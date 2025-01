La feuille de route 2025 d'Apple pour l'iPhone et l'iPad vient d'être divulguée

Mark Gurman, célèbre leaker, a détaillé les fenêtres de lancement probables des produits 2025 d'Apple

En premier lieu, nous pourrions voir l'iPhone SE 4, l'iPad 11 et l'iPad Air 2025

Plus tard dans l'année, nous verrons probablement la série iPhone 17, y compris l'iPhone 17 Air

Il semble depuis quelque temps qu’Apple s’apprête à vivre une nouvelle année chargée, avec des rumeurs concernant un iPhone 17 Air et un iPhone SE 4 en plus des lancements annuels de la marque. Désormais, un aperçu plus clair de ce qui est prévu et du calendrier a été dévoilé.

Dans un article payant de Bloomberg (relayé par NotebookCheck), le célèbre leaker Mark Gurman a exposé la feuille de route des lancements d’Apple pour 2025. En premier lieu, l’iPhone SE 4 devrait faire son apparition.

Ce modèle – qui pourrait finalement être commercialisé sous le nom d’iPhone 16E – adopterait apparemment un design proche de celui de l’iPhone 14, intégrant Face ID. Gurman affirme également qu’il sera compatible avec l’Apple Intelligence, des éléments déjà évoqués auparavant. Ces améliorations pourraient entraîner une légère augmentation de prix par rapport à l’iPhone SE (2022), mais il resterait positionné comme un iPhone abordable.

D’après les informations, ce modèle arriverait au premier trimestre ou au début du deuxième trimestre. Parallèlement ou peu après, un iPad 11 pourrait également être lancé selon Gurman. Cet appareil intégrerait apparemment une puce A17 Pro (comme l’iPhone 15 Pro) et 8 Go de RAM, une combinaison qui devrait suffire à gérer les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle d’Apple.

Un afflux d'Airs

Un successeur à l'iPad Air (2024) pourrait bientôt voir le jour (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Au printemps (probablement entre début mars et fin mai), Apple lancerait également un nouvel iPad Air. Gurman prévoit que cette tablette sera équipée d’une puce M4, ce qui la rapprocherait des modèles actuels d’iPad Pro. Ce modèle pourrait également être accompagné de nouveaux claviers Magic Keyboards.

Puis, en septembre, Apple procédera à son plus grand lancement de l’année avec l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max, et l’iPhone 17 Air (ou peut-être simplement iPhone Air). Ce dernier intégrerait apparemment le premier modem conçu en interne par Apple, une puce A19 et un appareil photo à objectif unique.

Cela pourrait clore l’année en ce qui concerne les téléphones et tablettes, bien que Gurman ajoute qu’un nouvel iPad Pro avec une puce M5 pourrait être dévoilé à la fin de l’année 2025 ou au début de 2026. Il est donc possible qu’Apple termine l’année sur cette annonce.

Ce sont donc de nombreux appareils qui seraient en préparation. En comptant l’iPad Pro et en excluant les Magic Keyboards, cela représente huit nouveaux appareils Apple distincts prévus pour 2025. En tenant compte des différentes tailles possibles pour l’iPad Air et l’iPad Pro, ce chiffre pourrait facilement grimper à dix modèles ou plus.