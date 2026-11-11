Google développe un robot médecin pour aider les astronautes de la NASA loin de la Terre

Google et la NASA développent un robot destiné à assister les astronautes pour leurs besoins médicaux.

Les délais de communication dans l'espace lointain pourraient rendre cette assistance embarquée essentielle en cas d'urgence.

Le robot pourrait notamment récupérer du matériel d'échographie pour examiner un astronaute souffrant de douleurs importantes.

Google développe avec la NASA un assistant médical robotisé destiné à aider les astronautes à gérer les urgences de santé et les tâches courantes pendant les futures missions dans l'espace lointain.

Le système doit assister les responsables médicaux présents à bord. Lorsqu'aucune intervention médicale n'est nécessaire, il pourrait également participer à la maintenance, transporter des équipements et gérer les stocks.

Le projet reste toutefois expérimental. Les premiers essais en laboratoire montrent des progrès dans l'exécution de tâches robotiques élémentaires, mais pas encore une capacité à réaliser des interventions médicales autonomes.

Un assistant robotique pour les astronautes loin de la Terre

Ce projet associe Google Cloud, le programme de recherche sur la santé humaine de la NASA, l'équipe de robotique du Johnson Space Center et le Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Les travaux s'appuient sur le Crew Medical Officer Digital Assistant, un système d'assistance médicale fondé sur l'IA que Google et la NASA évaluent depuis 2025.

Cet outil initial doit aider les astronautes à analyser les problèmes de santé lorsque la distance et les retards de communication rendent difficile une consultation immédiate avec les médecins restés sur Terre.

Jim Kelly, vice-président du secteur public chez Google, explique qu'un astronaute participant à une future mission lointaine vers Mars pourrait rencontrer des difficultés opérationnelles majeures. Le délai nécessaire à un échange aller-retour avec la Terre pourrait notamment atteindre 44 minutes.

De tels retards compliqueraient considérablement les décisions médicales pendant une urgence. Disposer de ressources et d'équipements autonomes à bord devient donc de plus en plus important lorsque les instructions du centre de contrôle ne peuvent pas arriver immédiatement.

Le robot n'a cependant pas vocation à remplacer le responsable médical de l'équipage. Il doit plutôt lui apporter une assistance pratique. Les décisions de diagnostic et de traitement resteraient sous supervision humaine.

Par exemple, un astronaute souffrant de fortes douleurs dorsales, potentiellement liées à des calculs rénaux, pourrait avoir besoin d'une échographie. Le robot serait alors chargé d'aller chercher le matériel nécessaire et de le préparer.

La machine pourrait également aider à positionner les équipements. Le responsable médical examinerait ensuite les images et déciderait de la réponse appropriée.

Des premiers essais prometteurs, mais des limites importantes

Google adapte également des technologies de navigation développées au Jet Propulsion Laboratory afin de permettre au robot de se déplacer dans son environnement et de localiser des équipements.

L'équipe a utilisé MuJoCo, le simulateur physique développé par DeepMind, pour évaluer les mouvements du robot et sa capacité à manipuler des objets avant de passer à des applications plus complexes.

Selon Jim Kelly, lors des premiers essais en laboratoire, le robot a atteint un taux de réussite de 85 % pour localiser et déplacer un sac médical.

Ce résultat concerne néanmoins une tâche relativement simple. Il ne permet pas d'affirmer que le système pourra effectuer des examens médicaux avec fiabilité ou assister l'équipage pendant des situations d'urgence complexes.

Kelly explique que, pour maximiser son utilité auprès d'un équipage réduit, le robot a été conçu comme un dispositif polyvalent de manipulation de charges. Il pourrait ainsi assurer des tâches liées au transport, à la logistique et aux équipements.

En dehors des situations médicales, il pourrait organiser des outils, sécuriser des compartiments ou réaliser des interventions de maintenance courantes. Lorsqu'un besoin de santé apparaît, il pourrait passer à des missions d'assistance médicale.

Google présente ces travaux comme une preuve de concept. Les premières démonstrations en laboratoire ont été réalisées, mais aucun robot totalement intégré et prêt pour un vol spatial n'a encore été confirmé.

La NASA n'a pas communiqué de détails techniques supplémentaires. L'agence indique simplement évaluer plusieurs projets avancés d'intelligence artificielle avec différents partenaires pour ses futures missions.

Au-delà de l'assistance médicale, la machine devrait donc pouvoir manipuler des cargaisons, ranger du matériel, sécuriser des compartiments et participer à l'entretien courant des installations. Pour un petit équipage, ces capacités pourraient permettre de mieux répartir le temps disponible.

Le système proposé par Google associe ainsi une assistance physique à des fonctions pilotées par l'IA. Ses possibilités réelles dépendront toutefois des futurs essais et de son intégration réussie à l'environnement d'un vaisseau spatial.

L'objectif final, précise Jim Kelly, consiste à développer un robot capable d'exécuter plusieurs catégories de tâches à partir de simples commandes vocales, sous la surveillance directe des astronautes.

Il pourrait notamment contribuer au suivi médical courant, en aidant à mesurer certains paramètres vitaux ou à réaliser de simples échographies. Toutes ces opérations resteraient strictement encadrées par le responsable médical humain présent à bord.