Samsung Galaxy S26 : lancement imminent, ventes décalées ?

La série Galaxy S26 pourrait être annoncée en février

La commercialisation des modèles serait prévue pour le mois de mars

Plusieurs rumeurs évoquent un lancement retardé

Nouveau rebondissement dans l’interminable feuilleton autour de la sortie de la gamme Galaxy S26 : tout laisse penser que les smartphones ne seront pas disponibles à l’achat immédiatement après leur présentation officielle.

D’après le leaker bien connu @UniverseIce, les Galaxy S26 devraient être dévoilés lors d’un événement Galaxy Unpacked prévu en février, avec une mise en vente au mois de mars. Aucun autre détail n’est précisé, donc l’écart entre l’annonce et la disponibilité pourrait n’être que d’un jour… ou bien atteindre 28 jours.

C’est plus tard dans l’année que la gamme Galaxy S25, lancée en janvier 2025. Cela dit, un retard était déjà anticipé pour les modèles 2026. Il semblerait que l’abandon du Galaxy S26 Edge et le retour du modèle Galaxy S26+ aient contribué à ce décalage.

Des débats internes auraient aussi eu lieu chez Samsung concernant le nom à donner aux différents modèles, certains évoquant ponctuellement une version « Pro ». Pour l’heure, tout porte à croire que les noms resteront identiques à ceux de l’année précédente.

Rien d’imminent

My point is that the Galaxy S26 series will be unveiled at a Galaxy Unpacked event in February and go on sale in March. The long wait has begun.😃December 21, 2025

Ce n’est pas la première fois que la date d’annonce et la date de disponibilité des Galaxy S26 ne coïncident pas dans les rumeurs – auparavant, il était question d’une présentation en janvier suivie d’une commercialisation en février. Il semble donc que le calendrier de Samsung ait été repoussé.

La marque a pourtant l’habitude de proposer ses modèles rapidement après leur annonce. Par exemple, pour le Galaxy Z Fold 7, deux semaines seulement séparaient sa présentation de sa mise en vente, avec une période de précommande entre les deux.

Cette fois, l’attente pourrait être plus longue, reflet possible d’une année 2025 assez chaotique pour Samsung, notamment en matière de planification des lancements produits et de la décision d’abandonner un successeur au Galaxy S25 Edge – un modèle visiblement peu populaire, à l’image de l’iPhone Air.

Comme souvent, la majorité des améliorations devraient être réservées à la version Ultra de la gamme Galaxy S26 : des rumeurs évoquent une batterie plus endurante, un capteur photo revu à la hausse, ainsi que les traditionnels gains de performance d’une génération à l’autre.