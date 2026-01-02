Caméras 2026 : les 12 bombes tech à venir, du drone 360 DJI à l’iPhone 18

Prédire les appareils photo les plus excitants de l’année à venir est devenu une véritable tradition. En jetant un œil à la sélection réalisée il y a douze mois, dix prédictions sur douze se sont avérées exactes, notamment la Canon EOS R6 Mark III, la Sony A7 V et l’iPhone 17.

Deux erreurs ont été à noter. Le nouveau reflex argentique Pentax se fait encore attendre (même si les chances étaient faibles pour 2025), et le très attendu Lumix S1H II s’est finalement révélé être un Lumix S1 II, élu caméra vidéo de l’année. Un joli palmarès dans l’ensemble.

Certaines marques facilitent cet exercice : Samsung sort presque toujours ses nouveaux Galaxy haut de gamme au premier trimestre, tandis qu’Apple réserve son iPhone annuel pour septembre. D’autres sont plus imprévisibles, mais cela n’empêche pas d’imaginer les nouveautés avec enthousiasme.

L’année 2025 a réservé de belles surprises. L’appareil photo BF de Sigma, aussi original qu’inattendu, a été salué comme « celui qu’Apple aurait pu concevoir », tandis que le modèle Caira a démontré les possibilités du montage génératif par IA embarqué.

Fujifilm et OM System ont misé sur l’expérience utilisateur avec les modèles décalés X Half et rétro OM-3, tandis que Hasselblad et Nikon ont proposé des modèles remarqués malgré une hausse générale des prix : le X2D II, un boîtier dédié à la photo devenu un favori, et le Nikon Zr, une percée dans l’univers du cinéma.

Du côté des objectifs, l’année a été encore plus marquante, avec Sigma, Sony et Viltrox qui ont brillé par des optiques inédites et accessibles.

Que retenir de 2025 pour mieux anticiper 2026 ? Certaines sorties annuelles sont prévisibles, mais espérons aussi de belles surprises. En se basant sur les modèles passés, les rumeurs actuelles et un soupçon d’optimisme, voici une sélection des 12 appareils les plus attendus de 2026, classés par ordre croissant de désirabilité.

La liste

12. Samsung Galaxy S26 Ultra

Probabilité : 5/5

5/5 Intérêt : 2/5

Une fuite du rendu du Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Samsung)

Les modèles Galaxy S de Samsung sont presque toujours dévoilés au premier trimestre, et la gamme S26 ne devrait pas faire exception. Trois versions sont attendues, avec en tête le modèle Ultra.

Les rumeurs autour des Galaxy S26 restent timides côté photo – aucun changement majeur n’est prévu, contrairement à l’iPhone 17. Le S26 Ultra devrait reprendre le capteur principal de 200 MP, l’ultra grand-angle de 50 MP et le téléobjectif périscopique de 50 MP avec zoom 5x déjà présents sur le S25 Ultra. Seule légère évolution possible : un passage de 10 à 12 MP sur le second téléobjectif. Le S26 et le S26 Plus pourraient également récupérer ce module.

Rien n’exclut toutefois une surprise. Il faut aussi reconnaître que le S25 Ultra reste l’un des meilleurs smartphones photo à ce jour.

11. GoPro Hero 14 Black

Probabilité : 3/5

3/5 Intérêt : 3/5

Les mods d'objectif à détection automatique ont constitué la mise à niveau la plus remarquable de la Hero 13 Black. En revanche, le capteur n'a pas été amélioré depuis plusieurs versions. La Hero 14 Black apportera-t-elle le changement nécessaire à la gamme phare de caméras d'action de GoPro ? (Image credit: Future | Tim Coleman)

2025 a marqué une rupture : pour la première fois depuis dix ans, aucun nouveau GoPro Hero Black n’a été lancé. La marque a toutefois précisé que cette absence ne signifiait pas la fin de la gamme, seulement une pause. De nouveaux modèles ont vu le jour (GoPro Max 2 et GoPro Lit Hero), probablement pour mieux observer les stratégies d’Insta360 ou DJI.

Le prochain Hero Black devra marquer les esprits. Une simple évolution du Hero 13 Black ne suffirait plus. Parmi les nouveautés attendues pour un potentiel Hero 14 Black : un nouveau capteur et processeur capables d’enregistrer en 8K, une meilleure gestion de la basse lumière via un capteur optimisé ou une optique plus lumineuse.

En parallèle, d’autres projets sont en cours. GoPro planche toujours sur son premier casque moto connecté, inspiré de la technologie Forcite (rachetée en 2024), et prévoit aussi d’élargir sa gamme de caméras d’action. D’après son PDG Nick Woodman, 2026 pourrait être une année décisive.

10. DJI Osmo Pocket 4

Probabilité : 5/5

5/5 Intérêt : 4/5

(Image credit: Tim Coleman)

La très attendue DJI Osmo Pocket 4 s’annonce comme un tournant sur le marché des caméras de vlogging, grâce à deux nouveautés majeures : un double capteur et un second écran.

Ces capteurs permettraient un enregistrement simultané avant/arrière, idéal pour filmer à la fois la scène et la réaction de l’utilisateur. Côté vidéo, la cadence pourrait grimper à 4K 240 fps (contre 60 fps pour la Pocket 3), voire 6K en 10 bits selon certaines fuites.

Une version Pro serait également en préparation. La batterie passerait de 1 300 à 1 545 mAh et l’appareil adopterait un format légèrement plus grand, tout en conservant le stabilisateur mécanique si apprécié.

Le modèle a déjà obtenu les certifications nécessaires aux États-Unis, signe d’un lancement imminent. Mais attention : l’interdiction généralisée des produits DJI aux USA pourrait empêcher toute commercialisation sur le territoire.

9. Sony FX3 II / A7S IV

Probabilité : 4/5

4/5 Intérêt : 4/5

Vous vous souvenez de l'A7S III ? Oui, le poids lourd de la vidéo 4K de 2020 ! Serait-ce un vœu pieux de penser qu'une nouvelle caméra vidéo est en préparation ? (Image credit: Future)

Sony a surpris en lançant sans préavis le RX1R III, dix ans après le RX1R II. Ce retour inattendu donne des espoirs pour une autre gamme oubliée : celle des A7S.

Un A7S IV paraît peu probable, mais une mise à jour des boîtiers exploitant le même capteur 12 MP (Sony FX3, Sony ZV-E1) est plus envisageable. Les rumeurs autour d’un FX3 II sont régulières, surtout depuis que Canon et Nikon ont renforcé leur présence avec les EOS C50 et Zr.

Un nouveau capteur empilé de 24 MP avec triple ISO natif, enregistrement en 6K à 120 fps, sur-échantillonnage 4K depuis du 6K, et capture vidéo « open gate » sont évoqués. Un successeur au FX6 est aussi dans les cartons.

Le FX3 II semble le candidat idéal à une mise à jour rapide, consolidant Sony comme acteur incontournable du cinéma indépendant.

8. iPhone 18 Pro / Pro Max

Probabilité : 4/5

4/5 Intérêt : 4/5

L'iPhone 17, lors de notre premier aperçu du lancement du téléphone (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Après des années d’évolutions mesurées, l’iPhone 18 Pro pourrait enfin franchir un cap. Selon les rumeurs, l’une des grandes nouveautés serait une ouverture variable sur les modèles Pro – offrant un vrai contrôle de la lumière et de la profondeur de champ, à la manière des meilleurs Android.

L’analyste Ming-Chi Kuo évoque une commande massive de modules à ouverture variable et obturateurs, probablement pour l’iPhone 18 Pro.

Les rumeurs parlent également d’un capteur Samsung à trois couches, garantissant une meilleure réactivité, une dynamique plus large et de meilleurs résultats en basse lumière.

Ajoutons à cela une potentielle caméra sous écran (fin de l’encoche), une puce 3 nm pour le traitement d’image, 12 Go de RAM sur tous les modèles, et jusqu’à 10x de zoom optique sur le Pro Max : de quoi répondre aux critiques sur le retard d’Apple en matière de photo.

Le lancement des iPhone 18 Pro et Pro Max est attendu en septembre 2026.

7. Ricoh GR IV Monochrome

Le Ricoh GR IV pendant un test approfondi. La variante « Monochrome » à venir nous intéresse particulièrement. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Probabilité : 5/5

5/5 Intérêt : 4/5

Ricoh a dévoilé le GR IV, un compact premium lancé mi-2025. Il succède au GR III avec un nouveau capteur APS-C de 26 MP stabilisé sur 5 axes, dans un boîtier encore plus compact, avec une meilleure autonomie et davantage de stockage interne.

La véritable surprise est survenue après cette sortie, lorsque Ricoh a confirmé qu’une version GR IV Monochrome était en préparation. Identique en tous points, sauf l’absence de filtre couleur, cette variante proposera un rendu noir et blanc naturel, à la granulation plus argentique, et une sensibilité accrue.

Un choix de niche qui séduira les amateurs, et à un prix bien plus raisonnable que le Leica Q3 Monochrom. Cette version est presque certaine d’être commercialisée, même si aucune date n’a été communiquée. Une sortie mi-2026 semble plausible.

6. La prochaine caméra cinéma de Nikon

Probabilité : 3/5

3/5 Intérêt : 4/5

Le minuscule Nikon Zr était le premier appareil photo « cinéma » de Nikon depuis son acquisition de RED. Aujourd'hui, les cinéastes rêvent d'une version plus grande dotée de fonctionnalités haut de gamme. (Image credit: Tim Coleman)

Nikon a racheté le géant du cinéma RED en mars 2024, et à peine 18 mois plus tard, deux caméras RED existantes ont déjà été relancées avec la monture Z de Nikon – une nouvelle version plus accessible de la V-Raptor XE, ainsi qu’une toute nouvelle gamme baptisée « Nikon Z Cinema Cameras », inaugurée avec la Nikon ZR.

Commercialisée sous le nom Nikon RED, la ZR a surpris par son niveau de finition, intégrant de nombreuses technologies issues de la Nikon Z6 III, comme l’enregistrement vidéo 6K à 60 i/s avec du RAW 12 bits en interne. Elle a toutefois ajouté un tout nouveau codec RED R3D « NE », la capture audio en 32 bits flottants, et un écran tactile de 4 pouces surpassant la concurrence – le tout dans un boîtier extrêmement compact et proposé à un tarif attractif, ce qui a mis la pression sur Sony, Canon et Panasonic.

Lors du salon IBC en septembre, Nikon a également annoncé son intention de produire des objectifs cinéma, prouvant ainsi qu’elle investit pleinement ce segment. Mais ce qui enthousiasme les vidéastes, c’est la perspective d’un autre modèle Nikon Z dédié au cinéma. La ZR a clairement été conçue pour être la plus compacte et légère possible, à l’image de la Sony ZV-E1. Pourtant, un modèle plus massif, avec une vraie connectique et une architecture modulaire, pourrait bien secouer tout le marché des caméras cinéma.

Aucune rumeur crédible ne circule encore à ce sujet. Une sortie dès 2026 reste donc incertaine – 2027 paraît plus plausible. Mais au vu de l’accélération de Nikon dans ce domaine, il ne faudrait pas s’étonner si une version plus imposante de la ZR voyait le jour dès cette année. Nikon pourrait aussi choisir une autre voie et proposer une version encore plus abordable de la ZR, équipée d’un capteur APS-C plus petit. Quoi qu’il en soit, d’autres annonces sont à attendre dans le segment des caméras cinéma prosumer après une année 2025 particulièrement riche.

5. Leica M12

Probabilité : 4/5

4/5 Intérêt : 4/5

Il y a eu plusieurs variantes du Leica M11 depuis son lancement en janvier 2022, et un successeur est sur le point d'arriver. (Image credit: Leica)

Les rumeurs concernant le prochain boîtier Leica M à part entière ont commencé à circuler à la mi-2025. Des images fuitées laissent entrevoir des évolutions notables du célèbre télémètre : un écran arrière plus grand (3,9 pouces contre 2,95 pouces sur le Leica M11 actuel), une nouvelle molette derrière le déclencheur, et possiblement la suppression pure et simple de la molette ISO. Le tout dans un design plus minimaliste que les précédents modèles de la série M, avec un nombre réduit de boutons et de commandes.

Des maquettes obtenues par Leica Rumors suggèrent aussi une évolution du viseur, qui adopterait un système hybride combinant les avantages des viseurs optiques et électroniques. Ce serait une première pour Leica, même si Fujifilm propose déjà un dispositif similaire sur sa série X100. Les utilisateurs Leica sont très attachés à l’expérience unique offerte par le viseur optique des M, mais la marque a récemment montré sa capacité à s’écarter de ses traditions, comme en témoigne le Leica M EV1 équipé d’un EVF. Peut-être que le futur M12 trouvera un juste équilibre, capable de séduire à la fois les puristes et les utilisateurs plus occasionnels.

4. Canon PowerShot V3

Probabilité : 3/5

3/5 Intérêt : 4/5

Le Canon PowerShot V1 lors de notre test approfondi. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Canon fait partie des rares grandes marques à avoir lancé l’an dernier un compact vraiment nouveau et enthousiasmant – le PowerShot V1, pensé pour le vlogging. Ce modèle embarquait un nouveau capteur de 1,4 pouce et l’autofocus le plus performant jamais vu sur un PowerShot, sans oublier des fonctions pensées pour la vidéo comme un filtre ND intégré.

Quelle sera la suite ? D’après plusieurs rumeurs persistantes tout au long de 2025, y compris après le lancement du V1, Canon préparerait un compact zoom haut de gamme pour les voyageurs, baptisé PowerShot V3, doté du même capteur de 1,4 pouce.

Ses caractéristiques supposées relèvent du rêve pour les amateurs d’appareils compacts : capteur 1,4 pouce, zoom optique 20x, EVF amélioré… Tout cela reste hypothétique. Mais ce segment, pourtant populaire, a été largement délaissé en 2025. Il serait donc temps que les grandes marques se mobilisent.

Sony, à ce niveau, concentre désormais ses efforts sur les caméras de vlogging, tandis que Panasonic reste discret, se contentant de relancer parfois un ancien modèle, comme avec le Lumix ZS99 / TZ99. Alors, Canon, que faut-il attendre ? Un appareil compact haut de gamme vraiment taillé pour les photographes serait le bienvenu. S’il y a une marque capable de le faire, c’est bien Canon.

3. Fujifilm X-Pro 4

Probabilité : 3/5

3/5 Intérêt : 4/5

(Image credit: Future)

Des rumeurs circulent depuis plus de deux ans au sujet du Fujifilm X-Pro 4, et son absence en 2025 rend une sortie en 2026 tout à fait envisageable. Le X-Pro 3 remonte à fin 2019 : il est donc plus que temps pour Fujifilm de proposer un remplaçant digne de ce nom. Certes, le tout récent Fujifilm X-E5 a conquis les amateurs, mais il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, et non d’un boîtier premium comme l’est la série X-Pro.

Selon PetaPixel, qui a interviewé Yuji Igarashi (responsable image chez Fujifilm) en mars 2025, ce retard s’expliquerait par la volonté de proposer bien plus qu’une simple mise à jour. Igarashi a confirmé qu’un nouveau modèle X-Pro verrait le jour, mais qu’il devrait répondre aux attentes des utilisateurs experts. Reste à savoir si cela passera par une innovation majeure ou simplement par des performances au top.

Les X100VI et X-E5 ont déjà introduit un capteur 40 MP, le processeur X-Processor 5 et la stabilisation IBIS. Le futur X-Pro 4 devra donc aller encore plus loin pour véritablement impressionner – ce qui pourrait expliquer son retard. Comme l’a souligné Igarashi, « on s’est probablement compliqué la tâche, car on a peut-être rendu la gamme X-Pro trop spéciale ».

Les attentes sont très élevées pour une potentielle sortie en 2026, mais peu d’informations concrètes ont fuité jusqu’ici. Et ce ne sera peut-être pas la seule nouveauté de la série X cette année-là : des rumeurs évoquent aussi un X-T6, successeur du très apprécié Fujifilm X-T5.

2. Canon EOS R7 Mark II

Probabilité : 4/5

4/5 Intérêt : 5/5

Selon certaines rumeurs, l'EOS R7, l'appareil photo hybride APS-C phare de Canon, devrait avoir un successeur en 2026. (Image credit: Future)

Parmi toute la gamme actuelle d’appareils hybrides Canon, c’est sans doute son modèle APS-C phare qui mérite le plus une mise à jour. Lancé en 2022, l’EOS R7 est l’un des boîtiers les plus cités dans les rumeurs depuis un an. L’année 2026 pourrait-elle être la bonne ?

Si un EOS R7 Mark II voit le jour, il s’agirait probablement de l’un des appareils à capteur APS-C les plus performants jamais conçus, notamment pour les photographes. Certaines rumeurs évoquent un capteur empilé plus rapide, comme sur l’EOS R5 Mark II en plein format, avec une résolution qui resterait à 32 MP, voire grimperait à 40 MP pour rivaliser avec Fujifilm.

Le même processeur et l’accélérateur DIGIC que dans les EOS R5 Mark II et R1 pourraient être présents, avec un mode rafale à 40 i/s, une fonction de pré-capture, et même une amélioration logicielle du rendu. Il est aussi question d’un châssis hérité du R5 Mark II. Bref, ce EOS R7 Mark II pourrait bien reléguer ses concurrents APS-C au second plan, en devenant un boîtier idéal pour la photo de sport et d’animaux – à condition que Canon propose enfin des objectifs RF-S haut de gamme à la hauteur de ses performances.

1. DJI Avata 360

Probabilité : 5/5

5/5 Intérêt : 5/5

(Image credit: DJI)

Le tout premier drone à caméra 360° au monde, l’Antigravity A1, est arrivé tout juste avant la fin 2025. Mais il ne restera pas longtemps seul dans sa catégorie. Malgré l’interdiction désormais en vigueur sur ses produits aux États-Unis, le leader du marché DJI préparerait un drone 360 à son tour, baptisé DJI Avata 360.

Comme le A1, ce drone serait livré avec un casque FPV pour un pilotage immersif. Il utiliserait deux capteurs 1/1,1 pouce pour capturer de la vidéo 8K à 360°, dans toutes les directions. Les utilisateurs pourraient ensuite recadrer leurs séquences via les applications mobiles ou desktop de DJI.

En résumé, l’Avata 360 s’annonce comme une version volante du DJI Osmo 360 – ce qui n’est pas un défaut, car l’Osmo 360 se positionne déjà comme une excellente alternative à l’Insta360 X5, malgré le fait qu’il s’agisse d’une première incursion de DJI dans ce segment.

Tout dépendra de ce qui distinguera l’Avata 360 de l’Antigravity A1, un modèle impressionnant mais affiché à un prix très élevé. Il semblerait que l’unité caméra du drone DJI puisse pivoter à 90° pour basculer du mode 360° (avec caméras vers le haut et le bas) à un mode FPV simple objectif orienté vers l’avant – une idée ingénieuse. Si DJI parvient à proposer une expérience équivalente à un tarif plus abordable, la marque pourrait bien s’imposer comme la nouvelle référence du drone 360 – en dehors du marché américain, du moins.