iPhone 17 : un expert Apple révèle une série d’améliorations – voici les 7 infos à retenir

La gamme d’iPhone 17 d’Apple ne sortira que dans six mois, mais de nouvelles informations ont révélé plusieurs éléments sur ces futurs modèles et pourraient lever le voile sur les projets les plus confidentiels de la marque. Plus surprenant encore, des détails concernant l’iPhone 18 ont également émergé, alors que son lancement n’est prévu que dans environ 18 mois.

Toutes ces informations proviennent de l’analyste Apple Jeff Pu (via MacRumors), qui a publié une note de recherche détaillant ses prévisions pour les prochains modèles. Selon lui, chaque iPhone 17 serait équipé d’un appareil photo frontal de 24 mégapixels, soit une résolution doublée par rapport à la caméra selfie actuelle, y compris sur l’iPhone 16 Pro Max.

Pu évoque également d’autres améliorations sur la gamme iPhone 17, notamment une augmentation de la mémoire vive, qui passerait de 8 Go à 12 Go. Par ailleurs, le téléobjectif des modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max atteindrait une résolution de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles Pro actuels.

Les puces A19 et A19 Pro qui alimenteront ces smartphones seraient fabriquées avec le procédé N3P de troisième génération en 3 nanomètres de TSMC, promettant des gains en performance et en efficacité énergétique. En parallèle, Apple intégrerait pour la première fois une puce Wi-Fi 7 conçue en interne.

L'iPhone 18 a droit à des mises à jour de qualité

Pu ne s’est pas arrêté aux iPhone 17 et a également abordé la gamme iPhone 18, prévue pour l’année suivante.

Concernant les processeurs, la puce A20 qui équipera l’iPhone 18 serait également fabriquée avec le processus 3 nm N3P de TSMC, ce qui pourrait limiter l’écart de performances entre l’A19 et l’A20. Toutefois, cette dernière pourrait bénéficier de la technologie Chip on Wafer Substrate, améliorant les capacités d’Apple Intelligence.

L’iPhone 16e, récemment sorti, embarque la puce C1 conçue par Apple pour la connectivité 5G. Selon le rapport de Pu, celle-ci serait remplacée par la C2 sur l’iPhone 18, prévu en 2026. Cette évolution pourrait offrir des vitesses accrues et une meilleure prise en charge de la 5G mmWave aux États-Unis.

La plupart de ces rumeurs avaient déjà été évoquées, notamment par un autre analyste Apple, Ming-Chi Kuo. Ainsi, les informations révélées par Pu n’apportent pas nécessairement de grande nouveauté, mais elles confirment plusieurs tendances déjà pressenties pour les iPhone 17 et iPhone 18. Avec environ six mois avant la présentation officielle de l’iPhone 17, il ne reste plus qu’à voir si ces prédictions se vérifieront d’ici la fin de l’année.

