DJI en 2024 : succès, défis et perspectives pour 2025

C'était une année bien remplie pour DJI. Non content d’être la marque de drones incontournable, elle a lancé quatre nouvelles machines volantes grand public en 2024. DJI a également présenté sa dernière caméra d’action, deux microphones sans fil pour créateurs, ainsi qu’une multitude d’accessoires. Une collaboration inattendue sur un vélo électrique a même surpris tout le monde.

Ce sont des lancements particulièrement variés pour une seule année. Globalement, DJI n’a pas sacrifié la qualité : l’Osmo Action 5 Pro figure parmi les meilleures caméras d’action disponibles, tandis que le DJI Mini 4 Pro occupe la première place dans notre classement des meilleurs drones, suivi de près par les Air 3S et Avata 2. Le microphone DJI Mic 2 a même reçu cinq étoiles dans notre test.

C’est rare de voir une telle qualité et diversité de la part d’un fabricant sur une période de 12 mois, sans échec notable. C’est l’une des raisons principales pour lesquelles DJI a été désigné Marque de l’année dans notre palmarès 2024, malgré les incertitudes qui se profilent en 2025 avec une potentielle interdiction des drones DJI aux États-Unis.

Envie de revenir sur ces succès ? Dans cette rétrospective annuelle, voici tout ce que DJI a réussi en 2024 – et un aperçu de ce qui pourrait arriver en 2025.

Les drones DJI en 2024

DJI Avata 2 : Le FPV amélioré

(Image credit: Future | Nico Goodden)

L’Avata 2 est arrivé en 2024 comme successeur du premier Avata, devenant immédiatement le drone FPV préféré. Ses performances en test ont impressionné, tant par sa polyvalence que par sa simplicité d’utilisation : prêt à voler dès la sortie de la boîte, avec des fonctionnalités comme le décollage automatique et des capteurs d’évitement d’obstacles, il permet à presque tout le monde de vivre l’expérience du vol en immersion.

Les pilotes expérimentés peuvent exploiter tout le potentiel de l’Avata 2 en désactivant tout ou partie de ces fonctionnalités, même si notre test à quatre étoiles a relevé une maniabilité parfois délicate en mode manuel. Malgré tout, grâce à une qualité d’image impressionnante et une expérience utilisateur immersive, l’Avata reste un succès.

DJI Mini 4 Pro : Notre nouveau drone pliable préféré

(Image credit: James Abbott)

Pas seulement le meilleur drone DJI, le DJI Mini 4 Pro est aussi notre choix parmi les meilleurs drones en général. Il a même été nommé Meilleur Drone dans notre palmarès 2024. Évolution du Mini 3 Pro, il est considéré comme le meilleur modèle de moins de 250 g jamais conçu. Ses spécifications parlent d’elles-mêmes : vidéo 4K jusqu’à 100 images par seconde et compatibilité avec le profil colorimétrique DJI D-Log M.

Mais les véritables améliorations se trouvent dans les fonctionnalités de sécurité haut de gamme, habituellement réservées aux modèles premium. Cela inclut l’évitement omnidirectionnel des obstacles et une portée de transmission étendue jusqu’à 20 km, le tout dans un format ultra-léger et facile à piloter.

Cependant, il pourrait bientôt perdre son titre, avec des rumeurs concernant de nouveaux modèles DJI Mini 5 et Flip attendus pour 2025.

Lire notre test approfondi du DJI Mini 4 Pro

DJI Air 3S : Un choix de premier ordre pour les passionnés

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Le DJI Air 3 était déjà un choix convaincant pour les amateurs de drones. En 2024, l’Air 3S a été lancé comme une mise à niveau, même si elle n’a pas révolutionné le modèle initial. Lors de notre test, son excellente autonomie et ses commandes de vol simples ont été saluées, tout comme les performances globales de son système multi-caméra.

Les améliorations incluent un capteur plus grand pour la caméra grand-angle, offrant une meilleure qualité en faible lumière, ainsi que des capteurs LiDAR à l’avant pour un meilleur évitement des obstacles en basse lumière. Si l’on possède déjà le DJI Air 3, ce n’est peut-être pas le drone le plus excitant de l’année. Mais pour ceux qui recherchent un modèle de milieu de gamme performant, c’est une option incontournable.

Lire notre test approfondi du DJI Air 3S

DJI Mini 4K : Le vol en 4K à prix abordable

(Image credit: James Abbott)

Évolution du Mini 2 SE, le DJI Mini 4K est désormais considéré comme le meilleur drone d’entrée de gamme pour débutants. Il améliore la qualité vidéo en 4K et propose un zoom numérique 2x, tout en conservant le reste des caractéristiques. Cela inclut une nacelle à 3 axes, une bonne résistance au vent et des temps de vol allant jusqu’à 31 minutes, avec de nombreuses fonctionnalités conviviales via l’application DJI Fly.

C’est également le drone le moins cher de la gamme Mini de DJI, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants. Les capteurs d’évitement d’obstacles ou le suivi avancé ne sont pas inclus, mais pour beaucoup, le Mini 4K est plus enthousiasmant que les drones phares de DJI simplement en raison de son accessibilité : seulement 439,00 € pour le kit de base.

DJI Neo : FPV pour les débutants

(Image credit: James Abbott)

Un drone miniature FPV avec des hélices protégées, le DJI Neo représente bien plus qu'une simple version réduite de l'Avata 2. Léger et compact, il affichait un poids plume de seulement 135 g en 2024. Pourtant, il est équipé de modes de vol autonomes et d'un suivi de sujet grâce à l'IA. Lors des tests, son utilisation s'est révélée incroyablement simple, ce qui en fait un excellent choix pour les pilotes novices en FPV.

Les pilotes plus expérimentés pourraient ne pas être convaincus par sa stabilisation limitée à un seul axe ou par sa vitesse de vol modérée, mais le Neo reste perçu comme un concept enthousiasmant. Affiché à seulement 349,00 € pour le kit de base, il s'agit du drone 4K le moins cher de DJI. Avec la possibilité de voler sans contrôleur grâce à l'application, il rend le FPV bien plus accessible.

Les caméras d'action DJI en 2024

DJI Osmo Action 5 Pro : Une suite gagnante

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

La série Osmo Action de DJI s’est imposée comme un sérieux rival face à la gamme Hero de GoPro. Ce duel a atteint son apogée en 2024 avec l’arrivée du DJI Osmo Action 5 Pro, sacré Meilleure Caméra d’Action lors des Choice Awards, surpassant ainsi la GoPro Hero 13 Black et l’Insta 360 X4.

Les raisons de ce succès sont multiples : en améliorant presque tous les aspects de l’Osmo Action 4, ce modèle propose deux écrans OLED, une autonomie de batterie inégalée et une étanchéité jusqu’à 20 mètres sans boîtier. Bien que la résolution vidéo maximale de 4K soit devancée par celle de la GoPro, une excellente plage dynamique et un mode SuperNight pratique en font une caméra très polyvalente.

En ajoutant une compatibilité fluide avec le DJI Mic 2 (détails ci-dessous) pour un son de qualité, l’Osmo Action 5 Pro s’impose comme l’une des plus grandes réussites de DJI cette année.

Lire notre test approfondi du DJI Osmo Action 5 Pro

Les microphones DJI en 2024

DJI Mic 2 : Enregistrement vocal amélioré

(Image credit: Future)

Lorsqu’il s’agit de créer du contenu de qualité, l’audio est aussi important que la vidéo. Déjà parmi les favoris pour un son fiable en déplacement, le DJI Mic passe à la vitesse supérieure avec une deuxième génération lancée en début d’année. Parmi les nouveautés : un audio en 32 bits float permettant de récupérer les voix, quelle que soit leur intensité, ainsi qu’une réduction intelligente du bruit grâce à l’intelligence artificielle.

Proposé en kit avec deux émetteurs et un récepteur, le DJI Mic 2 est disponible au prix de 349,00 €. Livré dans un boîtier de charge, l’ensemble est automatiquement appairé – une des nombreuses façons dont ce modèle simplifie l’enregistrement audio. Avec ses caractéristiques professionnelles, c’est sans surprise qu’il a été élu Meilleur Accessoire Caméra de 2024.

DJI Mic Mini : Un meilleur son mobile

(Image credit: Future / Tim Coleman)

D’une taille réduite de moitié par rapport au Mic 2, le Mic Mini a rejoint la gamme d’accessoires DJI en fin d’année 2024. Plus petit, plus simple et plus abordable, il cible les créateurs de contenu qui réalisent principalement leurs vidéos avec un smartphone. Bien que le Mic 2 soit plus adapté aux professionnels, le Mic Mini séduit par son excellent rapport qualité-prix et sa simplicité d’utilisation.

Avec seulement 10 g par micro, ce système à deux microphones s’attache via clip ou aimant et se connecte sans effort au mobile grâce au Bluetooth. Concurrent direct du Rode Wireless Micro, il gagne en polyvalence grâce à la possibilité de l’utiliser avec une caméra via un port jack 3,5 mm.

Nos tests ont révélé une qualité audio remarquable, même dans des environnements bruyants. Proposé à un tarif compétitif de 169,00 € pour le kit complet, le Mic Mini s’annonce comme un best-seller pour DJI.

Accessoires DJI en 2024

DJI Goggles 3 et N3 : Les yeux rivés sur le prix

(Image credit: DJI)

Les Goggles 3, lancées avec l’Avata 2, sont équipées de doubles écrans Micro-OLED en 1080p et prennent en charge la transmission vidéo nouvelle génération O4. Lors des tests, cela s’est traduit par une "qualité d’image inégalée" et "l’expérience FPV la plus immersive disponible". Le casque s’est également révélé léger, compact et ergonomique.

Plus récemment, les Goggles N3, les casques FPV les plus abordables jamais proposés par DJI, ont fait leur apparition. Proposées à moins de la moitié du prix des Goggles 3, elles sont conçues pour accompagner le DJI Neo et offrir un ensemble FPV accessible pour les débutants. Elles sont disponibles seules à 269,00 € ou dans le pack DJI Neo Motion Fly More Combo pour 529,00 €.

À l’intérieur, on trouve un écran LCD au lieu d’écrans Micro-OLED. Malgré ce choix, les Goggles N3 prennent en charge la transmission vidéo O4, ce qui en fait une proposition particulièrement attrayante. Leur prix abordable en fait même un succès encore plus marquant pour DJI que les Goggles 3.

Contrôleurs DJI : Un vol raffiné

(Image credit: James Abbott)

La RC Motion 3 permet un contrôle à une main avec joystick amélioré, idéal pour piloter avec un casque FPV. Testée avec l’Avata 2, cette manette s’est révélée intuitive, surtout pour les novices, en comparaison avec les manettes de style gaming de DJI, qui offrent un contrôle manuel plus précis aux utilisateurs expérimentés.

Parmi ces manettes gaming, la DJI FPV Remote Controller 3 a également été lancée cette année. Presque identique à la Remote Controller 2, elle intègre des antennes et est optimisée pour le système de transmission vidéo basse latence O4 utilisé par l’Avata 2. Cependant, son ergonomie ne s’est pas montrée idéale pour voler en mode manuel lors des tests.

Enfin, la RC-N3, lancée avec le DJI Neo, a été pensée pour être utilisée avec un smartphone fixé sur le dessus. Bien que ces nouveautés ne révolutionnent pas le marché, elles témoignent de l’engagement constant de DJI à affiner les solutions de pilotage pour ses fans.

Stations d'alimentation DJI : Idéales pour les utilisateurs intensifs de drones

(Image credit: DJI)

Les Power 500 (512 Wh de capacité) et Power 1000 (1 024 Wh de capacité) ont été conçues pour recharger les drones DJI sur le terrain, loin d’une prise électrique. Ces unités devraient séduire tous ceux qui filment pendant de longues périodes.

Les performances varient selon le drone rechargé, mais DJI fournit des estimations : un drone de la série Mavic 3 passe de 10 % à 95 % en 32 minutes. En plus de redonner vie aux drones, ces stations peuvent recharger d’autres équipements, comme des smartphones ou des ordinateurs portables.

DJI a également lancé récemment un accessoire puissant : la Power Expansion Battery 2000. Cette batterie, qui se connecte au-dessus de la Power 1000 via un câble, ajoute une capacité supplémentaire de 2 048 Wh. Il est même possible d’enchaîner jusqu’à cinq unités pour atteindre une capacité maximale de 11 264 Wh, une solution idéale pour les tournages intensifs en pleine nature.

DJI Avinox : En route vers de nouveaux horizons

(Image credit: DJI / Amflow)

En tirant parti de son expertise en batteries et moteurs issus des drones et stabilisateurs, DJI a dévoilé le système Avinox Drive.

Intégré pour la première fois sur l’Amflow PL, un VTT électrique, ce système est accessible via un écran OLED de 2 pouces intégré au cadre. L’application Avinox permet également d’activer un mode antivol et de personnaliser des paramètres comme la puissance et le couple. L’algorithme Smart Assist ajuste automatiquement l’assistance en fonction de la résistance rencontrée pendant la conduite.

Cette avancée est prometteuse à plusieurs titres. Elle laisse entrevoir une intégration de la technologie DJI dans certains des meilleurs vélos électriques. D’autant plus que la marque Amflow, à l’origine du vélo, est une startup "incubée par DJI". Cela montre aussi que le fabricant souhaite continuer à explorer de nouvelles industries et applications pour ses technologies.

Qu'attendre de DJI en 2025 ?

Même sous la menace d'une interdiction imminente aux États-Unis, DJI ne semble pas prêt à ralentir en 2025. Au contraire, selon certaines rumeurs, le fabricant serait en train d'accélérer la cadence, peut-être en anticipation d’un nouveau projet de loi du Congrès visant à interdire à DJI et Autel Robotics de vendre de nouveaux drones sur le territoire américain.

Aucune feuille de route officielle ne précise les plans exacts du fabricant, mais plusieurs fuites et rumeurs donnent une idée des nouveaux produits attendus pour l'année prochaine.

Les drones DJI en 2025 : Des améliorations aériennes ?

(Image credit: DJI)

DJI Flip

Des fuites récentes indiquent que DJI travaille sur un drone pliable et ultra-compact. Une source fiable a révélé une vidéo montrant comment le Flip pourrait se replier pour tenir dans une poche. Il est suggéré qu’il sera équipé de transmissions vidéo O4, de protections d’hélices comme le DJI Neo, et peut-être d’un système d’évitement des obstacles basé sur le Lidar.

On ignore encore où ce modèle se positionnerait entre le DJI Neo et le DJI Mini 4 Pro, sauf si DJI le propose comme une option ultra-abordable et adaptée aux débutants, à l'image du DJI Spark. Certains le considèrent comme un successeur spirituel du Mini 3. À voir avec le temps.

DJI Mavic 4 Pro

Des documents déposés auprès de la FCC aux États-Unis laissent penser que DJI prépare le remplacement du Mavic 3 Pro à triple caméra par le Mavic 4 Pro en 2025. Peu d'informations concrètes circulent sur ses spécifications, mais une batterie plus grande semble être envisagée, potentiellement accompagnée d’un nouveau design.

Des images supposées montrer une unité de test du Mavic 4 Pro laissent entrevoir une caméra repensée, bien que cela reste encore vague. La date d'annonce officielle n'est pas connue, mais si les rumeurs s'avèrent, 2025 s’annonce comme une nouvelle grande année pour DJI.

Les caméras d'action DJI en 2025 : Un 360° ?

DJI Osmo 360

Malgré une solide réputation dans le domaine des caméras d'action, DJI n'a pas encore investi le marché des caméras à 360 degrés. Cela pourrait changer en 2025.

Certains évoquent le DJI Osmo 360 comme une tentative de rivaliser avec les meilleures caméras 360, notamment l’Insta360 X4. Les dépôts auprès de la FCC semblent confirmer cette orientation. Ce marché est déjà très concurrentiel, et on ignore encore ce que DJI pourrait proposer de vraiment innovant.

Cependant, au vu de la qualité du DJI Osmo Action 5 Pro et du report de la prochaine caméra 360 de GoPro, la Max 2, une caméra 360 signée DJI pourrait bien devenir la nouvelle référence.

Les stabilisateurs DJI en 2025 : toujours plus fluides ?

DJI RC Track

Initialement attendu avec le DJI Air 3S, le contrôleur RC Track serait un accessoire conçu spécifiquement pour le mode "follow-me" des drones DJI. Plus compact que les contrôleurs standard, des images divulguées montrent un dispositif simplifié qui offrirait un contrôle basique et permettrait aux drones, comme l’Air 3S, de suivre leur utilisateur avec plus de précision.

Ce type de télécommande n’est pas une première, comme l’avait montré le Skydio Beacon, mais il s’agit d’une nouvelle direction pour DJI. Cet accessoire pourrait offrir davantage de flexibilité aux vidéastes et pilotes solitaires.

DJI Osmo Mobile 7

Un autre dépôt auprès de la FCC suggère qu’une nouvelle version du stabilisateur pour smartphone de DJI est imminente. L’Osmo Mobile 6 avait reçu d’excellentes critiques pour sa capacité à aider les créateurs de contenu à capturer des vidéos stables avec les meilleurs smartphones.

Peu d'informations circulent sur les nouvelles fonctionnalités, mais il est probable que l’Osmo Mobile 7 sera une amélioration subtile plutôt qu’une refonte totale. Le support de l'Apple DockKit, permettant d’utiliser les stabilisateurs avec l’application caméra native d’iOS, pourrait être ajouté.