OM System en quête de renouveau : des annonces prometteuses, mais les attentes sont élevées

Le système OM s'apprête à ajouter un nouvel appareil photo à sa gamme

Des objectifs compacts à focale unique résistants aux éclaboussures et à la poussière sont également prévus

Un télézoom de milieu de gamme pourrait être ajouté à la feuille de route des objectifs d'ici fin 2025

Le directeur représentatif et PDG de OM System, Shigemi Sugimoto, a publié une lettre officielle annonçant l’arrivée prochaine de nouveaux appareils photo et objectifs en 2025, tout en confirmant que la marque renforcera son orientation vers les activités en extérieur. C'est une nouvelle enthousiasmante pour les fans de OM System (Olympus), mais l'excitation doit être tempérée par une certaine prudence.

Quatre ans après l’acquisition d’Olympus et l’héritage d’un portefeuille légendaire d’équipements compacts, légers et robustes, peu d’innovations ont été observées dans la gamme micro quatre tiers.

L’un après l’autre, OM System a lancé de nouvelles versions des appareils photo et objectifs existants d’Olympus, avec pour principal changement notable un simple rebranding au nom de OM System. L’OM-1 II, par exemple, a rafraîchi l’OM-1, dernier appareil photo portant le nom Olympus, en y ajoutant un effet de filtre ND progressif intéressant, mais pour le reste, les différences entre les modèles sont minimes.

Les appareils Olympus équipés de capteurs micro quatre tiers étaient déjà excellents. Cependant, pour assurer la pérennité de ce système, OM System doit trouver des moyens de proposer des améliorations significatives dans ses futurs équipements. C’est en tout cas l’attente autour de la prochaine caméra annoncée pour bientôt.

Le successeur de l'OM-5 pourrait-il voir le jour en 2025 ? (Image credit: Future)

Que pouvons-nous attendre du système OM en 2025 ?

Transparence : les mots de Shigemi Sugimoto (post du site OM System, 6 janvier 2025)

"Prochainement, nous prévoyons d’ajouter un nouvel appareil photo à notre gamme ainsi que des objectifs à focale fixe, lumineux et compacts, dotés de performances résistantes aux éclaboussures et à la poussière. Ces produits sont conçus pour relever les défis des environnements extérieurs exigeants et vous permettre de profiter non seulement de la photographie de paysages en plein air, mais aussi de photos authentiques de la vie quotidienne. Par ailleurs, nous travaillons avec ardeur pour commercialiser, d’ici la fin de l’année, le téléobjectif zoom milieu de gamme tant attendu, qui figure sur notre feuille de route."

Ainsi, un nouvel appareil photo, plusieurs petits objectifs fixes et un zoom téléobjectif milieu de gamme sont à prévoir.

Les amateurs de photographie espèrent des nouveautés majeures avec ce prochain appareil OM System. Il est évident qu'il s'agira d’un appareil extrêmement robuste – OM System étant l'une des rares marques à inclure les indices IP officiels dans ses spécifications. L’orientation outdoor fait partie de l’ADN de la marque, là où d’autres restent vagues. Mais quel modèle peut-on attendre exactement ?

Compte tenu de cet accent mis sur la robustesse, les options les plus probables semblent être un OM System OM-5 II ou un OM System OM-1X. Le premier mettrait à jour l’OM-5, un excellent appareil de voyage, qui mériterait au minimum une modernisation, notamment en remplaçant son port micro USB obsolète par un port USB-C désormais standard.

L'OM-D E-M1X est l'un des rares appareils photo Olympus à être rebaptisé OM System. Cela laisse présager une mise à jour de l'imposant appareil phare pour le sport et la faune. (Image credit: Future)

Il pourrait aussi s’agir d’une nouvelle version du modèle phare non encore rebaptisé OM System : l’OM-D E-M1X. Conçu pour les sports et la faune, l’E-M1X avait un gabarit imposant et un coût élevé, devenus peu pertinents avec l’arrivée de l’OM-1, qui proposait une technologie similaire dans un format plus compact et abordable.

De vraies nouveautés et améliorations verront-elles le jour avec ces prochains modèles potentiels ? On espère sincèrement que l’instinct négatif qui pourrait surgir sera démenti, et que OM System proposera des produits excitants, capables de repositionner la marque parmi les meilleurs. Mieux encore, pourquoi ne pas envisager un tout nouvel appareil capable de séduire les fans d’Olympus (OM System), comme un successeur rétro du Pen-F ou un appareil photo hybride d’entrée de gamme abordable ? Voilà ce qui marquerait l’année 2025.