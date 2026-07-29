Nvidia prépare déjà l’installation durable de l’humanité sur la Lune grâce à l’intelligence artificielle

L’entreprise de mobilité extraterrestre Lunar Outpost utilisera la plateforme Nvidia Jetson et les bibliothèques Nvidia CUDA-X lors de ses prochaines missions lunaires

Les modules Nvidia Jetson assureront le commandement et le contrôle du système LiDAR du rover Lunar Voyage 2, dont le lancement est prévu plus tard en 2026

Cette collaboration fait suite à l’appel d’offres remporté par Lunar Outpost pour concevoir et livrer à la NASA le véhicule lunaire Pegasus Lunar Terrain Vehicle

Nvidia collabore avec Lunar Outpost, une entreprise spécialisée dans les infrastructures de l’économie spatiale, afin de fournir des solutions d’IA en périphérie pour de futures missions sur la Lune et au-delà. La plateforme Jetson de Nvidia et les bibliothèques Nvidia CUDA-X devraient servir de socle à la première génération d’ordinateurs spatiaux reposant sur l’IA, tout en accompagnant le nombre croissant de missions prévues par Lunar Outpost.

Du traitement des données à la cartographie, en passant par les communications, tout sera pris en charge par les solutions d’IA en périphérie de Nvidia. Celles-ci apparaissent comme la réponse aux besoins de Lunar Outpost dans le cadre du programme Artemis de la NASA, consacré à la nouvelle ère de l’exploration spatiale.

Plus tard en 2026, la mission d’exploration de Reiner Gamma, une formation géographique de la surface lunaire qualifiée de « tourbillon lunaire », sera lancée. Lunar Voyage 2 devrait alors devenir le premier équipement de Lunar Outpost à intégrer la technologie Nvidia Jetson.

Nvidia dans l'espace

(Image credit: Lunar Outpost)

Lunar Outpost connaît déjà bien l’exploration spatiale. L’entreprise a notamment collaboré avec la NASA et le MIT sur le projet MOXIE, qui a permis de produire de l’oxygène à la surface de Mars entre 2021 et 2023. Cette collaboration se poursuit avec l’exploration de Reiner Gamma, menée avec General Motors et Goodyear pour la conception du rover lunaire.

« Les missions lunaires nécessitent des systèmes intelligents capables de traiter les données et de prendre des décisions en temps réel », a souligné Chen Su, responsable du marketing produit pour l’IA en périphérie chez NVIDIA.

« Lunar Outpost utilise NVIDIA Jetson et les bibliothèques CUDA-X pour fournir à ses rovers la puissance de calcul embarquée nécessaire à la cartographie du terrain, à la navigation autonome, au traitement des données de mission et aux découvertes scientifiques. »

Exploration homme-robot

Lunar Voyage 2 doit être envoyé vers la surface lunaire au cours du second semestre 2026 à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mission sera supervisée depuis la Terre, tandis que les technologies d’IA de Nvidia prendront en charge les fonctions avancées d’autonomie et de communication, ainsi que la cartographie lunaire et le traitement des données à bord.

Justin Cyrus, fondateur et PDG de Lunar Outpost, a déclaré : « NVIDIA a établi la référence en matière de calcul avancé pour l’intelligence artificielle. Nous sommes fiers de travailler à ses côtés pour apporter des capacités toujours plus intelligentes à la surface de la Lune et progresser vers la construction d’une base lunaire. »

Ce partenariat avec Nvidia autour de l’IA en périphérie semble constituer la première étape de plusieurs missions pionnières. Les futurs projets extraterrestres de Lunar Outpost comprennent notamment les missions Lunar Voyage 3 et Lunar Voyage 5, qui doivent accueillir la première exploration d’un autre monde menée conjointement par des humains et des robots.

Le module Nvidia Space-1 Vera Rubin sera utilisé à cette occasion. Il prendra en charge les données et la cartographie en temps réel, ainsi que la diffusion en direct d’images vidéo depuis la Lune vers le centre de contrôle des missions de Lunar Outpost.

Lunar Outpost a également signé des contrats pour neuf autres missions lunaires et cislunaires, dans la zone comprise entre la Terre et la Lune, avant 2030. Les modules Nvidia Jetson et les bibliothèques CUDA-X devraient intervenir dans l’ensemble de ces dix missions.