Fujifilm dévoile l'Instax Wide 400 - l'appareil photo instantané pour les grandes occasions

Fujifilm a dévoilé son dernier appareil photo instantané, l'Instax Wide 400, qui remplace directement l'Instax Wide 300, vieux de 10 ans. Le nouveau modèle utilise le papier Instax Wide, le plus grand des trois formats Instax, les deux autres étant Mini et Square.

Les formats de film Instax sont identiques en hauteur, mais varient en largeur : la zone d'image des tirages Instax Wide mesure 99 x 62 mm (3,9 x2,44 pouces), tandis que Square mesure 62 x 62 mm (2,44 x2,44 pouces) et Mini 46 x 62 mm (1,8 x2,44 pouces). La largeur de l'Instax Wide 400 étant deux fois supérieure à celle de l'Instax Mini, vous pouvez confortablement prendre des photos de groupe plus grandes avec l'Instax Wide 400.

Nous pensons que l'Instax Wide 400 est un choix logique pour les événements et nous l'imaginons très populaire auprès des invités lors des mariages et autres événements similaires. Cependant, pour obtenir des tirages plus importants, il faut un appareil photo plus grand. L'Instax Wide 400 est un appareil vraiment gargantuesque, mieux adapté aux grandes occasions, et si vous voulez un appareil photo pour vous promener, vous pouvez envisager des options de format plus petit, comme l'Instax Mini 12.

Le nouvel appareil photo est disponible uniquement en vert sauge et coûte 149,99 €. Les packs de films Instax Wide sont proposés de 9 € à 20 € pour un double pack de 10 feuilles.

Nous avons assisté au lancement de l'Instax Wide 400 et nous avons eu le temps de formuler nos premières impressions, alors qu'en avons-nous pensé ?

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman)

L'Instax Wide 400 : plus grand, plus large, plus beau

Un nouvel appareil photo Instax Wide est une rareté - il s'agit d'un format de niche. Vous obtenez la plus grande taille d'impression Instax disponible, au format paysage, adaptée aux panoramas, aux photos de groupe et peut-être aux selfies de voyage. Nous préférons l'Instax Square, qui offre un bon équilibre entre la taille et l'intimité, avec des tirages qui peuvent facilement être affichés en groupe.

La taille de l'Instax Wide 400 est indéniable - vous tenez une imprimante avec un objectif, après tout. Pourtant, malgré ses proportions imposantes, il s'agit d'un appareil assez simple et automatisé, contrairement au récent Instax Mini 99 destiné aux photographes créatifs.

L'appareil photo propose deux groupes de mise au point : 0,9 m à 3 m et 3 m à l'infini, une manivelle de retardateur avec un compte à rebours qui indique le temps restant avant la prise de vue. L'appareil est également équipé d'un flash intégré toujours actif.

L'Instax Wide 400 dispose d'un viseur optique agréable et lumineux qui donne une idée de la perspective, bien que pour une composition précise, il faudrait placer le sujet central dans le coin inférieur gauche du viseur. Si l'on aligne la prise de vue sur le viseur, les sujets apparaissent plutôt en haut à droite.

Image 1 of 6 (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman)

Il n'y a pas de miroir à selfie - un accessoire à clipser - comme sur la plupart des autres appareils Instax actuels, mais ici le miroir est superflu. Tenir l'appareil à bout de bras et le pointer dans notre direction suffisait.

Si vous aimez le format Instax Wide mais que vous n'aimez pas l'idée de cet appareil photo volumineux, l'imprimante Fujifilm Instax Link Wide est une alternative solide. Vous pouvez vous connecter à l'imprimante portable via Bluetooth en utilisant l'application Instax sur votre téléphone, avec l'avantage de pouvoir choisir les photos que vous imprimez. Cependant, vous perdez l'expérience immédiate que procure un appareil photo Instax.

Comme avec tous les appareils photo Instax, les tirages ont une belle qualité vintage, tandis que le coût du papier surpasse celui des appareils Polaroid plus onéreux. Nous partagerons bientôt une évaluation complète de l'Instax Wide 400.