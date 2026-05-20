Insta360 lance sans doute le kit photo le plus improbable de 2026 avec sa mini caméra 4K version rétro

Insta360 dévoile le « Retro Bundle » du Go 3S, sa caméra d’action 4K de la taille d’un pouce

Le pack comprend un nouveau viseur optique et se décline en deux coloris

Il coûte 279 euros en version 64 Go ou 299 euros en version 128 Go

Insta360 vient de dévoiler l’un des kits caméra les plus étonnants de 2026 avec une édition « Retro Bundle » de sa caméra 4K de la taille d’un pouce, la Go 3S.

Le modèle original est considéré comme la meilleure « petite » caméra d’action 4K. Elle est réellement minuscule et peut se glisser dans des endroits inaccessibles aux autres caméras, ou être fixée sur des sportifs pour filmer l’action en vue subjective.

Mais contrairement au modèle original, livré avec une station d’accueil dotée d’un écran LCD rabattable pour cadrer les images et contrôler la caméra à distance, cette version rétro évoque davantage un Polaroid.

La caméra 4K, qui prend aussi des photos de 12 MP, est proposée dans deux coloris, avec une station d’accueil assortie intégrant un viseur optique.

Ce viseur à hauteur de taille reflète la scène située devant lui pour composer les prises de vue. Il est entièrement optique et fait aussi office de miroir à selfie.

Et si ce n’était pas déjà évident sur les images, la caméra elle-même n’a pas d’écran, seulement un bouton. Oui, il s’agit bien d’une caméra vidéo numérique 4K sans aucun écran, avec seulement un bouton. Difficile de faire plus rétro pour une caméra vidéo numérique.

Une simple pression sur le bouton de la caméra lance l’enregistrement vidéo, un double appui prend une photo, et ainsi de suite. Pour accéder à davantage de réglages, il faut passer par l’application d’Insta360.

Image 1 of 5 (Image credit: Insta360) (Image credit: Insta360) (Image credit: Insta360) (Image credit: Insta360) (Image credit: Insta360)

La caméra peut toujours être associée à un smartphone via l’application Insta360, qui permet de la contrôler à distance.

Il s’agit donc toujours de la même Go 3S, avec son boîtier minuscule unique et ses capacités photo et vidéo, mais habillée différemment. Un style qui devrait séduire les amateurs d’analogique. On pourrait presque parler d’une caméra vidéo façon Polaroid.

Insta360 vend aussi un étui en cuir pour ce pack rétro. Son esthétique est différente et l’association peut sembler un peu étrange, mais l’objet reste réussi en lui-même. Il est visible dans la galerie ci-dessus.

Le Go 3S Retro Bundle coûte 279 euros en version 64 Go ou 299 euros en version 128 Go. Cette dernière semble être le choix le plus évident, car mieux vaut disposer d’un maximum de stockage interne, puisqu’il n’y a pas d’emplacement pour carte mémoire.