La fusée Artemis II de la NASA a provoqué des déchirures de 5 000 km dans l'atmosphère, avec des risques pour le GPS

Les lancements de fusées comme celui de la mission Artemis II (à gauche) pourraient perturber le fonctionnement des satellites GPS (à droite)

Les chercheurs ont identifié trois perturbations atmosphériques géantes provoquées par la mission Artemis II.

Ces modifications de l'ionosphère pourraient affecter les systèmes GPS.

Des études supplémentaires seront nécessaires pour évaluer les conséquences du lancement.

La mission Artemis II d'avril 2026 a marqué le retour d'êtres humains dans l'espace lunaire pour la première fois depuis 1972. Les scientifiques continuent aujourd'hui d'analyser les immenses quantités de données recueillies pendant ce voyage. Une nouvelle étude, qui doit être publiée dans la revue Geophysical Research Letters, révèle désormais que le lancement de la fusée a provoqué des déchirures sans précédent dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre.

Cette région, appelée ionosphère, est constamment bombardée par les rayonnements solaires, qui y produisent une forte concentration d'électrons libres et d'ions positifs. Cette composition lui confère une influence importante sur les ondes radio, notamment les signaux transmis par les satellites des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), dont fait partie le Global Positioning System (GPS).

L'équipe de chercheurs a découvert qu'Artemis II avait provoqué trois perturbations distinctes de l'ionosphère, toutes situées au-dessus de l'Amérique du Nord et s'étendant sur plus de 5 000 kilomètres. Ces ondes de perturbation ont été générées par le lancement initial de la fusée, puis par l'allumage des moteurs de son étage supérieur directement dans la haute atmosphère.

Ces perturbations atmosphériques sont plus importantes que celles observées lors de tous les lancements précédents, y compris ceux de SpaceX. Elles fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur la « météo spatiale » d'origine humaine, c'est-à-dire les perturbations atmosphériques provoquées par nos activités et susceptibles d'interférer avec les infrastructures terrestres.

Des perturbations GPS au niveau du sol

Décollage d'Artemis II (Image credit: NASA / Bill Ingalls)

Il est important de préciser que cette étude n'a pas directement mesuré de perturbations des systèmes GNSS ou GPS. Les chercheurs espèrent approfondir cette question dans de futurs travaux. Néanmoins, les phénomènes observés pourraient provoquer des décalages importants, bien que temporaires, dans les systèmes de navigation.

« Une erreur de positionnement de quelques mètres suffit à faire changer de voie une voiture autonome », a expliqué à Space.com Charles Lin, spécialiste des sciences de la Terre à l'Université nationale Cheng Kung de Taïwan et coauteur de l'étude. « Cela pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement sur les voitures autonomes, mais aussi sur le positionnement des drones. »

« Bien que les lancements spatiaux provoquent régulièrement des perturbations de l'ionosphère, la mission lunaire Artemis II a généré pour la première fois des perturbations récurrentes extrêmement rares au-dessus d'une même région géographique, à trois occasions distinctes », écrivent les chercheurs. Ils soulignent également qu'il sera « essentiel d'évaluer » les conséquences futures des lancements de fusées sur l'ionosphère.

Les conséquences des perturbations ionosphériques sur les systèmes GPS et GNSS constituent désormais le prochain sujet d'étude des chercheurs. Ils chercheront notamment à déterminer l'ampleur des erreurs de positionnement éventuellement provoquées et leur durée. Ces résultats devraient jouer un rôle important dans la préparation des futurs lancements et manœuvres de fusées.