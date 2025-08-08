GPT-5 dévoilé : 5 évolutions majeures à retenir

La très attendue présentation en direct de GPT‑5 par OpenAI a concentré une multitude d’annonces et de démonstrations en à peine une heure et demie. Le PDG Sam Altman n’a montré aucun des signes de crainte qu’il avait affirmé ressentir face à ce nouveau modèle d’IA, mais plutôt une grande fierté pour ce que son équipe et lui avaient accompli.

Une grande partie de la présentation mettait en avant les avancées techniques de GPT-5 et leur traduction en nouvelles fonctionnalités puissantes ou en améliorations pour les utilisateurs. Altman en a aussi profité pour dévoiler quelques nouveautés plus légères pour ChatGPT, comme de nouvelles options de personnalisation ou des moyens de connecter son empreinte numérique existante à ChatGPT.

Voici les cinq annonces majeures issues du lancement de GPT-5.

GPT-5 débarque

GPT-5 représente la prochaine itération des modèles d’OpenAI. Plus grand, plus puissant, mais similaire dans sa forme de base. Malgré cela, GPT-5 atteint un niveau inédit dans sa capacité apparente à raisonner.

Plus besoin de lui fournir le contexte au compte-gouttes ou de reformuler trois fois des consignes complexes, ou en tout cas, beaucoup moins souvent. Des questions à tiroirs, comme l’impact d’un changement de taux d’intérêt sur l’accès à la propriété des jeunes générations dans des marchés immobiliers hybrides, demandaient auparavant plusieurs ajustements d’instructions avec les anciens modèles. GPT‑5 est capable de traiter l’ensemble d’un bloc.

D’après les démonstrations, GPT‑5 semble analyser chaque élément séparément, puis reconstituer l’ensemble. Il signale également lorsqu’il lui manque une information, ce qui reste bien préférable à une réponse fausse livrée avec assurance. Ce mode de raisonnement se reflète également dans ses échanges avec les utilisateurs. Sans “penser” réellement, il semble toutefois deviner entre les lignes, jusqu’à adapter ses réponses en fonction des émotions exprimées.

Le modèle serait particulièrement performant en mathématiques et en développement logiciel. Suffisamment, en tout cas, pour gérer ce que l’on appelle désormais le “vibe coding” : il suffit de décrire l’ambiance ou l’intention d’un logiciel pour que l’IA génère le HTML, le CSS et le JavaScript correspondant à la vision souhaitée.

Tailles disponibles pour GPT‑5

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 se décline en plusieurs versions, en plus de la version standard. On retrouve notamment gpt-5-mini, plus compacte, ainsi que gpt-5-nano, une version encore plus légère disponible uniquement via l’API. La grande nouveauté, c’est que les utilisateurs gratuits de ChatGPT ont désormais accès à GPT-5 et à la version mini. Les abonnés à ChatGPT Plus bénéficient quant à eux de limites d’utilisation plus élevées sur l’ensemble des versions.

Les utilisateurs Pro, qui paient 200 dollars par mois, ont désormais un accès illimité à GPT-5, mais aussi à la version plus puissante gpt-5-pro et à gpt-5-thinking. Ces dernières prennent plus de temps pour répondre, mais offrent des résultats plus profonds et nuancés.

Aucune sélection manuelle n’est requise : ChatGPT choisit automatiquement le modèle le plus adapté, en fonction de la demande et du forfait utilisé.

Personnalités et couleurs personnalisables pour ChatGPT

ChatGPT possède une personnalité par défaut plutôt neutre, mais GPT‑5 permet désormais de varier le ton et le style de l’assistant. Si le mode classique ne convient pas, il est possible de sélectionner “Cynique” pour des réponses teintées de sarcasme, “À l’écoute” pour un retour empathique lors d’un moment d’échange, “Geek” pour glisser des anecdotes techniques, ou encore “Robot” pour une interaction strictement fonctionnelle.

Ces personnalités ne modifient pas le fond des réponses, mais elles influencent la forme. Ainsi, les conseils d’organisation prodigués par le mode “Cynique” peuvent être délivrés avec une touche d’ironie, tandis que le mode “À l’écoute” optera pour un ton plus bienveillant.

L’apparence visuelle de ChatGPT peut aussi être modifiée grâce à de nouveaux thèmes de couleur. Les abonnés payants pourront bientôt personnaliser l’interface, au lieu de se limiter aux modes clair ou sombre habituels.

Mode vocal

(Image credit: Future)

Le mode vocal de ChatGPT bénéficie également d’une mise à jour sonore importante. OpenAI propose une version nettement améliorée, compatible avec les GPT personnalisés et capable d’adapter le ton et le style en fonction des consignes ou de l’ambiance générale.

Il devient possible de lui demander de parler plus vite, plus lentement, de manière plus chaleureuse ou autrement, selon les besoins. Pour les abonnés à ChatGPT Plus, les réponses vocales deviennent quasiment illimitées. Les utilisateurs gratuits y ont aussi accès, avec quelques heures disponibles chaque jour pour échanger en mode mains libres.

Pour simplifier l’expérience, l’ancien mode vocal standard sera totalement supprimé dans les 30 jours. Tous les utilisateurs basculeront donc sur cette version améliorée.

Connexion à Google pour ChatGPT

(Image credit: Future)

Dès la semaine prochaine, les utilisateurs de ChatGPT Pro pourront connecter directement leur Gmail, leur Calendrier Google et leurs contacts Google à ChatGPT. Plus besoin de changer d’onglet pour vérifier une disponibilité ou retrouver ce mail oublié.

Une fois connecté, ChatGPT récupère uniquement les données nécessaires pour répondre aux demandes. OpenAI précise que seules les informations utiles sont consultées, et uniquement lorsqu’elles apportent une aide pertinente.

Il ne sera plus nécessaire de dire explicitement “consulte mon agenda” ou “trouve ce contact”. L’IA s’en chargera automatiquement lorsqu’une requête le justifie, comme organiser une réunion. Elle proposera un créneau disponible et rédigera le mail de confirmation. Les autres formules d’abonnement devraient bientôt accéder elles aussi à ces connexions, ce ne sera donc pas une exclusivité Pro permanente.

Toutes ces nouveautés portées par GPT-5 confirment les ambitions plus vastes d’OpenAI : faire de ses modèles d’IA un compagnon du quotidien, bien plus qu’un outil ponctuel que l’on utilise à contrecœur en décortiquant chaque réponse. Un raisonnement plus pertinent signifie moins de travail de reformulation pour l’utilisateur. Le “vibe coding” transforme l’IA en interprète, plus qu’en simple copieur de code. Les nouvelles personnalités et les options esthétiques renforcent l’impression que l’outil est conçu sur mesure, en particulier avec une voix plus naturelle et l’accès aux données personnelles comme les mails et l’agenda.

GPT‑5 imite la conscience mieux que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Cela pourrait l’intégrer encore plus profondément dans nos habitudes, jusqu’à devenir aussi naturel à utiliser qu’un smartphone. Du moins, c’est ce qu’espèrent probablement OpenAI et ses investisseurs.