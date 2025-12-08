Design, processeur… Le Galaxy S26 se dévoile pièce par pièce

Il se pourrait qu’un nouvel aperçu du design des Galaxy S26 ait fuité

Une rumeur récente circule également à propos de la puce Samsung Exynos 2600

Trois modèles phares Galaxy S26 sont attendus pour l’année prochaine

Trois nouveaux candidats pourraient bien faire leur entrée dans le classement des meilleurs smartphones Android lorsque Samsung dévoilera la série Galaxy S26, prévue pour le début de l’année prochaine. Deux fuites récentes permettent déjà d’en savoir un peu plus sur ce que ces appareils pourraient proposer.

D’après Android Authority, des visuels des Galaxy S26 ont été découverts dans le code encore inédit de Samsung One UI 8.5 – la prochaine grande mise à jour logicielle attendue en 2026, en même temps que la sortie des nouveaux modèles phares.

Des rendus nets montrent le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra, les trois modèles pressentis pour un lancement entre janvier et mars. Il semblerait qu’aucun Galaxy S26 Edge ne soit prévu cette année.

Ces images correspondent aux visuels déjà divulgués auparavant, avec des modules photo empilés verticalement sur une île séparée, et des coins arrondis. Visiblement, peu de changements de design sont à prévoir par rapport à la génération Galaxy S25.

Deux puces, deux stratégies

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm (Image credit: Qualcomm)

La deuxième fuite provient du média sud-coréen IT Home (relayé par GSMArena) : Samsung aurait prévu d’équiper uniquement les modèles destinés à la Corée du Sud de son propre processeur Exynos 2600, tandis que les appareils destinés au reste du monde utiliseraient des puces Snapdragon de Qualcomm.

Toujours selon IT Home, cette décision serait liée à des problèmes techniques passés ainsi qu’à des difficultés de production actuelles. Aucun Galaxy S25 n’a été équipé de l’Exynos 2500, même si cette puce figure dans le Galaxy Z Flip 7.

Ce serait assez surprenant de voir l’Exynos 2600 limité uniquement aux modèles coréens, surtout si cette puce est prête dans les temps. Samsung a déjà tenté de déployer ses propres processeurs sur plusieurs marchés, et des rumeurs indiquaient un retour de cette stratégie en 2026.

Cela dit, les plans liés aux puces Exynos changent fréquemment, comme cela a encore été constaté en 2025. Pour les marchés où l’Exynos 2600 ne sera pas utilisé, il est presque certain que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 prendra le relais.