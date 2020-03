Animal Crossing New Horizons : un patch met fin aux problèmes de triche dénoncés par la communauté Nintendo Switch

Animal Crossing New Horizons constitue l’antidote parfait au confinement total. Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous vous retrouvez coincé(e) en solo depuis plus d’une semaine, créer votre île de rêve et y inviter vos amis vous délivrera les meilleures interactions sociales que vous puissiez espérer. Mais rien n’est jamais complètement rose au paradis et le nouvel opus Animal Crossing subit quelques désagréments de poids. Rien qu’un patch ne puisse régler, rassurez-vous.

Justement, Nintendo vient de déployer un correctif majeur qui fait évoluer New Horizons vers sa version 1.1.1. Selon les commentaires accompagnant la mise à jour, il s’agit ici de « corriger une anomalie récurrente qui a un impact sur l'équilibre du jeu ».

De quel déséquilibre parle-t-on ? Le descriptif du patch n’est pas excessivement explicite, loin s’en faut. Mais beaucoup de joueurs supposent qu'il corrige un problème de duplication des objets dont certains utilisateurs ont abusé.

Si vous avez-vous-même profité de ce « léger » avantage et que vous aimeriez continuer de l’exploiter, la déception va vite vous gagner (et par les temps qui courent, ce n’est pas une bonne nouvelle pour votre moral). À moins que vous ne prévoyiez désormais de jouer hors connexion pour conserver vos privilèges, mais aussi renoncer à l’accueil de nouveaux habitants sur votre île, vous allez devoir installer la mise à jour. L’amitié n’est-elle pas la plus belle des richesses après tout ?

La Nintendo Switch en rupture de stock

Animal Crossing New Horizons est une merveilleuse aubaine pour Nintendo, s’illustrant comme le second plus gros lancement d’un jeu Switch. Derrière Pokemon Epée et Bouclier. Si vous tenez compte du fait que ce titre Pokemon regroupent deux jeux distincts, New Horizons peut même prétendre à la place de leader !

Vous n’avez pas encore acheté votre exemplaire, ni la Nintendo Switch indispensable pour y jouer ? La malchance vous poursuit : la console standard de Nintendo se retrouve en rupture de stock un peu partout. Seule la Nintendo Switch Lite a renouvelé les siens et peut être livrée en quelques jours. Gardez un œil sur notre comparateur de bonnes affaires ci-dessous pour repérer les offres les plus récentes. Et développer votre île sans triche.