dont les bords sont cousus pour éviter l'effilochage, d'un support caoutchouté pour qu'il reste à sa place et d'une surface en tissu pour un contrôle optimal de votre souris. Sans oublier qu'il est disponible en plusieurs tailles pour que vous puissiez en trouver un qui corresponde à vos besoins.

Corsair MM1000 Qi intègre la recharge Qi.

6. Corsair MM1000 Qi Chargez votre smartphone pendant que vous jouez Caractéristiques techniques Surface: rigide microtexturée Taille: 350 x 260 x 5 mm (L x P x H) Pourquoi l'acheter + Grande surface + Chargement sans fil Qi... Pourquoi attendre - ... limité à une zone spécifique

La plupart des utilisateurs pensent que les meilleurs tapis de souris gaming sont juste des nappes esthétiques sur lesquelles vous déplacez votre souris. Eh bien, jusqu'à ce que la Corsair MM1000 Qi arrive sur le marché, c'était presque vrai. Non seulement ce gadget est l'un des meilleurs tapis de souris de jeu, mais il dispose également de la charge Qi. Lancé aux côtés de la Corsair Dark Core RGB SE, qui est elle-même compatible Qi, le MM1000 Qi n'est pas seulement la réponse de Corsair au Logitech PowerPlay. Il fait clairement passer les tapis de souris au niveau supérieur.

Le Razer Goliathus Chroma bénéficie de l'implémentation RGB de Razer.

Disons que vous avez une tonne de périphériques RGB, un clavier, une souris et peut-être même un casque. Vous ne pouvez pas laisser votre tapis de souris en dehors de cet écosystème RGB, alors vous devrez garder un œil sur le Razer Goliathus Chroma. Ce tapis de souris lumineux reprend l'expertise de Razer en matière d'éclairage et l'intègre dans un tapis de souris gaming souple qui vous permettra de maximiser vos performances et de le faire avec style.

Le Corsair MM800 RGB Polaris repose sur une finition à faible frottement.

8. Corsair MM800 RGB Polaris Le meilleur tapis de souris RGB Caractéristiques techniques Surface: 901cm² Tailler: 350 x 260 x 5 mm (L x P x H) Pourquoi l'acheter + Éclairage personnalisable + Surface à faible frottement Pourquoi attendre - Connexion filaire

Vous ne pouvez tout simplement pas partir à la recherche du meilleur tapis de souris gaming sans considérer l'éclairage RGB. Tous les périphériques de jeu les plus en vogue actuellement se vantent de pouvoir illuminer votre bureau comme un arbre de Noël, et le Corsair MM800 RGB Polaris n'est pas différent. En plus de l'implémentation RGB toujours fantastique de Corsair, le MM800 utilise une finition à faible frottement qui permet un suivi rapide et précis sur sa surface. Et si l'éclairage ne suffisait pas, le MM800 utilise l'interface spéciale CUE2 de Corsair pour synchroniser son éclairage avec vos autres périphériques et même votre PC grâce au partage RGB. Il est même disponible en deux matériaux distincts : tissu et surface micro-texturée.

L'Asus ROG Scabbard possède une base antidérapante en caoutchouc rouge et une surface tissée à faible friction.

Plus qu'un tapis de souris gaming, l'Asus ROG Scabbard est absolument massif. Il peut contenir votre ordinateur portable ou votre clavier et votre souris, ainsi que tous les autres accessoires que vous avez à portée de main. Il est doté d'une base antidérapante en caoutchouc rouge ROG et d'une surface tissée à faible friction Sheath pour un contrôle maximal de la souris. Asus a même testé la température du gadget jusqu'à -30°C, mais nous vous déconseillons de jouer dans des conditions extrêmes, même si vous êtes un adepte de l'overclocking.

(Image credit: Eve)

10. Eve Mouse Pad Un tapis simple, géant et durable Caractéristiques techniques Surface: jusqu'a 5000 cm² Taille: De 300 x 250 x 3 mm à 1000 x 500 x 3 mm Pourquoi l'acheter + Grande surface + Design sobre + Repousse l'eau et la saleté Pourquoi attendre - Pas de caractéristiques supplémentaires à part la durabilité

Parfois, plus c'est gros, mieux c'est. Le tapis de souris Eve, dont la conception provient d’un projet de financement participatif, tout comme les moniteurs Spectrum de la société, réduit les fioritures au minimum. Il s'en tient à l'essentiel, en vous offrant une surface géante à faible friction sur laquelle glisser votre souris.

Disponible en cinq tailles, du modeste format 300 x 250 x 3 mm au gigantesque 1000 x 500 x 3 mm, la base du tapis noir est constituée d'un caoutchouc naturel antidérapant (et non odorant). Elle est aussi recouverte d'un tissu Cordura qui repousse la saleté et l'eau, ce qui la rend facile à nettoyer. Simple et efficace, ce tapis de souris permet de transformer le dessus de votre bureau en revêtement efficace, idéal si vous avez besoin d'arcs de visée plus larges (en bon joueur de FPS, par exemple).

Merci à Vincent Duvals pour sa contribution majeure sur ce guide d'achat.