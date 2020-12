Cadeaux de Noël 2020 : qu’offrir à un photographe amateur ou confirmé ?

Nos guides de Noël 2020 Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes

Vous cherchez des idées cadeaux originales pour un proche passionné par la photo ? Compte tenu du coût et de la complexité de la tâche, il n'est pas toujours facile de trouver le lot idéal à déposer sous le sapin. C'est pourquoi TechRadar est là pour vous aider à finaliser vos achats avant le 24 décembre au soir.

Plutôt que de vous diriger vers des boîtiers ou des objectifs qui ne parleront qu’aux initiés, nous vous recommandons des accessoires, souvent relayés comme achats secondaires par les photographes - et qui s’avèrent pourtant ô combien indispensables. Sac de transport, flash, trépied, logiciel de retouche, imprimante… Vous êtes sûr ici de faire plaisir.

Et si vous préférez opter pour un appareil photo performant et solide, ces modèles devraient vous intéresser :

Billingham Hadley One Un moyen de transport luxueux pour son équipement photo. Prime 329 € Voir à Amazon 8 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Finition de qualité Plusieurs coloris Des poches pour tous types de matériel Plutôt cher

Le Hadley One de Billingham est un magnifique sac de transport qui s'adresse à ceux qui veulent voyager léger. Parfait pour se promener en ville, il arbore un design classique et élégant, avec plusieurs coloris mis à disposition (toile noire, kaki, bordeau, vert-chocolat…). Son cuir de qualité supérieure garantit une résistance au temps et aux tâches.

Il dispose de plusieurs compartiments séparés pour ranger un appareil photo sans miroir ou un reflex numérique, ainsi qu'un ordinateur portable de 13 pouces. Si vous souhaitez offrir un présent haut de gamme, unique, et qui ne décevra jamais, le Hadley One est une sérieuse option.

Manfrotto Pixi Evo Un trépied incroyablement compact, à emporter partout. 39,88 € Voir à Cdiscount FR 419 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Supporte des charges importantes Se plie et se range facilement Toujours stable Posé au sol, il parait un peu large

Les mini-trépieds rendent service à bon nombre de photographes qui souhaitent stabiliser à la perfection leur cadre. Malgré leur taille réduite, ils restent généralement encombrants, parfois trop fragiles, et il est facile de les laisser prendre la poussière au fond du grenier. Le Pixi Evo ne rencontre pas ce type de problèmes. Il peut supporter le poids d’un gros zoom, sans perdre en flexibilité. Grâce à sa tête sphérique et ses pieds extensibles, il se pose n’importe où, même sur une surface quelque peu inégale - et il pivote aisément pour mieux verrouiller votre sujet.

Il se replie en quelques secondes, sans prendre de place. Tant est si bien qu’il fera office de parfait assistant pour produire des clichés extrêmement nets et précis.

(Image credit: Adobe)

Adobe Photoshop Elements 2021 Retoucher ses photos n’a jamais été aussi simple. 83,99 € Voir à Conrad Electronic Prise en main très intuitive Retouches guidées L'abonnement offre plus de fonctions Peut-être trop standard pour certains

Le dernier pack Creative Cloud Photography d'Adobe, qui comprend Photoshop CC, Lightroom CC et Lightroom Classic CC, est idéal pour les photographes chevronnés à la recherche de modules de retouche complets et haut de gamme. Comme tous les utilisateurs ne sont pas friands de la formule d’abonnement annuel, il existe Photoshop Elements 2021 - une alternative qu’il suffit d’installer sur son ordinateur pour une utilisation à vie.

Intégrant un grand nombre des fonctions avancées de la version premium, Photoshop Elements 2021 accompagne principalement les débutants mais sera tout aussi agréable à l’emploi pour les inconditionnels d’Adobe qui peuvent toujours compter sur sa polyvalence.

(Image credit: Samsung)

Samsung T5 Peur de perdre des photos ? Ce SSD externe est une malle aux trésors à prix raisonnable. Check Amazon Très petit et léger Super rapide Tarif attractif Un exemplaire ne suffit pas pour les photographes zélés

Le Samsung T5 est toujours considéré comme LA référence en matière de SSD externes, par le monde de la photographie dans sa globalité. Et il est aujourd'hui plus abordable que jamais.

Grâce à son faible encombrement, il est particulièrement adapté pour les photographes appelés à se déplacer au quotidien et qui ont besoin de sauvegarder leurs photos après chaque prise de vue. Il est également très rapide, grâce à une connexion USB de type C qui permet d’optimiser au maximum la vitesse d’écriture, comme de lecture, des fichiers photo ou vidéo compilés. Il est disponible en plusieurs versions - 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To -, les deux du milieu constituant des cadeaux de Noël sublimes.

Fujifilm Instax Share SP-3 De quoi donner vie instantanément à la galerie photo de son smartphone. Prime 159,99 € Voir à Amazon 128 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Impression rapide Le mode d’emploi le plus simple du marché Recharges coûteuses Un peu encombrant

Le Fujifilm Instax Share SP-3 permet de donner vie aux photos accumulées dans un smartphone, et que nous finissons par oublier / supprimer au fil des années. Cette petite imprimante géniale assure un transfert sans fil quasi-instantané entre la galerie d’images du smartphone source et l’Instax Share SP-3, capable de délivrer des impressions au format carré. Le polaroid affiche une taille compacte de 86 x 72 mm, dont 62 x 62 mm occupé par le cliché imprimé.

En outre, un bouton de réimpression pratique donne la possibilité de partager plusieurs fois la même impression avec ses amis. Et s’il n’y a pas assez de photos dans votre smartphone, celles publiées sur Facebook et Instagram peuvent également être immortalisées par le SP-3.

Lastolite Ezybox Speed-Lite 2 Capturer la lumière. Today's best Lastolite Ezybox Speed-Lite 2 deals Prime 66,38 € Voir à Amazon 24 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Offre une luminosité douce et agréable Mise en place rapide Convient plutôt pour les portraits Certaines alternatives sont moins chères

Un système de flash livré par défaut peut fournir une lumière peu flatteuse, ce qui est néfaste pour la qualité finale de la prise de vue. C'est pourquoi cette « mini boîte à lumière » de Lastolite complètera parfaitement les flashes speedlight, afin d’adoucir la lumière présentée. Sa taille relativement compacte permet de magnifier les portraits mais n’est pas forcément adaptée aux cadres plus larges. Qu’importe, il existe des versions plus grandes disponibles dans n’importe quelle enseigne généraliste.

Mais si un photographe désire apprivoiser la lumière, il apprendra très vite l’essentiel des astuces clés via ce matériel de base. Qui, en plus, se plie et se range facilement dans un sac de transport, à l’instar du Hadley One.

(Image credit: Canon)

Canon Pixma Pro-100 Notre imprimante photo numéro un. Check Amazon 168 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Une qualité d'impression exceptionnelle Compatible avec la plupart des formats papier Reste un produit haut de gamme donc onéreux La recharge d’encre représente un budget supplémentaire

La Canon Pixma Pro-100 est une excellente imprimante pour le photographe amateur comme professionnel. Grâce à son système d’impression à 8 encres, la Pro-100 offre une superbe colorimétrie, avec une définition précise de 4800 x 2400 dpi, la même que sa cousine Pixma Pro-1, plus coûteuse. Elle produit également des tirages noir et blanc exceptionnels et possède une vitesse d'impression décente de 9,7 pages par minute. Ce qui en fait l’un des modèles les plus polyvalents pour n’importe quel utilisateur et qui lui vaut assurément la place de championne des imprimantes photo à ce jour.

(Image credit: Wacom)

Wacom Intuos Pro Small Pour les perfectionnistes et les obsédés du pixel parfait. Prime 219,88 € Voir à Amazon Le stylet très précis Compacte et portable Sans doute trop par rapport à ses concurrentes Il manque quelques logiciels libres compatibles

Si vous devez utiliser Photoshop régulièrement, faire des retouches délicates et modifier certaines zones de vos photos, une tablette graphique peut transformer totalement votre façon de travailler. Alors qu'une souris ou un pavé tactile assure le minimum, un appareil comme celui de Wacom offre beaucoup plus de précision et de contrôle.

En plus de pouvoir utiliser le stylet fourni pour bénéficier d’une précision absolue, la tablette prend également en charge les commandes tactiles. Cela vous permet d'utiliser la Wacom comme un smartphone ou une tablette, avec des zooms effectués par simple déplacement du pouce et de l’index.