Comment terraformer et modifier votre île sur Animal Crossing: New Horizons ?

Vous voulez rendre votre île unique et attirer sur vos terres tous les autres joueurs d’Animal Crossing: New Horizons ? Pour cela, il vous faudra maîtriser scrupuleusement le processus de terraformation.

La terraformation vous permet de créer des chemins, des rivières, des falaises et bien plus encore, transformant votre île en paradis pour vous, pour vos amis ou même pour toute la communauté Animal Crossing: New Horizons. Car toute la beauté de ce jeu est de ne pas se reposer sur ses acquis d’habitant et de redessiner la carte du monde Animal Crossing, comme bon vous semble.

Vous êtes intéressé ? Alors attachez votre casque et sortez vos Nook Miles, la terraformation de votre île commence maintenant.

(Image credit: Nintendo)

Pour mettre en route la terraformation au cours de votre partie, vous devez tout d’abord disposer de l'application Remod’île disponible sur votre futur NookPhone. Tom Nook, lui-même, vous le remettra en mains propres après que la célèbre dogstar K.K. Slider se soit produite sur votre île pour la première fois.

Cependant, pour en arriver jusqu’ici, vous devrez accomplir auparavant toutes les principales missions du jeu. C’est-à-dire venir à bout des diverses tâches soumises par Tom Nook, comme la construction du musée et du Nook Shop, l’accueil de nouveaux résidents et le décrochage de trois étoiles, rien de moins. Sans cela, il vous sera impossible d’accéder à Remod’île et donc à la terraformation. Nous en sommes désolés.

Avant de démarrer la terraformation de votre île, vous aurez déjà fort à faire puisque vous devrez aussi vous procurer les permis de construction nécessaires. Il existe de multiples types de permis : les permis de chemins et de routes pour dessiner des sentiers et relier les différents quartiers de votre île ; les permis d'aménagement aquatique pour creuser des rivières et des cours d’eau ; et les permis falaise - plus cher - qui vous permettront de donner du relief à votre île.

L'application Remod’île est fournie avec deux types de permis de construire : un pour les sentiers, l’autre pour les sols. Si vous souhaitez élargir vos choix et obtenir de nouveaux permis, il faudra vous rendre au Nook Stop.

Vous pourrez alors acheter tous les permis indispensables moyennant quelques milliers de Nook Miles. Chaque permis de chemin coûte en effet 2000 Nook Miles, pour un aménagement aquatique ou une falaise, comptez 6000 Nook Miles. Vous avez à disposition huit sortes de permis sentiers et sols dont un personnalisable. Il vous suffit d'acheter un permis une seule fois pour le débloquer de façon permanente dans l'application Remod’île.

(Image credit: Nintendo)

Ouvrez l'application Remod’île sur votre NookPhone, quatre options vous sont dès lors présentées : « Démarrer la construction », « Demander un nettoyage », « Consulter le manuel » et « Non » (destinée à fermer l'application).

Pour lancer le processus de terraformation, sélectionnez « Démarrer la construction » et regardez votre avatar se munir d’un casque, signe que les choses sérieuses commencent. Appuyez ensuite sur « + » afin de choisir le chemin que vous voulez tracer, suivi de « A » qui vous permettra de dessiner le tracé à vos pieds. Si vous appuyez de nouveau sur « A » et sélectionnez un chemin déjà tracé, il sera supprimé.

Vous disposez d’un permis d’aménagement aquatique ? Il suffit de suivre les mêmes étapes pour poser chaque carreau d’eau et concevoir ainsi vos étangs, rivières, chutes d’eau ou lacs. Pour les modifier ou les supprimer, sélectionnez une zone déjà existante. Pour créer une cascade, choisissez une falaise, montez en haut de celle-ci et placez la tuile d’eau au sommet.

Attention : il est important de ne pas dessiner des cours d’eau trop près des arbres, ni créer des embouchures de rivières, sous peine d’appauvrir vos terrains.

La construction d'une falaise suit le même schéma : vous placez les tuiles de la falaise devant vos pieds en utilisant le bouton « A ». Cependant, il est important de noter que si vous pouvez construire une falaise jusqu'à trois couches de hauteur, vous ne pourrez pas accéder par la suite à des falaises aussi hautes. De même, construire des falaises trop proches des arbres est déconseillé.