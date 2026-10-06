La NASA pourrait tenter de ressusciter le SR-71 Blackbird, près de 27 ans après son dernier vol

Un SR-71 Blackbird de la NASA a disparu du pylône sur lequel il était exposé en plein air

Des images satellite montrent que l’avion avait disparu au plus tard à la mi-mai 2026, et peut-être dès avril

Les ingénieurs retraités Mike Relja et Tim Conners ont refusé une proposition de la NASA visant à participer à un éventuel retour en vol du Blackbird

Un Lockheed SR-71 Blackbird portant le numéro de queue 844 a disparu de l’exposition extérieure du centre de recherche en vol Armstrong de la NASA, soulevant de nombreuses questions sur les projets de l’agence.

Des images satellite obtenues par Aviation Week montrent que l’appareil avait quitté son pylône d’exposition au plus tard à la mi-mai 2026, et peut-être dès le mois d’avril.

Ce déplacement est intervenu plusieurs mois avant que Jared Isaacman, administrateur de la NASA, ne dévoile en septembre, lors du All-In Summit de Los Angeles, une silhouette ressemblant fortement à celle du Blackbird.

D’anciens ingénieurs affirment que la NASA a demandé de l’aide

L’ingénieur d’essai retraité Mike Relja, désormais âgé de plus de 70 ans, affirme que la NASA lui a proposé environ quatre semaines plus tôt de travailler sur le retour en vol de l’appareil. Il a décliné.

David Ash, ancien pilote de l’US Navy arrivé à la NASA en juin pour diriger des projets spéciaux, aurait formulé cette demande sans préciser les motivations de l’agence.

« J’ai dit au gars : “Vous savez, je suis trop vieux pour faire ça” », a expliqué Relja à Aviation Week. « Bonne chance. Ce serait intéressant de vous voir réussir. Mais il semble simplement impossible d’y parvenir dans ces conditions. »

La cellule a 59 ans. Son dernier vol remonte au 9 octobre 1999, soit presque 27 ans plus tôt. Une remise en service s’accompagnerait donc d’une longue liste de difficultés.

Les moteurs sont restés inutilisés pendant des décennies. Certaines cavités pourraient contenir de l’humidité ou des débris, tandis que le stock de pièces détachées d’une valeur de 600 millions de dollars aurait été détruit en 2007.

Il faudrait également recréer ou remettre en service le carburant JP-7, le triéthylborane, les fluides hydrauliques et plusieurs équipements de support au sol très spécifiques. Selon Relja, les derniers stocks de JP-7 ont été brûlés en 2002.

La NASA n’a confirmé aucun projet visant à refaire voler l’appareil. Un porte-parole a également refusé d’expliquer pourquoi le SR-71 avait été retiré de son pylône.

Tim Conners, ancien ingénieur d’essai de la NASA, affirme avoir reçu une proposition similaire et l’avoir lui aussi refusée.

Il estime néanmoins que des avions conservés dans des musées pourraient servir de réserve de pièces détachées. Neuf Blackbird auraient notamment rejoint des collections avec leurs moteurs.

« La première réaction a été : “Mon Dieu, tout pourrait être abandonné pour aider.” La deuxième a été : “Comment vont-ils réussir ça ?” », explique Conners.

Selon lui, plusieurs sous-systèmes pourraient être récupérés. « L’architecture était aussi simple que possible. C’est une opération importante, mais cela ne devrait pas être insurmontable comparé à certains des autres problèmes. »

Pourquoi la NASA pourrait vouloir cet avion

Interrogé lors d’une conférence de presse sur la mystérieuse silhouette montrée au All-In Summit, Jared Isaacman s’est contenté de répondre : « Vous êtes sûr que c’est un Blackbird ? », sans fournir davantage d’explications.

Lors du salon EAA AirVenture en juillet, des journalistes l’avaient également interrogé sur son éventuelle autorité pour remettre en service un avion aussi ancien. Sa réponse avait alors été : « C’est classifié. »

Le SR-71 pouvait voler en croisière autour de Mach 3,2 à près de 85 000 pieds, soit environ 26 kilomètres d’altitude.

Dans les années 1990, la NASA a utilisé plusieurs Blackbird pour mener des recherches sur la propulsion, les structures et les bangs soniques.

Aucun appareil actuellement exploité par la NASA ne serait capable de reproduire simultanément cette combinaison de vitesse et d’altitude.

Un SR-71 pourrait donc constituer une étape intermédiaire entre les essais supersoniques et les futurs vols hypersoniques.

Il pourrait également servir de plateforme porteuse pour des véhicules expérimentaux, même si cette utilisation nécessiterait des modifications.

Remettre en service un appareil retiré depuis longtemps n’est pas totalement inédit. Le F-117 a officiellement quitté le service en 2008, mais continue encore aujourd’hui à voler régulièrement pour des missions d’entraînement et d’essai.

Une estimation réalisée environ deux ans après le dernier vol du SR-71 évaluait à 40 à 45 millions de dollars le coût nécessaire pour réactiver un appareil destiné à des missions de renseignement.

En tenant uniquement compte de l’inflation, cela représenterait aujourd’hui environ 75 à 85 millions de dollars.

Le coût réel serait vraisemblablement supérieur, compte tenu de la nécessité de reconstituer des chaînes d’approvisionnement, de fabriquer des pièces détachées et de reformer des équipes spécialisées.