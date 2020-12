Cadeaux de Noël 2020 : comment combler un fan de Nintendo ?

Nos guides de Noël 2020 Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes | Jour 3 : Fans Nintendo

Pour de nombreux joueurs, quel que soit la console ou le PC qui occupent leur salon, cette période de vacances scolaires est une aubaine pour tester de nouveaux titres ou lancer des parties déjantées en famille. A condition de disposer des accessoires nécessaires.

S'il y a un ou plusieurs joueurs de Nintendo Switch ou Switch Lite dans votre vie, et que les noms de Link, Luigi ou Tom Nook manquent à votre répertoire, nous sommes là pour vous aider à trouver le présent qui leur fournira des heures et des heures d’amusement.

Les dernières consoles PS5 et Xbox Series X font mordre la poussière à la Nintendo Switch, en termes de performances graphiques. Mais il sera toujours difficile de ravir à la petite protégée de Nintendo son titre de console préférée des Français. Celle-ci a pour elle un sacré potentiel de divertissement, et ce pour tous les membres de la famille de 3 à 133 ans ! Les cadeaux ci-dessous distillent tous un avant-goût de la magie Nintendo : ils sont inventifs et ludiques, à l’instar de Super Mario 3D All-Stars, le Nintendo Labo et Mario Kart Live: Home Circuit.

Les plus fervents fans de Nintendo exploseront de joie à l’ouverture de leurs paquets, en attendant patiemment le réveillon de Noël.

Super Mario 3D All-Stars Une brillante collection qui mêle jeux classiques et gameplay moderne. Prime 57,99 € Voir à Amazon Les meilleurs jeux Mario de tous les temps Des plates-formes extrêmement variées Une offre spéciale limitée dans le temps Certaines commandes pèchent un peu

Super Mario 3D All-Stars est un ensemble de trois jeux de plates-formes classiques mettant en scène le célèbre plombier moustachu. Il offre dans le même pack Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy - tous regroupés et optimisés pour bénéficier de la configuration moderne de la Nintendo Switch. Cette collection impressionnante existe pour célébrer le 35e anniversaire d’une autre référence vintage : Super Mario Bros.

Cela signifie aussi, hélas, que vous ne pourrez plus commander cette trilogie après le 31 mars 2021, même en version numérique. En d'autres termes, Noël est la période idéale pour mettre la main dessus. Que ce soit par nostalgie ou pour faire découvrir, vous ferez des heureux qui ne manqueront pas de débattre ensuite pour classer le meilleur jeu Mario de l’Histoire.

Animal Crossing: New Horizons Vos proches sont lassés du confinement ? Offrez-leur une île sans virus. Prime 44,49 € Voir à Amazon Une simulation de vie addictive Des missions spéciales ajoutées régulièrement Des tonnes de profils à découvrir Agaçant si la patience n’est pas votre fort

Animal Crossing: New Horizons est le dernier volet de la simulation de vie Nintendo apparue en 2001. C’est aussi l’un des jeux les plus vendus de l’année, particulièrement pendant les périodes de confinement. Beaucoup de joueurs ont ainsi tenté d’échapper à leur quotidien cloisonné en créant une île paradisiaque et en la remplissant d’adorables animaux anthropomorphes. Le but est de la faire prospérer mais aussi de rembourser son hypothèque, en acceptant diverses missions et en collectant ce qu’elle a à offrir (poissons, légumes, fossiles…).

C'est une initiative très immersive et qui est continuellement mise à jour, avec des aventures événementielles (comme la grande fête d’Halloween). De quoi rendre 2020 un peu plus supportable.

Mario Kart Live: Home Circuit Comment transformer un salon en circuit automobile ? 159,99 € Voir à Fnac FR Une approche inventive Convient pour toute la famille Relativement cher Nécessite un minimum d’espace

Vous avez vu Mario Kart 8 Deluxe tourner sur Switch un million de fois ? Oui, nous aussi. Pour offrir un peu d’originalité aux intrépides pilotes, Nintendo a concocté Mario Kart Live: Home Circuit, un jeu en réalité augmentée qui transforme n’importe quel salon en piste de course inédite.

L'interface est étonnamment addictive et vous pouvez passer des heures à créer vos propres circuits, à défier vos amis pour obtenir des trophées insolites ou encore à débloquer toutes les options de personnalisation possibles et inimaginables. Il ne s'agit pas simplement d'une collection de mini-jeux avec une figurine inédite pour faire grimper le prix - c'est une expérience à part entière qui laisse une grande place à la créativité et la compétition, quel que soit l’âge du joueur.

Nintendo Joy-Con Parce que jouer à plusieurs, c’est terriblement plus esprit de Noël. 64,90 € Voir à Cdiscount FR 485 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Manettes intuitives Vibrations HD immersives Un nombre décent de commandes Boutons trop petits

La Nintendo Switch est peut-être la console la plus adaptée aux parties multijoueurs, ce qui est à l’origine de sa popularité, pour l’essentiel. Quoi de mieux donc pour un joueur Nintendo de recevoir de nouvelles manettes Joy-Cons pour inviter plus d’amis à s’amuser ?

Lorsque vous achetez une Nintendo Switch, vous recevez une paire de Joy-Cons en complément. Soit deux manettes séparées qui limitent chaque titre multijoueur à du un contre un. Afin d’affronter plus d’adversaires, ou simplement pour avoir une paire de rechange en cas de casse, un pack Joy-Con est toujours un cadeau idéal. Si possible dans des couleurs distinctes de la paire originale.

Nintendo Labo Multi-Kit Des ateliers créatifs qui disposent de plusieurs vies. 59,99 € Voir à Fnac FR Des activités manuelles fantastiques Plusieurs modèles disponibles Toutes les créations sont interactives L’aide d’un adulte est recommandée

Vous trouvez vos proches un peu trop collés devant leur écran ? Nintendo défend également le droit à la déconnexion et a mis en place Nintendo Labo, des kits à monter soi-même et qui permettent de concevoir de multiples périphériques de jeu. Comme une canne à pêche, une moto, un piano, une maison ou encore une voiture téléguidée. Des travaux pratiques qui les occuperont des heures et leur (re)donneront le plaisir de bricoler - avec un adulte dans les parages.

Conçu en carton, chaque kit comprend des instructions amusantes et non fermées, pour laisser libre cours à l’imagination du monteur (bref, ce n’est pas un mode d’emploi Ikea). Mieux encore : une fois achevé, ces constructions deviennent interactives et servent de « manettes » optionnelles sur tout un tas de mini-jeux.

Nintendo Switch Pro Parce que le jeu mérite d’être pris au sérieux, parfois. 26,51 € Voir à Cdiscount FR Autonomie incroyable Croix directionnelle plus pratique NFC et USB-C supportés Les gâchettes pourraient être plus profondes

La manette Nintendo Switch Pro est un accessoire indispensable pour tout propriétaire de console Switch qui souhaite augmenter son niveau sur les titres multi de sa bibliothèque et profiter d’une maniabilité sans faille. Confortable pour des sessions de jeu prolongées, elle épouse toutes les paumes naturellement grâce à ses poignées arrondies. Elle est également dotée du meilleur D-Pad ou croix directionnelle que vous puissiez obtenir sur une manette (bien que les nouvelles manettes PS5 et Xbox Series X soient admirablement rentrées dans la compétition).

Carte Micro SD Une proposition qui ne paie pas de mine, et pourtant. Economique Jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire Facile à perdre

Avec seulement 32 Go de stockage interne, la Nintendo Switch se retrouve très vite débordée, si tenté que sa bibliothèque soit exclusivement composée de jeux dématérialisés. Il est alors très judicieux de se procurer une ou deux cartes mémoire bon marché (comptez 25-30 € pour un modèle de 64 Go), afin d’étendre sa capacité de stockage.

De quelles cartes mémoire la Nintendo Switch a-t-elle besoin ? Exclusivement de cartes Micro SD également appelées, selon leur taille, Micro SDHC (jusqu'à 32 Go) ou Micro SDXC (jusqu'à 2 To). Nintendo distribue ses propres cartes, mais vous paierez plus cher pour une simple étiquette. Actuellement, mieux vaut privilégier les cartes Micro SDXC compatibles telles que celles suggérées ci-dessous.

