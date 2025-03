Toujours pas de Fujifilm X100VI ? Ce compact premium Leica est moins cher et disponible

Les appareils photo compacts haut de gamme sont en vogue et de plus en plus difficiles à obtenir. L'annonce d'une livraison sous une semaine pour le Leica D-Lux 8 est donc une agréable surprise.

Pendant ce temps, les délais pour le Fujifilm X100VI restent longs, un an après son lancement. Quant au Canon PowerShot G7X Mark III, il n’a jamais été aussi difficile à trouver après son explosion sur TikTok – tout comme son prix.

Difficile donc de ne pas être surpris en constatant que le Leica D-Lux 8 est disponible à l’achat dès maintenant. Son prix de 1 590,00 € semble même raisonnable face à ses concurrents et il s'avère légèrement moins cher que le Fujifilm X100VI aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le modèle le plus abordable de Leica (hors appareil instantané Sofort 2) embarque un capteur Micro Four Thirds de 17 MP, un objectif 24-75 mm f/1.7-2.8 et des finitions premium inspirées du Leica Q3. Un compact polyvalent et bien conçu.

Toutefois, il s’agit surtout d’une mise à jour mineure du D-Lux 7, sorti il y a plusieurs années. Face aux derniers compacts haut de gamme comme le X100VI, sa technologie semble légèrement datée. Faut-il malgré tout l’acheter ?

Le D-Lux 8 est un compact à point rouge petit et bien équilibré, doté d'un zoom rapide et d'une qualité de fabrication supérieure. (Image credit: Future)

Appuyer sur la gâchette ?

Le test du Leica D-Lux 8 lui a attribué une note de 3,5 étoiles, signe qu'il n'est pas le meilleur de sa catégorie. Son matériel vieillissant a pesé dans cette évaluation, et l'absence d'un écran tactile inclinable ou orientable a été regrettée face à son écran fixe.

Cela dit, le marché des compacts n’a pas énormément évolué ces dernières années. Certains modèles avec du matériel ancien restent encore très performants aujourd’hui.

Le D-Lux 8 peut-il rivaliser avec les modèles phares du moment ? Il semble surpasser le PowerShot G7X Mark III sur presque tous les points, mais se fait devancer par le Fujifilm X100VI.

Ces deux appareils appartiennent à des catégories bien distinctes : le Leica intègre un zoom et un format plus compact, tandis que le Fujifilm propose un objectif fixe et un capteur APS-C de 40 MP pour des images plus nettes, avec en prime un viseur hybride et un écran inclinable.

Entre le Leica et le Fujifilm, le choix se porterait sans doute sur le X100VI. Mais pour beaucoup, ce choix n’existe même pas en raison des stocks limités.

Pour l’instant, l’intérêt pour les compacts ne faiblit pas. Des liens vers les modèles favoris de TechRadar sont disponibles ci-dessous. À noter que les appareils Leica conservent généralement bien leur valeur, ce qui peut justifier l’achat d’un D-Lux 8 tant qu’il est encore en stock.