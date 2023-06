Test Cooler Master MM712 : la souris presque prête pour l'eSport

La légèreté de la Cooler Master MM712, son design ambidextre et ses performances rapides en font une souris de jeu presque idéale. Cependant, le bouton DPI dédié se trouve sur le dessous de la souris et il n'y a aucun moyen de créer un bouton Sniper, ce qui rend cette souris difficile à vendre pour les adeptes des jeux compétitifs auxquels Cooler Master la destine. Pour le reste, il s'agit d'une excellente souris, en particulier grâce à ses différents types de connectivité.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Cooler Master MM712 : test en deux minutes

Chaque fois qu'un produit est modifié, il vaut mieux qu'il en vaille la peine. Et c'est bien le cas avec la Cooler Master MM712. Cette mise à jour de la MM711 abandonne le design en nid d'abeille afin de minimiser son poids et de revêtir l'aspect d'une souris plus conventionnelle et franchement plus belle. Ajoutez à cela un capteur amélioré et de multiples formes de connectivité, et il y a peu de raisons de revenir à la version précédente de ce modèle (sauf si vous la trouvez en soldes).

Cependant, le choix est vaste et ne se limite pas à l'offre de Cooler Master, il faut donc comparer la MM712 à la concurrence. En fonction de vos besoins, vous pouvez considérer cette souris comme la meilleure souris de jeu pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas, principalement les joueurs de haut niveau.

Comme nous le verrons, la MM712 a quelques défauts qui gêneront certains types de jeux pour lesquels il est nécessaire d'avoir un accès rapide aux changements de DPI. Cependant, si vous n'avez pas besoin d'un bouton Sniper, et que vous jouez principalement à des jeux comme Death Stranding ou Red Dead Redemption 2 comme nous, alors vous ne trouverez pas grand-chose à redire. En fait, en ce qui nous concerne, nous la classons parmi les meilleures souris sans fil à utiliser pour le travail et le plaisir.

(Image credit: Future / James Holland)

En apparence, la Cooler Master MM712 est plutôt basique et presque banale. Disponible en noir mat et en blanc mat, elle présente un design symétrique et ambidextre qui ne sort pas du lot, mais qui la rend parfaitement utilisable par les gauchers. La seule touche de couleur, outre quelques accents gris sur la version blanche, est un contour RGB sur le repose-paume en forme de logo Cooler Master.

Bien qu'elle ne soit pas aussi excitante que la Razer Basilisk V3 Pro, la MM712 est une souris bien conçue. Cooler Master a notamment réussi à la rendre aussi légère (seulement 58g) sans utiliser la coque en nid d'abeille que l'on aime ou que l'on déteste et qui est utilisée par la plupart des souris légères telles que la MM711. De plus, des patins en PTFE très efficaces pour un glissement sans friction permettent de l'utiliser sans trop d'effort.

(Image credit: Future / James Holland)

Ce que nous apprécions le plus dans la MM712, ce sont ses multiples formes de connectivité. En effet, elle dispose de connexions filaires, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.1, ce qui permet de l'utiliser avec plusieurs sources. De plus, si vous devez l'utiliser en mode filaire, le câble ultraweave est conçu de manière à ce que vous ne sentiez pas qu'il tire lorsque vous déplacez votre souris.

C'est au niveau de la disposition des boutons que la souris tombe un peu à plat. La Cooler Master MM712 est équipée des six boutons habituels que l'on trouve sur la plupart des souris de jeu standard. Cependant, le bouton DPI ne se trouve pas derrière la molette centrale, comme c'est normalement le cas. Au lieu de cela, il se trouve sous le logement du dongle et le bouton d'alimentation. Cela signifie que vous devez soit remapper l'un de vos boutons latéraux, en le perdant pour une autre utilisation potentielle, soit littéralement soulever la souris à chaque fois que vous voulez changer le DPI.

(Image credit: Future / James Holland)

Mais au moins, elle est rapide. Bien que nous n'ayons pas besoin de 19 000 DPI, la Cooler Master MM712 peut atteindre ces sommets grâce à son capteur optique. Certes, il existe des souris avec des DPI encore plus élevés, mais nous avons trouvé sa plage de DPI bien plus que suffisante, que ce soit pour éliminer des contre-terroristes dans CS:GO ou pour sécuriser une base dans Battlefield 2042.

Pour maintenir la rapidité des performances, le MM712 utilise également des interrupteurs optiques pour des réponses quasi-instantanées. Bien que la société ne mentionne pas les spécifications d'actionnement ou de rebond, même une légère pression se traduira par un appui, de sorte que vous ne devriez pas avoir de problème pour pulvériser les ennemis dans vos jeux préférés.

Avec un taux de rafraîchissement de 1 000 Hz, les performances sont non seulement rapides, mais aussi fluides. Bien qu'il soit vrai que vous trouverez des souris avec des taux de rafraîchissement encore plus élevés, c'est comme pour le DPI où ce supplément de performance est, selon nous, supérieur à ce que nous pouvons percevoir. Cela ne fera donc pas de différence pour les joueurs les plus avertis.

(Image credit: Future / James Holland)

Cependant, il y a un problème spécifique qui rend toutes ces fantastiques performances inutiles pour les joueurs qui ont besoin d'un bouton Sniper. Bien que la souris puisse être personnalisée de plusieurs façons grâce à l'application Master Plus - vous pouvez remapper chaque bouton, y compris le bouton DPI en dessous, pour toutes sortes de fonctions de souris, de clavier et de macro - vous ne pouvez pas créer de bouton Sniper. Cette fonction n'est tout simplement pas disponible dans le logiciel. Si vous en avez besoin, vous devrez donc trouver une solution de contournement en créant une macro ou en renonçant aux deux boutons latéraux pour pouvoir passer d'un réglage DPI à l'autre. Si l'on considère que cette souris est destinée aux joueurs, il s'agit là d'une omission qui devrait être facilement corrigée par une mise à jour du micrologiciel. Mais dans l'état actuel des choses, vous devrez vous passer de la fonction Sniper ou chercher une autre souris pour jouer à des jeux compétitifs.

Au moins, l'autonomie de la batterie est bonne. En mode sans fil 2,4 GHz, la MM712 peut atteindre 80 heures avant de devoir être rechargée, tandis que le mode Bluetooth offre 180 heures. Si le mode RGB est activé, ces chiffres seront un peu plus bas. Cela dit, en une semaine d'utilisation constante, en passant d'un mode sans fil à l'autre, nous n'avons dû recharger la batterie qu'une seule fois.

Cette autonomie est particulièrement intéressante pour nous, car nous disposons d'une configuration multi-ordinateurs qui nous permet de passer constamment d'un MacBook Pro à un ordinateur de jeu. Et nous pouvons faire tout cela avec cette seule souris. De plus, cette souris est relativement bon marché.

Cooler Master MM712 : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? 79,99 €

79,99 € Quand est-elle disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se la procurer ? Disponible sur le site officiel coolermaster.com ou sur plusieurs sites revendeurs tel qu'Amazon

Disponible au prix de 79,99€, la Cooler Master MM712 n'est pas tout à fait bon marché, mais son prix reste raisonnable pour une souris incroyablement légère avec de superbes performances de jeu. Si l'on prend en compte les multiples formes de connectivité, la valeur de ce modèle dépasse largement son prix.

À titre de comparaison, la Razer Basilisk V3 Pro, qui offre des fonctionnalités supplémentaires et des performances plus impressionnantes, est vendue 179,99€. Pourquoi est-ce que nous comparons une souris de milieu de gamme avec une souris haut de gamme ? Parce que nous utilisions la Basilisk V3 Pro avant de passer à la MM712, et que la MM712 n'a pas failli à sa réputation.

Même en regardant les options de milieu de gamme, la Cooler Master MM712 semble être une bonne affaire.

Prix : 5 / 5

Cooler Master MM712 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Interface : 2.4GHz sans fil, Bluetooth 5.1, filaire Ergonomie : Ambidextre Boutons : 6 DPI : 19,000 Interrupteurs : Optiques Poids : 58 g avec la batterie

Devriez-vous acheter la Cooler Master MM712 ?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Vous aurez du mal à dépenser moins pour une souris de jeu sans fil, à caractéristiques et performances égales. 5 / 5 Design Elle est légère, ambidextre et dotée de trois types de connectivité. Mais pourquoi le bouton DPI doit-il se trouver en dessous ? 4 / 5 Performances Les performances sont excellentes, à l'exception du fait qu'il n'est pas possible d'avoir un bouton Sniper sur cette souris. 4 / 5 Note moyenne Cette souris présente deux problèmes majeurs qui n'affecteront que les joueurs compétitifs. Si vous n'avez pas besoin d'un bouton Sniper, la MM712 devrait être en haut de votre liste. 4.5 / 5

Achetez-la si...

Vous voulez des performances de jeu rapides

Bien que certains problèmes affectent les jeux esports, la Cooler Master MM712 a vraiment la capacité de suivre dans presque toutes les situations de jeu. Si vous n'avez pas besoin d'un bouton Sniper, vous trouverez ce modèle rapide et facile à utiliser, peu importe le type de vos titres préférés.

Vous avez besoin d'une connectivité sans fil

La connectivité proposée ici vous permettra de passer facilement d'un ordinateur à l'autre. Ou, au moins, elle vous permettra d'obtenir des performances dignes d'un joueur habituellement en filaire.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un bouton Sniper

Nous ne comprenons pas pourquoi il n'existe aucun moyen de créer un bouton Sniper. Si vous jouez à des jeux compétitifs comme CS:GO, vous devriez probablement envisager d'autres options pour tirer le meilleur parti de vos sessions de jeu.

Vous avez besoin d'une souris haut de gamme

Même si nous sommes très satisfaits de la MM712, il ne s'agit pas de l'option la plus haut de gamme qui soit, comme en témoignent non seulement son prix mais aussi son esthétique minimaliste. Donc, si vous cherchez quelque chose à montrer ou qui dispose de toutes les fonctionnalités jamais créées pour les souris de jeu, alors vous voudrez quelque chose comme la Razer Basilisk V3 Pro mentionnée plus haut.

Cooler Master MM712 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Cooler Master MM712 Razer Basilisk V3 Pro Cooler Master MM311 Prix : 79,90€ 179,99€ 39,99$ Interface : 2.4GHz sans fil, Bluetooth 5.1, filaire Hyperspeed sans fil, Bluetooth, filaire 2.4GHz sans fil Ergonomie : Ambidextre Droitier Ambidextre Boutons : 6 11 6 DPI : 19,000 30,000 10,000 Interrupteurs : Optique Optique Mécanique Poids : 58 g 112 g 77 g avec batterie

Razer Basilisk V3 Pro

La Razer Basilisk V3 Pro est peut-être chère, mais elle est vraiment aussi riche en fonctionnalités qu'une souris de jeu ne disposant pas de 20 boutons latéraux, y compris la possibilité d'utiliser la recharge sans fil (moyennant un coût supplémentaire, cependant). Elle dispose également d'un DPI de 30KHz si vous avez des réflexes surhumains. Lire notre test complet de la Razer Basilisk V3 Pro

Cooler Master MM311

Si vous n'avez pas besoin des performances les plus rapides, mais simplement de quelque chose de solide, la Cooler Master MM311 est la solution. Si vous parvenez à la trouver à un prix abordable en France (elle est en voie de disparition), vous obtiendrez une souris ambidextre assez légère, dotée d'une connectivité sans fil à 2,4 GHz. Lire notre test complet de la Cooler Master MM311 (en anglais)

Testé pendant une semaine

Testé avec différents types de jeux

Toutes les fonctionnalités incluses ont été explorées

Pour tester la Cooler Master MM712, nous avons passé une semaine avec elle, jouant à toutes sortes de jeux, des titres rapides comme Battefield 2042 et CS:GO aux titres d'aventure et de monde ouvert comme Control et Far Cry 6.

Lors de nos tests, nous avons passé beaucoup de temps à vérifier la sensation et la réactivité de la souris, en particulier les boutons et le capteur. Nous avons utilisé toutes les formes de connectivité et joué avec l'application pour voir tout ce qu'elle pouvait faire.

Nous savons ce qu'il faut rechercher et comment mettre à l'épreuve un produit pour déterminer s'il vaut la peine d'être recommandé.

Première révision en mai 2023