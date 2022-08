Test Razer Basilisk V3 Pro

Razer ne cesse de faire des merveilles avec ses périphériques, et la Razer Basilisk V3 Pro ne fait pas exception. Cette souris gaming s’avère non seulement rapide et réactive, mais elle se veut également dotée de nombreuses options premium - de l'éclairage RGB à ses nombreux boutons programmables, en passant par une capacité de recharge sans fil de nouvelle génération. Certes, elle demeure lourde et chère, mais si vous recherchez un modèle hautement compétitif, il sera difficile de passer outre.

La Razer Basilisk V3 Pro en résumé

La Razer Basilisk V3 Pro complète le catalogue 2022 des meilleurs périphériques gaming de la marque. Tout comme le Razer Deathstalker V2 Pro et la Razer Deathadder V3 Pro, elle est solidement parée pour écraser la concurrence, grâce à son confort et sa vitesse d’utilisation.



Cette nouvelle série Basilisk est truffée d’extras appréciables, comme l’éclairage RGB, un tas de boutons programmables, une molette de défilement optimisée avec trois modes de défilement et une capacité de chargement sans fil rapide via le nouveau Mouse Dock Pro et le Wireless Charging Puck (vendus séparément). En conséquence, ce modèle se révèle plus lourd que la Deathadder V3 Pro ultralégère. Il apparaît de même plus cher, mais au vu de tous les éléments ajoutés, l’investissement est plus que rentable.

La Basilisk V3 Pro offre avant tout des performances gaming fluides et sans effort, que vous exploriez un monde relaxant comme celui de Sable ou que vous soyez pris au milieu d'une fusillade stressante dans Cyberpunk 2077. Mieux encore, elle est beaucoup plus facile à manipuler que les dernières itérations de sa catégorie.

Prix et disponibilité

Vendue à partir de 179,99 €

Disponible dès maintenant

La Razer Basilisk V3 Pro coûte 179,99 €, si vous décidez de l’acquérir sans accessoires de chargement sans fil. Si vous choisissez d’ajouter le Wireless Charging Puck ou le Mouse Dock Pro, vous devrez débourser respectivement 193,99 € ou 242,99 €. A noter que le second choix vous octroie une recharge sans fil plus rapide et fait également office de dongle.

C’est une dépense considérable, bien entendu. Sa rivale, la Roccat Kone XP Air coûte 10 € de moins, et elle est déjà livrée avec son dock de chargement (sans frais supplémentaires). De même, ses patins glissent beaucoup plus facilement sur les tapis en similicuir. Il s’agit donc d’une excellente alternative à considérer. Gardez tout de même à l'esprit que le Razer offre une meilleure ergonomie et n'utilise pas de broches (problématiques) pour la recharge sans fil.

Note : 4/5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Design

Lourde mais confortable à utiliser

Beaucoup de fonctionnalités premium

10+1 boutons programmables

La Razer Basilisk V3 Pro est la souris gaming la plus confortable de son segment. Son ergonomie se révèle excellente, quelle que soit votre type de poignée favorite (poignée à griffes ou poignée de main, faites votre choix). Et ce malgré le fait qu’elle soit un peu plus lourde que la Deathadder V3 Pro. La bosse au milieu et les vallées profondes sur les boutons gauche et droit, par exemple, privilégieront la poignée de main. En revanche, les joueurs plus à l’aise avec la poignée à griffes seront très satisfaits de la texture des flancs latéraux, en caoutchouc, qui maintiennent leurs doigts en place.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

La Razer Basilisk V3 Pro s’avère plus fine à l'arrière, ce qui lui permet d'être moins encombrante. Tous les boutons sont facilement accessibles, y compris les boutons DPI haut et bas présents sous la molette de défilement. À ce propos, cette dernière concède trois modes d'utilisation (un de plus que d'habitude) : tactile, rotation libre et molette intelligente.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Comme à l’accoutumée chez Razer, vous disposez du logiciel Synapse pour personnaliser l’éclairage Chroma RGB à 13 zones. L’application vous invite aussi à définir vos préréglages DPI (jusqu'à cinq), à modifier le taux d'interrogation (125 Hz, 500 Hz ou 1000 Hz) et, bien sûr, de remapper ou d'affecter une macro pour chaque bouton.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Il y a 10+1 boutons ici, le +1 constituant le bouton de profil intégré en dessous qui vous permet de faire défiler cinq profils. Le reste des boutons peut être remappé individuellement ou programmé avec une macro.

Note : 4,5/5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Performances

Une glisse sans effort… avec le bon tapis de souris

Le poids ne nuit pas aux performances

Un vrai bolide

Les performances sont fantastiques, sans surprise. Qu'il s'agisse d'explorer le monde de Sable ou d’échapper à des ennemis véloces dans Cyberpunk 2077, la glisse obtenue avec la Razer Basilisk V3 Pro demeure rapide, fluide et sans effort.

À des DPI plus élevés, on a l'impression d'être aux commandes d’une voiture de course. Il n'y a pas de latence notable, grâce à la technologie Hyperspeed Wireless de Razer et au capteur Focus Pro 30K qui assure un suivi de haute précision - bien que les joueurs non professionnels puissent trouver que le DPI de 30K reste quelque peu excessif. Les boutons sont non seulement agréables à presser, mais aussi réactifs et précis.

Les seuls éléments qui pourraient poser problème ici, ce sont les patins, qui, pour une raison quelconque, ne fonctionnent pas aussi bien avec les tapis de souris en similicuir ou les tapis de bureau. Vous rencontrerez un peu de résistance, ce qui ne vous rendra pas service, surtout si vous êtes plongé dans un match multijoueur rapide ou si vous composez avec un poignet souvent récalcitrant. Sur tous les autres tapis de souris, outre les deux catégories susmentionnées, vous devriez pouvoir glisser sans mal.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

La Razer Basilisk V3 Pro n'est pas aussi légère que la Deathadder V3 Pro. Cependant, cela ne vous empêche pas de progresser sur n’importe quel titre compétitif. Il vous faudra seulement quelques jours pour vous habituer à cette nouvelle sensation de glisse - si vous composiez précédemment avec une souris gaming légère.

Elle se recharge rapidement, et si vous avez acheté le Razer Mouse Dock Pro en complément, vous n’aurez nul besoin de câble de chargement. Cet accessoire vous coûtera malheureusement plus cher. Cependant, il vaut bien l'investissement et pas seulement pour sa commodité, puisqu’il sert de dongle Bluetooth pour votre souris - ce qui vous évite d'avoir à compromettre un port.

Note : 4,5/5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Faut-il acheter la Razer Basilisk V3 Pro ?

Achetez-la si...

Vous recherchez une souris gaming riche en possibilités

Razer a concédé de nombreux bonus à la Basilisk V3 Pro : éclairage RGB, boutons personnalisables, capacité de chargement sans fil… C’est un investissement extrêmement rentable si vous êtes un compétiteur né.

Vous privilégiez le confort avant tout

Nous l'avons testée contre deux autres souris gaming concurrentes, et c'est de loin la plus confortable à utiliser ! Vous ne lutterez contre aucune résistance, à condition de bien choisir votre tapis de souris.

La latence vous rend dingue

La Razer Basilisk V3 pro brille par ses boutons réactifs, sa glisse ultra-fluide et sa personnalisation à outrance. Mais surtout toute action de votre part est immédiatement prise en compte dans la partie en cours. Un avantage indéniable pour les fans d’eSport.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

La Razer Basilisk V3 Pro est chère, encore plus si vous souhaitez la recharger sans fil avec le Mouse Dock Pro, un accessoire haut de gamme non inclus.

Vous ne jurez que par les souris ultra-légères

En raison de ses caractéristiques solides, la Razer Basilisk V3 Pro se montre plus lourde. Si vous accordez plus d'importance au poids qu'aux fonctionnalités délivrées, vous devriez plutôt vous tourner vers la Deathadder V3 Pro.