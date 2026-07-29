Deux accessoires DJI à moins de 250 € suffisent à transformer radicalement les vidéos tournées sur iPhone

C’est probablement l’astuce de tournage la plus rapide jamais trouvée. Et il n’a fallu qu’un stabilisateur relativement abordable, un micro sans fil et un iPhone. Vraiment. Aucune astuce de montage, aucun équipement hors de prix. Nous avons réussi à créer un kit qui s’attaque aux deux principaux signes d’une vidéo amateur : une image tremblante et un son médiocre.

Depuis maintenant plus d’un mois, nous filmons tout avec l’iPhone 17 Pro Max, des gros plans de produits aux vlogs tournés sur le vif. Nous l’avons associé au stabilisateur DJI Osmo Mobile 8 et au DJI Mic Mini.

Cette configuration a complètement transformé l’image et le son des vidéos. Les résultats sont si convaincants qu’il est désormais impossible de revenir en arrière. Pour les vidéastes et les créateurs de tous niveaux, cette configuration mérite vraiment le détour.

Corriger les tremblements : pourquoi ce stabilisateur fait mieux que la stabilisation intégrée d’Apple

(Image credit: Future)

L’Osmo Mobile 8 fait partie des stabilisateurs pour smartphone de DJI. Sa principale évolution par rapport au modèle précédent concerne sa rotation panoramique à 360 degrés. Il devient ainsi possible de suivre un sujet pendant un tour complet sans atteindre une butée mécanique en plein tournage. Sur le papier, l’amélioration semble mineure. Pourtant, la disparition de cette limite évite de devoir interrompre constamment la prise pour réajuster le cadrage pendant les séquences filmées en marchant.

Pour les utilisateurs d’iOS, le véritable point fort reste l’intégration directe d’Apple DockKit. Le suivi du sujet repose sur le propre système d’Apple et fonctionne dans plus de 200 applications iOS, au lieu d’être limité à l’application DJI Mimo. Il suffit de pointer la caméra vers soi, d’appuyer pour verrouiller le suivi, puis le stabilisateur maintient le sujet au centre pendant ses déplacements dans la pièce.

La pince magnétique maintient solidement l’iPhone 17 Pro Max malgré son gabarit. Le trépied intégré et la perche extensible évitent également d’emporter un accessoire séparé pour les plans bas et fluides ou les cadrages classiques avec une perche à selfie.

Le module multifonction se fixe sur la partie supérieure du stabilisateur et devient le centre de la configuration. Il remplit trois fonctions à la fois : éclairage d’appoint, capteur de suivi et récepteur pour micro sans fil. Il peut être orienté vers l’avant ou retourné, selon que l’on filme une autre personne ou soi-même.

Corriger le son : le minuscule micro sans fil qui élimine les bruits de fond

(Image credit: Future)

Le DJI Mic Mini est un minuscule système de microphone sans fil. Son émetteur pèse environ autant que deux trombones et se fixe sur le col d’un vêtement avec une pince ou un aimant, sans tirer le tissu vers le bas.

Il enregistre un son en 24 bits à 48 kHz, avec des performances largement supérieures à ce que son format pourrait laisser penser. Son système de réduction du bruit à deux niveaux élimine efficacement les bourdonnements de fond, sans donner aux voix un rendu artificiel.

Son installation est réellement simple. L’émetteur du Mic Mini se connecte directement au module multifonction de l’Osmo Mobile 8 grâce à OsmoAudio. Aucun récepteur supplémentaire ne pend donc au bout du téléphone. Le son et l’image sont enregistrés ensemble, parfaitement synchronisés, depuis une seule configuration.

L’autonomie annoncée de l’émetteur atteint environ 11,5 heures. Le boîtier de recharge porte l’autonomie totale à environ 48 heures. D’après notre expérience, le microphone est donc rarement le premier élément à manquer de batterie.

Pourquoi ce kit composé de deux éléments fonctionne ensemble ou séparément

Une fois fixé au stabilisateur, l’ensemble fonctionne comme un système parfaitement cohérent. Le Mic Mini transmet directement le son pendant l’enregistrement de la vidéo suivie par DockKit. De petits voyants présents sur le module confirment également la connexion du micro, sans devoir consulter une application. Cette configuration convient à tous les contenus scénarisés, puisqu’elle réunit un seul équipement, une seule batterie à surveiller et aucun câble qui dépasse.

Mais le Mic Mini reste utile sans le stabilisateur. Son récepteur mobile séparé se branche directement sur le port USB-C de l’iPhone. Il peut ainsi servir pour une interview en position assise ou une vidéo face caméra tournée depuis un bureau, tandis que le stabilisateur reste à la maison.

Il peut également se connecter directement au téléphone en Bluetooth. Cette méthode limite toutefois la fréquence d’échantillonnage par rapport à une connexion filaire ou OsmoAudio. Elle reste donc réservée aux situations où la simplicité compte davantage que la fidélité sonore.

Les inconvénients cachés et deux raccourcis à connaître

L’Osmo Mobile 8 dépend fortement de l’application DJI Mimo pour donner accès à toutes ses fonctionnalités. Un certain temps d’adaptation reste nécessaire avant que son utilisation devienne naturelle plutôt que laborieuse. Il est également plus encombrant qu’une solution de poche comme les modèles de la gamme DJI Osmo Pocket. Impossible donc de le glisser simplement dans une poche de veste avant de sortir.

Cela dit, l’installation avec l’iPhone 17 Pro Max reste très simple. Son port USB-C permet de gérer la recharge et le son filaire sans utiliser d’adaptateur.

Quelques astuces pratiques méritent aussi d’être connues. Le stabilisateur possède un comportement caché appelé « Keep Composition ». Lorsqu’un sujet suivi est déplacé manuellement hors du centre, par exemple dans le tiers gauche de l’image, le système mémorise ce décalage. Il conserve ensuite cette composition pendant les prochaines séquences suivies, au lieu de replacer systématiquement le sujet au centre.

Pour dissocier rapidement le stabilisateur d’un téléphone sans parcourir les menus Bluetooth, il suffit de maintenir simultanément le déclencheur, le bouton de changement de mode et la gâchette pendant deux secondes. Cette manipulation force la réinitialisation complète de la connexion.

Après un mois d’utilisation, cette configuration représente l’amélioration la plus rapide apportée à nos vidéos, bien devant n’importe quelle astuce de montage. En supprimant les tremblements et les défauts sonores dès l’enregistrement, les séquences semblent immédiatement provenir d’une véritable caméra.

Le verdict : cette configuration à moins de 250 euros est-elle faite pour vous ?

Le DJI Osmo Mobile 8 apporte une véritable amélioration à la stabilisation sur smartphone. Sa principale nouveauté vient de son axe panoramique, désormais capable d’effectuer une rotation complète à 360 degrés. Il permet ainsi de réaliser de larges plans panoramiques et des mouvements de suivi continus, impossibles avec les anciens modèles Osmo. L’installation reste très simple grâce à une pince magnétique associée à un capteur intégré, qui détecte automatiquement le téléphone et équilibre le stabilisateur. Le suivi progresse également. Le nouveau système ActiveTrack suit automatiquement les personnes ou les animaux et les maintient dans le cadre, même pendant un zoom ou un mouvement du stabilisateur après leur sortie du champ.

Lire notre test du DJI Osmo Mobile 8 [en anglais]

Le DJI Mic Mini concentre de nombreuses fonctions professionnelles dans un format minuscule. Il s’adresse aux créateurs qui recherchent un excellent son sans transporter davantage de matériel. Son émetteur ne pèse que 10 grammes. Il se montre donc plus léger et plus discret que celui du DJI Mic 2. Ses systèmes de fixation magnétique et à pince évitent également d’alourdir un col ou de faire basculer le micro vers l’extérieur sur un tissu fin. Son autonomie constitue un autre point fort. L’émetteur et le récepteur fonctionnent respectivement pendant environ 11,5 et 10,5 heures. Une recharge complète du boîtier ajoute environ 3,6 charges supplémentaires, pour atteindre un total de 48 heures d’utilisation. Une autonomie idéale pour les longues interviews, les voyages ou les journées complètes de tournage.

Lire notre test du DJI Mic Mini [en anglais]