Prise en main du Dell XPS 13 Plus

Le Dell XPS 13 Plus transforme l'un des ordinateurs portables les plus emblématiques de tous les temps en une machine performante et ultra-branchée. Dell mise ici sur un processeur plus puissant et une esthétique plus flashy. Et pourtant, nous pouvons déjà affirmer que cette nouvelle itération sera un cauchemar à utiliser au quotidien.

Le Dell XPS 13 Plus transforme l'un des ordinateurs portables les plus emblématiques de tous les temps en une machine performante et ultra-branchée. Dell mise ici sur un processeur plus puissant et une esthétique plus flashy. Et pourtant, nous pouvons déjà affirmer que cette nouvelle itération sera un cauchemar à utiliser au quotidien.

Le Dell XPS 13 a été l'un des - sinon le - meilleur ordinateur portable du marché pendant des années. Un design brillant et d'excellentes performances en font l'un des supports informatiques professionnels comme personnels les plus faciles à recommander. Toutefois, lors du CES 2022, Dell a décidé de présenter une nouvelle édition de sa machine phare et de la faire évoluer vers une structure plus moderne. Au risque de ruiner les avancées méticuleuses des modèles précédents.

Le Dell XPS 13 Plus est la dernière tentative du constructeur de rendre son ordinateur portable encore plus fin et léger qu’auparavant, et ce au détriment de son accessibilité tout comme de sa praticité au quotidien. Pire encore : parce qu'il est plus cher qu'un XPS 13 standard, vous payez plus pour obtenir moins, même si le CPU s’avère relativement plus rapide.

L’adage latin dit “si ce n'est pas cassé, ne le répare pas". Pourquoi remplacer le Dell XPS 13 populaire par le Dell XPS 13 Plus ? La société tente de faire sienne des tendances lancées - et abandonnées depuis - par Apple, en essayant de les faire porter par son produit le plus emblématique, plutôt que de les appliquer à une toute nouvelle ligne de produits. Dans ce processus marketing, notre fameuse ligne d'Ultrabooks risque d’en pâtir sur le court terme.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 Plus sera disponible au printemps 2022 au prix de départ de 1 199 euros (et probablement la même somme en euros). Le coût des éditions évolutives, en revanche, n’a toujours pas été communiqué. Elles se révéleront certainement plus chères que les itérations les plus haut de gamme du Dell XPS 13 (comptez 2 099 € pour le modèle intégrant un CPU Intel Core-i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et 1 To de stockage) - avec des processeurs plus puissants et de la RAM supplémentaire.

Avec la marque Plus, vous obtenez un processeur Intel série P à la puissance et à la classe énergétique (28W) revues à la hausse. Néanmoins, la différence avec le XPS 13 standard n’est pas assez poussée pour vous inciter à payer plus cher, que votre usage soit ici quotidien ou plus occasionnel.

(Image credit: Future)

Design

Le Dell XPS 13 Plus est plus fin et léger que jamais. Il ne mesure que 15,28 mm d'épaisseur et ne pèse que 1,24 kg. Cela peut assurément vous séduire si vous recherchez désespérément un PC portable super léger à glisser dans votre sac à dos ou votre sacoche. Hélas, ce gain ergonomique s’effectue au détriment de nombreuses fonctionnalités désormais supprimées.

Le Dell XPS 13 Plus possède aussi une nouvelle barre tactile. Elle ne s'appelle pas Touch Bar comme chez Apple, mais plutôt "écran tactile capacitif". Pour autant, quiconque a touché un MacBook Pro sorti entre 2015 et 2019 reconnaîtra ici le même élément clivant. Car sans écran OLED et sans option spécifique rattachée, cet écran tactile capacitif s’avère nullement utile. Contrairement à l’outil d’Apple, cet ersatz ne vous permet pas de faire apparaître des emojis ou de retoucher des photos nativement.

Au lieu de cela, vous obtenez des fonctions mineures, comme le contrôle du volume et de la luminosité (qui ne change jamais vraiment) - avec un risque de modifier accidentellement l’un comme l’autre en effleurant la barre tactile. Ainsi, en utilisant modérément le clavier du XPS 13 Plus, nous nous sommes retrouvés avec des fenêtres s’ouvrant subrepticement… alors que nous tapions quelques caractères dans l’application Bloc-notes. C'est probablement un problème qui sera stabilisé avec le temps, au fur et à mesure que vous vous habituerez à cette disposition particulière - mais pourquoi vous imposer cette courbe d'apprentissage alors qu'il existe des centaines d'ordinateurs portables fins et légers qui vous éviteront ce tracas supplémentaire ? Optez simplement pour un XPS 13 classique qui, lui, conserve une prise casque et un lecteur de carte micro SD. Absents sur la version Plus.

Tous ceux qui ont vu les prises jack disparaître lentement de leurs smartphones préférés s'inquiètent de voir ce phénomène s'étendre aux ordinateurs portables - et bien apparemment c'est le cas avec le XPS 13 Plus. Dell assure que la plupart de ses utilisateurs favorisent désormais les connexions Bluetooth, ce qui justifie sa décision d’éliminer le port audio de 3,5 mm. Nous ne sommes pas d'accord.

Les seuls ports que vous obtenez ici sont deux Thunderbolt 4, placés de chaque côté de l'ordinateur portable. Ces ports sont toujours aussi flexibles, mais il est frustrant de constater que cet ordinateur portable devienne si dépendant d'une station d'accueil pour pouvoir assurer ses tâches quotidiennes.

L'autre changement majeur concerne le pavé tactile. S’affranchissant de toute bordure, et bien qu'il soit techniquement de la même taille que le pavé tactile du Dell XPS 13, il n'y a pas de distinction claire entre le pointeur et le reste du châssis. Vous ne pouvez pas vraiment identifier les frontières du touchpad, non plus.

Nous n'avons évidemment pas reçu cet ordinateur portable pour un test complet, mais nous savons déjà que nous allons régulièrement glisser les doigts au-delà du pavé tactile. De quoi rendre l’expérience utilisateur déroutante.

Tout n'est pas mauvais, malgré tout. Comme toujours, le clavier s’avère extrêmement confortable au niveau frappe, d’autant qu’il s’étend ici jusqu’aux bords de l'ordinateur portable. Cela pourrait représenter un souci à long terme, avec des corps étrangers qui se coinceraient sur les touches extérieures. Ca, seul le temps nous le dira.

L'écran apparaît de même brillant. Dell a réussi à améliorer la qualité de la webcam, mais pas tout à fait de la manière attendue. En effet, plutôt que d'augmenter la résolution à 1080p comme beaucoup d'Ultrabooks concurrents le font, la société a préféré implémenter une caméra IR divisée et un capteur de lumière - ce qui améliore les performances en basse lumière. C'était vraiment nécessaire, mais nous aurons besoin de plus de temps passé avec celle-ci avant de pouvoir certifier l’utilité de cette optimisation (en lieu et place d’une résolution augmentée).

(Image credit: Future)

Performances

Tant que nous n'aurons pas testé le Dell XPS 13 Plus dans nos laboratoires, nous ne pourrons rien avancer de concluant sur le nouveau design de l'ordinateur portable et son impact sur les performances. Reste que Dell a apporté quelques éclaircissements sur ces dernières.

L'ordinateur portable utilise les nouveaux processeurs Alder Lake-P, et est configuré par défaut avec une puce de 28W (contre 14W sur les machines de cette classe). Cela devrait conduire à des performances légèrement meilleures. Dell affirme que les nouveaux choix de design, en particulier les boutons tactiles capacitifs au-dessus du clavier, ont été conçus dans le but d'exploiter au maximum cette puce plus puissante. Aussi, nous espérons que cela en valait la peine.

(Image credit: Future)

Pour conclure...

Il est essentiel de procéder à une évaluation complète du Dell XPS 13 Plus, pour observer clairement comment toutes ces innovations s’articulent, notamment sur un usage quotidien. Nos premières impressions ne nous ont pas laissés impressionnés. Les modifications apportées au design constituent une marche arrière forcée pour l’ordinateur portable le plus emblématique de Dell. La barre tactile - qui n’est pas celle des précédents MacBooks Pro, paraît inutile au mieux et activement contre-productive au pire. Dans le même esprit, inutile d’évoquer le nouveau trackpad.

Si ces changements conduisent réellement à de meilleures performances, ce sera une belle lueur d'espoir pour les fidèles du XPS 13. Cependant, d'une manière ou d'une autre, nous doutons que les performances légèrement élevées du CPU valent les énormes concessions faites sur le dos de la convivialité.

Il s'agit sans aucun doute d'un PC portable tape-à-l'œil, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons hâte de travailler de sitôt.