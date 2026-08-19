Attrapez-les tous… en photo : Polaroid dévoile des appareils Pokémon en édition limitée

(Crédit photo: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Polaroid et Pokémon annoncent ensemble une gamme d’appareils photo instantanés et d’accessoires aux couleurs de Pokémon

La collection comprend un Polaroid Now Gen 3 façon Poké Ball et deux Go Gen 3 inspirés de Pikachu et Nymphali

Tous les produits, y compris les films et accessoires Pokémon, seront proposés en édition limitée

Chez TechRadar, l’enthousiasme pour Polaroid n’est pas nouveau. Mais cette collaboration inattendue donne presque envie d’avoir attendu un peu avant d’acheter le Polaroid Go Gen 3.

Polaroid s’est associé à Pokémon pour célébrer les 30 ans de la franchise, dont les premiers jeux sont sortis sur Game Boy en 1996. La marque propose pour l’occasion une gamme d’appareils et d’accessoires Pokémon en édition limitée.

Le modèle le plus remarquable est probablement le Polaroid Go Gen 3 Pikachu. Il adopte le jaune électrique emblématique du personnage, avec une dragonne jaune rappelant l’éclair de sa queue et une illustration de Pikachu sur le boîtier.

Oui, il s’agit bien d’un étui pour appareil photo en forme de Poké Ball. (Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Une autre version du même appareil s’inspire de Nymphali, avec une dragonne reprenant les couleurs rose, blanche et bleue du Pokémon de type Fée.

(Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Il est également possible d’opter pour le plus grand Polaroid Now Gen 3, compatible avec les films I-Type pleine taille, décliné dans les couleurs rouge, blanche et noire d’une Poké Ball.

Petit détail particulièrement réussi, les trois appareils disposent également d’un déclencheur en forme de Poké Ball.

Ceux qui possèdent déjà un appareil Polaroid peuvent également profiter de la collaboration.

La collection comprend des films Polaroid Go et I-Type Pokémon, avec des cadres inspirés de monstres emblématiques comme Salamèche, Mélofée et Carapuce, en plus de Pikachu et Nymphali. Une dragonne Pokémon est également proposée.

Polaroid commercialise aussi un étui et un album photo pour le Polaroid Go reprenant la forme et le style d’une Poké Ball.

Les éditions spéciales Go Gen 3 Pikachu et Nymphali sont annoncées à 99,99 dollars, tandis que le Now Gen 3 Poké Ball démarre à 139,99 dollars.

Les films I-Type en édition spéciale coûteront 22,99 dollars, contre 24,99 dollars pour le film Go. Cela représente seulement quelques dollars ou livres supplémentaires par rapport aux films Polaroid classiques.

Aucun tarif français n’a encore été annoncé. Les précommandes du 25 août concernent pour l’instant les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Les trois appareils accompagnés de leurs cadres personnalisés. (Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Les quantités seront limitées. Les fans inconditionnels de Pokémon qui souhaitent se lancer dans la photographie instantanée auront donc probablement intérêt à ne pas trop attendre.