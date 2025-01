Fujifilm Instax Wide Evo : l'appareil instantané qui promet de faire sensation

L'Instax Mini Evo (ci-dessus) est un bel appareil photo, mais le Wide Evo pourrait combiner son design et ses caractéristiques avec un format de film plus grand.

Fujifilm serait sur le point de lancer plusieurs appareils photo hybrides en 2025, dont le X-E5 et un intriguant compact moyen-format nommé GFX100RF. Mais pour ceux qui cherchent un compagnon abordable et axé sur le plaisir pur, la rumeur autour de l’Instax Wide Evo pourrait être la plus excitante de toutes.

D’après le site Fuji Rumors, l’Instax Wide Evo devrait être dévoilé « bientôt », et sa recette semble assez simple. Il suffirait de croiser l’Instax Mini Evo (un appareil photo instantané hybride mêlant numérique et argentique) avec un Fujifilm Instax Wide 400, et le résultat s’annonce prometteur.

Les sources de Fuji Rumors avancent que cet Instax Wide Evo sera « considéré comme le plus beau des appareils Instax jamais créés ». C’est une appréciation subjective, mais l’Instax Mini Evo reste, pour beaucoup, l’appareil instantané le plus élégant sur le marché.

Même s’il est fabriqué en plastique, son design mêlant simili-cuir et chrome, dans un style proche des télémétriques, rappelle une version instantanée des appareils Fujifilm X-Pro.

Pour l’instant, les caractéristiques techniques restent floues – il est encore incertain que l’appareil reprenne l’objectif équivalent 35 mm, le flash automatique, le retardateur et d’autres fonctionnalités du Mini Evo. Une nouveauté notable évoquée est la présence d’un bouton de « rembobinage de film » sur le boîtier, à tourner pour imprimer ses photos.

Tout cela semble prometteur, mais c’est surtout le concept global d’un appareil Instax Wide élégant et polyvalent qui suscite beaucoup d’attente.

Pourquoi choisir l'Instax Wide Evo

Le Fujifilm Instax Wide 400 (ci-dessus) produit de superbes tirages, mais ce n'est pas le plus beau des appareils et il manque de fonctionnalités modernes. (Image credit: Beth Nicholls)

Les films Instax existent en trois formats (Mini, Square et Wide), et le Wide a toujours été préféré par beaucoup pour sa ressemblance avec une vraie photo plutôt qu’un simple autocollant souvenir. Le format Wide correspond à deux impressions Mini avec une photo mesurant 8,6 x 10,8 cm.

Le problème, c’est que Fujifilm ne propose actuellement qu’un seul appareil Wide, et ce modèle n’est ni très complet ni particulièrement esthétique. Un Instax Wide Evo pourrait corriger ces défauts tout en apportant une solution à l’un des principaux inconvénients du format Wide : le coût élevé des films.

L’avantage d’un appareil instantané hybride, comme la série Evo, réside dans le fait que les images sont capturées numériquement avant d’être imprimées. Cela permet de sélectionner celles que l’on souhaite imprimer, ce qui est particulièrement utile lorsque les packs de 20 photos coûtent plus de 20 euros. Bien sûr, cela n’offre pas l’expérience pure d’une exposition directe sur film et du développement, mais cela reste beaucoup plus pratique, surtout pour des familles.

Par exemple, l’Instax Mini Evo a été recommandé à un ami cherchant un appareil instantané pour son enfant, et l’expérience a été un succès. L’utilisation reste amusante et intuitive, avec en prime la possibilité de connecter l’appareil à d’autres smartphones pour s’en servir comme imprimante Bluetooth lors d’événements.

Quelques autres exemples d'impressions de l'Instax Wide (Image credit: Future / Tom Morgan)

Le comble du bonheur serait que l’Instax Wide Evo puisse également imprimer directement depuis un Fujifilm X-T5, mais cela reste incertain. Fujifilm limite pour l’instant l’impression directe à certains modèles, obligeant les autres à passer par l’application smartphone.

Cela dit, ce ne serait pas un obstacle rédhibitoire, et l’Instax Wide Evo pourrait bien séduire si ses promesses se confirment. Et il semble que l’attente pour en avoir le cœur net ne sera pas longue.