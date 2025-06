15 révélations marquantes de la keynote Apple WWDC 2025

La keynote d’Apple à la WWDC s’est achevée pour cette année, mais elle a laissé beaucoup à décortiquer. Parmi les annonces phares ? Le nouveau design inspiré du « Liquid Glass », considéré comme le plus grand changement visuel opéré par Apple sur ses logiciels depuis dix ans.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté en provenance d’Apple Park. Tous les systèmes, d’iOS à visionOS, en passant par watchOS et tvOS, ont bénéficié de mises à jour. Certaines sont majeures, d’autres plus discrètes, mais toutes concernent les utilisateurs des produits Apple.

Pour un suivi complet, il reste possible de consulter le live blog dédié à la WWDC 2025. Pour un résumé express des points essentiels, c’est juste en dessous.

1. Liquid Glass marque la refonte visuelle la plus importante d’Apple depuis des années

La révélation la plus marquante de la WWDC 2025 concerne le nouveau design logiciel d’Apple, centré autour d’un matériau numérique inédit appelé « Liquid Glass ».

Ce nouveau langage visuel mise sur la transparence et la fluidité, avec des éléments plus arrondis, des styles d’applications retravaillés et un thème plus épuré. Le tout sera unifié sur l’ensemble des plateformes logicielles de la marque, d’iOS à macOS, en passant par tvOS, watchOS et iPadOS.

Il s’agit d’un rafraîchissement attendu et incontestablement le plus important depuis l’arrivée d’iOS 7 en 2013.

2. Les plateformes logicielles d’Apple adoptent enfin des noms cohérents

Voici une évolution qui ne change pas grand-chose sur le fond, mais qui fait plaisir : Apple a mis fin à l’anarchie des noms entre ses systèmes.

Adieu iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, watchOS 12 ou macOS 16. À la place : iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 et macOS 26 Tahoe.

Simple, logique, et enfin harmonisé.

3. Au-delà du design, iOS 26 s’annonce comme une mise à jour modeste

Si le design Liquid Glass et le nouveau nom constituent les nouveautés les plus visibles d’iOS 26, d’autres petites évolutions sont aussi au programme.

Parmi elles : la traduction en direct dans les apps Téléphone et Messages, des améliorations dans Appareil photo et Portefeuille, ou encore une nouvelle app dédiée aux jeux. Cette dernière réunit les titres Apple Arcade et les jeux tiers, avec des fonctions pour défier ses amis.

Apple Intelligence est aussi mieux intégrée, notamment dans l’app Plans, qui peut mémoriser les trajets habituels et signaler les retards.

L’intelligence visuelle, quant à elle, permet désormais de scanner des captures d’écran pour en extraire du contenu, à la manière de Google Lens.

Résultat : un iOS 26 plus fluide, plus intelligent, et attendu sur l’iPhone 17. Pour les curieux, la version bêta développeur est d’ores et déjà accessible.

4. Mais certains anciens iPhones tirent leur révérence

Avec iOS 26 arrive un nouveau design et tout un lot de fonctionnalités… mais aussi une limite : seuls les iPhone 11 et modèles plus récents seront compatibles.

Les appareils plus anciens devront rester sur iOS 18, une version encore performante, mais marquant l’entrée de certains modèles comme l’iPhone X dans leur phase de fin de vie.

Avant de remplacer une batterie, mieux vaut vérifier la compatibilité avec iOS 26.

5. L’iPadOS reçoit enfin un vrai traitement de faveur

Après des années d’évolutions mineures, iPadOS bénéficie enfin d’une mise à jour à la hauteur.

iPadOS 26 est, selon Craig Federighi, « la plus importante mise à jour d’iPadOS jamais proposée ». Au programme : un vrai multitâche avec fenêtres, une app Fichiers améliorée, l’arrivée de l’aperçu sur tous les modèles actuels, et une meilleure intégration de l’intelligence Apple.

La tablette retrouve ainsi une vraie place dans l’écosystème Apple.

6. macOS 26 devient… Tahoe

Sans surprise, Apple a dévoilé un aperçu de macOS 26, désormais baptisé « Tahoe ».

La fonctionnalité la plus marquante : l’extension de la fonction Continuité, permettant de contrôler un iPhone directement depuis un Mac.

Grâce à macOS 26 Tahoe, il devient possible d’utiliser l’app Téléphone depuis son Mac pour passer des appels, accéder à ses contacts favoris, et bien plus.

À cela s’ajoutent des évolutions pour Spotlight, la traduction en direct, et même une expérience de jeu sur Mac revue à la hausse.

7. Apple Intelligence s’enrichit de fonctions utiles

Apple Intelligence n’a pas monopolisé les annonces, mais plusieurs nouveautés sont à noter.

La traduction en direct promet de briser les barrières linguistiques, que ce soit en FaceTime, en appel ou par message.

L’intelligence visuelle pourra désormais répondre à des questions en fonction du contenu affiché à l’écran, grâce à une fonction de partage d’écran.

Pour la première fois, l’Apple Watch intègre l’IA via l’outil Workout Buddy, qui analyse les données d’entraînement pour motiver l’utilisateur.

L’app Raccourcis bénéficie aussi de cette intelligence, ce qui pourrait transformer complètement son usage.

D’autres mises à jour plus discrètes apparaissent un peu partout : fonds d’écran génératifs, intégration avec les rappels, accès élargi aux développeurs tiers…

8. Mais Siri a brillé… par son absence

Le pauvre Siri. L’assistant vocal d’Apple a été quasiment ignoré pendant la WWDC, à l’exception d’une brève mention indiquant que la mise à jour IA n’était pas encore prête.

Il faudra attendre l’année prochaine. Une attente longue, surtout au regard des avancées rapides chez Google, Microsoft, Samsung ou OpenAI.

9. watchOS 26 accueille, lui, une mise à jour IA

L’Apple Watch bénéficie enfin de l’intégration d’Apple Intelligence, avec de petites et grandes nouveautés.

L’outil Workout Buddy en est la tête d’affiche, mais la fonction Hints, qui recommande des actions en fonction du contexte, est sans doute la plus prometteuse.

Autres nouveautés : la traduction en direct des messages, un nouveau geste de poignet, un Smart Stack plus malin, et l’arrivée de l’app Notes.

10. Apple CarPlay se refait une beauté

CarPlay Ultra reste réservé à certains modèles Aston Martin, mais la version standard de CarPlay évolue grâce à iOS 26.

Le nouveau design Liquid Glass y fait son apparition, accompagné d’une barre de navigation latérale pratique.

Un encart plus discret pour les appels évite de gêner la navigation, et de nouveaux widgets permettent de consulter plusieurs apps en même temps. Le filtrage des appels permet aussi de décider plus facilement de décrocher ou non.

Un vrai plus pour rester concentré sur la route.

11. Le nouveau design de tvOS 26 ne se limite pas à l’esthétique

La mise à jour de tvOS 26 pour les Apple TV intègre elle aussi le style Liquid Glass, avec des éléments transparents qui laissent l’image visible même lorsque des menus s’affichent.

D’autres ajouts sont plus modestes : l’iPhone peut désormais servir de micro pour les sessions Apple Music Sing, les profils d’affichage se changent à l’allumage, et FaceTime devient plus personnalisé.

12. visionOS montre que le Vision Pro n’est pas oublié

Apple n’a pas oublié son casque de réalité mixte, comme en témoignent les nouveautés de visionOS 26.

Des contenus plus immersifs sont désormais proposés grâce à une meilleure gestion des objets 3D et des images.

Les Personas profitent d’un relooking, les manettes PSVR 2 deviennent compatibles, et des widgets virtuels permettront de personnaliser son espace.

Pas de quoi faire décoller les ventes, mais une bonne nouvelle pour les détenteurs actuels.

13. Apple Music se dote de nouveautés bienvenues

(Image credit: Apple)

Apple Music a surpris avec une série de mises à jour importantes : traduction des paroles, prononciation, fonction AutoMix pour des playlists harmonisées, et système de « pins » pour épingler ses artistes favoris.

Le design Liquid Glass offrira un rendu plus profond et plus animé lors de l’écoute, avec un effet 3D dans les illustrations des morceaux.

Avec tvOS 26, il devient même possible de transformer son iPhone en micro pour chanter sur Apple TV via Apple Music Sing.

La traduction des paroles complète l’expérience, même quand on ne maîtrise pas la langue du morceau.

14. Les AirPods n’ont pas été oubliés

(Image credit: Future)

Les AirPods Pro 2 et les nouveaux AirPods 4 profitent de deux évolutions : un enregistrement audio en qualité studio, et un contrôle photo à distance.

La qualité vocale promet un « isolement de la voix » performant, tandis que la fonction photo permet de déclencher une capture en appuyant sur la tige.

Ces nouveautés ne concernent que les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 (avec ou sans ANC), mais elles sont appréciables.

15. Craig Federighi ne recule pas devant l’autodérision

(Image credit: Apple)

Comme souvent, la WWDC a démarré par une mini-vidéo humoristique, cette fois plutôt réussie.

Craig Federighi, vice-président en charge des logiciels, y apparaît sur un circuit de F1, en clin d’œil au film avec Brad Pitt attendu prochainement.

Mais la vraie star de la vidéo, c’était… sa coiffure. Le surnom « Hair Force One » n’a jamais aussi bien collé au personnage, qui n’a pas hésité à tomber le casque pour un effet garanti.

Un bon moment de légèreté, qui prouve qu’Apple a tout à gagner à ne pas se prendre trop au sérieux.

Vous aimerez aussi