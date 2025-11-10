Le Leica Q3 Monochrom va briser les codes de la photo… en noir et blanc

Une version noir et blanc du Leica Q3 pourrait arriver cette année

Sans matrice de filtres colorés sur le capteur, le bruit est réduit

Le design devrait lui aussi être monochrome, mais l’appareil resterait par ailleurs identique au Q3

Chez Leica, les modèles de niche et les éditions de collection ne sont pas une nouveauté. Cette semaine encore, la marque a dévoilé la version « Reporter » du puissant SL3 – et selon Leica Rumors, le prochain modèle à voir le jour pourrait être le Q3 Monochrom.

Comme son nom l’indique, le Q3 Monochrom serait une version exclusivement noir et blanc du Q3, cet appareil compact haut de gamme à focale fixe, et viendrait succéder au Q2 Monochrom.

Le Q3 s’était imposé comme l’un des modèles les plus remarqués de 2023 grâce à son design premium, son incroyable objectif 28 mm f/1.7 et ses photos très détaillées de 60 MP.

Et malgré l’arrivée du spectaculaire Fujifilm GFX100RF et de ses 102 MP, le Q3 reste considéré comme l’un des meilleurs compacts à focale fixe du marché.

Une version monochrome du Q3 suscite donc un engouement encore plus fort que le modèle d’origine. Le tarif s’annonce très élevé, mais les passionnés peuvent toujours rêver…

La magie du monochrome

Image 1 of 2 Le design monochrome de l'actuel Q2 Monochrom (Image credit: Future) Voici la disposition simple des commandes du Q2 Monochrom. (Image credit: Future)

Même après de nombreux tests d’appareils Leica, tous ne sont pas passés entre les mains des utilisateurs. Pour ceux qui recherchent un compact premium à objectif fixe plus accessible, le Ricoh GR IIIx reste une excellente alternative, encore utilisé au quotidien.

Une tendance revient souvent lors de l’utilisation de ce type d’appareil : l’attirance pour la photographie en noir et blanc, en particulier dans les scènes de rue ou les projets documentaires. Il y a une réelle richesse à composer avec une focale fixe, et plus encore avec un style affirmé comme le monochrome.

L’annonce du développement d’un Ricoh GR IV Monochrome a donc été accueillie avec enthousiasme, et ce modèle pourrait bien intégrer une future sélection d’achat. À l’inverse, le Leica Q3 Monochrom risque d’être réservé à une poignée de chanceux, en raison de son prix attendu. Mais il reste très attendu pour un test lorsqu’il sera officialisé.

Pourquoi ne pas simplement activer un profil noir et blanc sur un Q3 classique ou un GR IIIx pour alterner entre couleur et monochrome ? La question mérite d’être posée. Ces profils sont efficaces – l’effet « Acros » de Fujifilm, par exemple, reste très apprécié des utilisateurs.

Image 1 of 5 La qualité des photos en noir et blanc du Q2 Monochrom est d'un niveau supérieur à celle du Q2 standard, qui est équipé d'un filtre couleur. (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Plusieurs raisons techniques permettent de justifier une version exclusivement monochrome. À la base, le capteur d’un appareil photo numérique « voit » en niveaux de gris. C’est la matrice de filtres colorés qui permet de produire une image en couleur – au prix toutefois de certaines pertes en qualité d’image, notamment en matière d’absorption de la lumière.

Comme l’expliquait James Abbott dans son test du Q2 Monochrom pour TechRadar, « une fois que l’on a vu la qualité des images produites par un capteur sans matrice de filtres colorés et sans algorithme d’interpolation, on comprend immédiatement pourquoi le Q2 Monochrom a du sens. Même si cela signifie faire une croix sur la couleur. »

Pour un photographe dont la pratique repose principalement sur le noir et blanc, utiliser un appareil conçu pour la couleur et appliquer un profil monochrome revient à neutraliser artificiellement ce que la matrice a imposé – un détour qui pourrait être évité.

Toujours selon James Abbott, « le capteur du Q2 Monochrom permet de photographier à des sensibilités ISO extrêmement élevées avec beaucoup moins de bruit que sur un appareil couleur classique. »

« Le bruit est tellement faible qu’il est possible d’utiliser la fonction Auto ISO jusqu’à 6400 sans se soucier du rendu – c’est vraiment impressionnant. »

Les appareils monochromes numériques de Leica testés ces dernières années offraient également une richesse d’image remarquable. Et même lorsque du bruit apparaissait à très haute sensibilité, son rendu évoquait celui de la photographie argentique, avec une texture presque organique.

Dans la mesure où une majorité des clichés réalisés avec un compact premium se font déjà en noir et blanc, autant miser directement sur un modèle conçu pour en sublimer chaque pixel.

Le Leica Q3 Monochrom pourrait bien devenir l’outil de travail rêvé pour les photographes passionnés, même si son prix le placera hors de portée pour beaucoup. Mais rien n’empêche d’y croire…