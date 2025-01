Fujifilm Instax Wide Evo : le charme d’un appareil instantané premium qui séduit tous les amateurs

Le nouvel Instax Wide Evo utilise un film grand format et est doté de l'objectif le plus large de tous les Instax, ce qui vous garantit une plus grande capacité d'agrandissement de vos photos

Il s'agit d'un appareil photo instantané hybride, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner les photos à imprimer

Il coûte 379,99 €

Fujifilm dévoile son nouvel appareil photo instantané hybride, l'Instax Wide Evo, qui rejoint l'Instax Mini Evo. Comme son nom l'indique, le Wide Evo utilise du papier au format large, similaire à l'Instax Wide 400, qui offre le plus grand format d'impression Instax disponible. Cependant, ce modèle se distingue par son design particulièrement élégant, une nouveauté très attendue.

En tant qu'appareil photo instantané hybride, le Wide Evo est équipé d'un écran LCD de 3,5 pouces permettant de cadrer les photos avec précision. Il propose également l'option de capturer d'abord et d'imprimer ensuite grâce à l'application Fujifilm. Une large palette d'effets pour les objectifs et les films est disponible, avec un total impressionnant de 100 combinaisons possibles, complétées par d'autres styles de film.

Une innovation notable sur le Wide Evo réside dans son nouvel objectif ultra grand-angle 16 mm f/2.4, le plus large jamais conçu pour une caméra Instax. Cela permet d'inclure davantage d'éléments dans chaque photo, une caractéristique particulièrement utile pour les selfies et les photos de groupe. De plus, toutes les photos peuvent être sauvegardées sur une carte Micro SD (vendue séparément).

Avec un prix de 379,99 €, l'Instax Wide Evo est l'appareil le plus onéreux de la gamme Instax. Un étui en cuir optionnel est également disponible, au prix de 44,99 €.

L'apparence est-elle importante ?

Les appareils photo instantanés, par leur nature, accordent une place importante au style. C'est probablement ce qui explique pourquoi l'Instax Wide Evo apparaît comme un sérieux candidat au titre du meilleur appareil instantané.

En réalité, la concurrence est limitée. L'unique autre modèle Instax fonctionnant avec des films grand format est l'Instax Wide 400, un appareil encombrant et peu élégant. Il est difficile d'imaginer quelqu'un se promenant avec ce modèle massif lors d'une balade en ville. L'arrivée du Wide Evo offre enfin une alternative convaincante.

Son design rappelle le Fujifilm GFX100 II, le modèle phare moyen format de la marque. Bien que ce style ne séduise pas tout le monde, il ne manque pas de caractère. Par ailleurs, l'Instax Wide Evo a été considérablement affiné par rapport au Wide 400, offrant une meilleure prise en main. En tant que modèle hybride, il permet de capturer une image avant de l'imprimer, réduisant ainsi le gaspillage de papier.

Le concept hybride des appareils Evo apporte une véritable valeur ajoutée face aux modèles classiques. Dans le cas du Wide Evo, l’objectif ultra grand-angle 16 mm f/2.4 s’avère idéal pour les photos de groupe et les selfies. En photographie instantanée, il est essentiel de remplir le cadre avec son sujet, et un objectif grand-angle facilite grandement cet exercice.

Le Wide Evo séduit dès le premier regard. Une analyse plus approfondie sera partagée lors de la publication du test complet, actuellement en cours.