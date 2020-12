Cadeaux de Noël 2020 : les meilleures propositions pour un Apple Addict

Ce Noël sera quelque peu particulier et vous souhaitez le rendre encore plus spécial ? Si vous manquez d’idées cadeaux ou que vous souhaitez un peu plus d’inspiration, nous avons ici ce qu’il vous faut pour finaliser votre liste de Noël. Gamers, photographes, sportifs, Apple addicts, vous êtes sûrs de n’oublier personne grâce à nos propositions ciblées.

Aujourd’hui, les fans de la marque à la pomme sont à l’honneur. Si vous connaissez quelqu’un qui n’a pas hésité à se ruer sur l’iPhone 12 ou le Mac mini M1, dès le jour 1 de leur lancement, alors vous êtes au bon endroit pour les surprendre le 25 décembre prochain.

Les produits Apple ne sont pas forcément connus pour leur coût accessible, c'est pourquoi nous avons rassemblé une sélection d'options allant du gadget bon marché aux produits compagnons qui deviendront très vite indispensables comme l’enceinte HomePod Mini. Pour les plus jeunes, des jeux en réalité augmentée - qui intrigueront toute la famille - concluraient une parfaite commande au Père Noël.

Apple HomePod Mini Une petite enceinte intelligente et pleine de ressources.

À seulement 99 €, le HomePod Mini s’impose comme une alternative décente au premier HomePod - toujours disponible mais 230 € plus cher. Ce petit - par la taille mais grand par les capacités - rival de l’Amazon Echo (2020) et de la Google Nest Audio, ne peut que plaire à celles et ceux qui désirent naviguer essentiellement dans un écosystème Apple. D’autant qu’il prend très peu de place dans le salon ou dans un bureau, de par ses dimensions compactes.

Si Siri n'est pas encore la meilleure IA disponible sur le marché (elle a encore fort à faire face à Google Assistant et Alexa), le HomePod Mini sait se faire apprécier par sa qualité sonore enrichie et de multiples fonctions que son utilisateur adoptera bien assez tôt. Alimentée par la nouvelle puce S5 d'Apple, cette enceinte intelligente peut se transformer en haut-parleur stéréo si elle est couplée avec sa jumelle. Donnant même la possibilité de générer un son immersif à 360 degrés, et d’amplifier le potentiel d’une maison connectée.

Beasts of Balance Construisez, jouez, défiez depuis votre iPad / iPhone… mais pas que ! Prime 39,99 € Voir à Amazon 192 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un jeu d’adresse amusant en réalité augmentée Conçu pour tous les membres de la famille La partie ne se passe pas devant l’écran Peut sembler répétitif après quelques parties

Beasts of Balance fusionne les règles du Jenga avec l’émulation des jeux Pokémon. Facile à apprendre, mais diablement difficile à maîtriser, ces parties aussi prenantes que drôles ne captiveront pas seulement les enfants.

Le principe est simple : vous devez donner vie à différents modèles d’animaux - qui prennent la forme d’origami en plastique - en utilisant votre iPhone et/ou votre iPad, via une application dédiée. Un outil de suivi vous permet de faire évoluer votre zoo personnel, en bénéficiant de l’aide de vos alliés. A moins qu’ils ne finissent par se liguer contre vous. En empilant vos animaux, ceux-ci mutent et vous délivrent des points supplémentaires. Le joueur qui obtient le plus gros score avant que le volcan n’entre en éruption l’emporte.

Apple Pencil (2ème Génération) Un stylet plus intelligent pour les nouveaux iPads et iPads Pro. Prime 135 € Voir à Amazon Ergonomie améliorée Charge sans fil Tracé plus fluide Comptez un peu moins de 120 €

Si vous connaissez l’heureux propriétaire d’un iPad Air 4 (2020), d’un iPad Pro 11 ou du dernier iPad Pro 12.9, alors le nouvel Apple Pencil se présente comme un cadeau idéal. Son design carré, ainsi que son corps totalement magnétique, lui permettent de s'accrocher aisément sur le flanc de la tablette Apple. Qui plus est, il se recharge sans fil et se révèle bien plus précis que son prédécesseur pour la prise de notes ou le dessin à main levée. Le tout avec un niveau de latence considérablement réduit.

En ce qui concerne les commandes gestuelles, vous pouvez simplement changer d'outil en tapant sur le côté du nouveau Pencil. De plus, vous pouvez personnaliser vos propres gestes, ce qui s’avérera extrêmement pratique lorsque vous passerez sur des applications non natives iOS / iPadOS.

Imprimante photo et vidéo LifePrint Immortalisez vos selfies, vos paysages, vos publications Instagram et même vos lives Facebook. Prime 172,57 € Voir à Amazon 14 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Impression sans encre Vos photos dissimulent des vidéos Compatible avec de nombreuses applications Recharges coûteuses

LifePrint peut imprimer des photos… mais aussi donner vie à des vidéos depuis la galerie de votre iPhone ou de votre GoPro, voire celles liées à vos comptes Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram. Et bien d’autres sources. Bien que les impressions elles-mêmes soient des images fixes de 7,6 x 5 cm, vous pouvez y associer des vidéos ou des diaporamas animés depuis l’application mobile Lifeprint. Il vous suffira dès lors de scanner l’une des images avec votre iPhone pour lancer la vidéo correspondante.

Chaque impression est dotée d'un dos adhésif, ce qui vous permet de coller les photos à peu près où vous le souhaitez. L’imprimante photo n’utilise aucune encre et lui préfère du film Zink à faible impact environnemental. Attention au prix de la recharge toutefois : il faudra prévoir une dépense supplémentaire de 35 € pour un pack de 50 impressions.

Apple AirPods Pro Les écouteurs sans fil zéro défaut… pour les fans d’Apple 33,56 € Voir à Cdiscount FR Réduction des bruits ambiants agréable Design embelli Prennent soin de votre audition Moins chers que jamais

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'un meilleur environnement sonore que leurs prédécesseurs, les AirPods de 2019. Grâce à leur nouvelle conception, ils sont beaucoup moins susceptibles de tomber, et les microphones supplémentaires garantissent des appels audio - en plus du son - fluides sans laisser transparaître le monde extérieur.

La qualité sonore des AirPods Pro s'est aussi incroyablement améliorée depuis la précédente itération - l'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels. Ultime qualité et non des moindres : les AirPods Pro prennent soin de la santé de vos oreilles en optimisant le niveau de décibels par le biais d’une nouvelle option baptisée « Ecoute en temps réel ». Si le volume est trop élevé, vous serez notifié immédiatement pour venir au secours de votre conduit auditif.

Apple Watch Le compagnon idéal pour surveiller sa santé et rester en forme. Check Amazon Bonne autonomie Ecran clair et lumineux Conception premium Siri toujours aussi disparate

Si vous recherchez le cadeau qui fera assurément plaisir à un Apple Addict, ne cherchez pas plus loin que la toute récente Apple Watch 6. Mise à niveau exceptionnelle de la Watch 5, déjà honorable sous tous rapports, elle se mariera parfaitement avec l’iPhone de votre proche.

Mais il n'est pas non plus nécessaire de clôturer votre PEL pour prouver votre affection. Aujourd’hui, il existe aussi des montres connectées Apple relativement abordables comme l’Apple Watch SE ou la plus datée - mais toujours performante - Apple Watch 3. Toutes bénéficient de la mise à jour utile de watchOS 7, pour suivre indicateurs santé et/ou fitness à la perfection. Il existe plus de 100 variantes de montres connectées Apple distinctes. Misez prioritairement sur la 6 ou la SE qui composent avec un écran OLED clair et lumineux, des fonctionnalités / applications addictives, plusieurs modèles de bracelets et un design incroyablement élégant.